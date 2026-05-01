初夏限定の“太陽の果実”あんずをスイーツで。長野のホテルビュッフェで「あんずスイーツフェア」開催【メルキュール長野松代リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

北アルプスを望み、信州観光の拠点に最適なオールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール長野松代リゾート＆スパ」（所在地：長野県長野市／総支配人：山本浩史）では、長野の初夏を代表する果実「あんず」を主役にした季節限定の「あんずスイーツフェア」を、2026年5月1日（金）よりビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」にて開催いたします。デザートコーナーには、あんずの持つ爽やかな酸味とやさしい甘みを活かしたあんずタルトやあんずシュークリームなどのスイーツが並び、鮮やかなオレンジ色と果実の香りが初夏の訪れを感じさせます。

初夏の光を受けて実るあんずの木（千曲市提供）鮮やかに色づいたあんずの果実（千曲市提供）

あんずは、太陽の光をたっぷりと浴びて鮮やかに色づき、甘みと酸味のバランスに優れた味わいへと熟します。太陽の恵みをそのまま閉じ込めたかのようで、「太陽の果実」とも称されています。日本では、長野県千曲市が代表的な産地として知られており、内陸性の気候による昼夜の寒暖差と豊富な日照時間に恵まれた環境のもと、糖度の高い果実が育まれています。この地には、松代藩へ嫁いだ姫君が故郷を懐かしみ、あんずの種を持ち帰ったという言い伝えが残り、やがて、あんずの木は千曲市の山の斜面一帯へと広がりました。その景観は「一目十万本」とも称されるほどで、春には淡く可憐な花が咲き誇り、山の斜面をやさしく彩ります。

天候の影響を受けやすい繊細な果実であるため生産量は限られ、収穫期も6月中旬から7月中旬と短く、市場に広く出回ることの少ない希少な存在です。そんな甘みと酸味が際立つ旬の味わいを、あんずスイーツとして気軽にお楽しみいただけるよう、ビュッフェレストランのデザートコーナーにご用意しました。太陽の恵みを映した初夏の味わいをお届けします。

参考：信州千曲観光局・長野県観光機構

あんずスイーツメニューの紹介

あんずタルト、あんずシュークリーム杏仁豆腐あんずソースあんずトッピングケーキ

あんずタルト

香ばしいタルト生地に、あんずの酸味が調和し、シンプルながら奥行きのある味わいです。

あんずシュークリーム

サクサクの軽やかなシュー生地に、コクのあるカスタードの甘味とあんずの酸味が重なります。

杏仁豆腐 あんずソース

なめらかな杏仁豆腐に鮮やかな色のあんずソースを添え、見た目も爽やかにすっきりとした後味です。

あんずトッピングケーキ

ぷるんとした口どけに、あんずのやさしい果実味が広がる一品です。

あんずソフトクリーム、あんずコンポート

あんずソフトクリーム

ひんやりとした口どけに、初夏にぴったりな定番のデザートです。

あんずコンポート

果肉をやわらかく仕上げ、素材の味わいを引き出すクラシックなデザートです。

あんずスイーツフェア

【提供期間】2026年5月1日（金）～6月30日（火）

【提供時間】17:30～21:00（最終入場20:30)

【提供場所】ホテル1階 ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」

【詳細】https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/plan/apricot2026/(https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/plan/apricot2026/)

オールインクルーシブにて予約の場合、宿泊料金に含まれます。あんずスイーツフェアのみのご利用は承っておりません。

周辺観光情報

「ちくまあんずフェア×うまいもん展2026」開催！

旬の生あんずや加工品や地元グルメが勢ぞろい。姉妹都市からも特産品が集結し、各地のおいしさを一度に楽しめるイベントです。

日時：6月28日（日）10：00～15：00

場所：千曲市役所ガレリア、こもれびテラスほか

【詳細】信州千曲観光局 https://chikuma-kanko.com/

老舗店と共同開発したオリジナル七味や郷土料理を味わえるビュッフェレストラン

蕎麦に特産の長いもを添えて信州の郷土料理 五平餅山葵巻き寿司

真田家ゆかりの松代城跡や真田邸が徒歩圏内に位置する「メルキュール長野松代リゾート＆スパ」では、城下町の散策や史跡巡りを気軽に楽しめます。散策のあとは、土地ならではの食材を活かし、歴史や文化とともに受け継がれてきた「郷土料理」を味わうことも旅の楽しみのひとつです。

開業2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、新シグネチャーメニューに加えて、食を通じて地域の魅力を感じるローカルメニューも拡充しました。清々しい辛味が引き立つ山葵巻き寿司、旨みあふれる信州ポークを使ったメニューなど、この地ならではのひと皿が新たに加わりました。料理の魅力を一層引き立てるアクセントとして、信州屈指の老舗七味唐辛子店、「八幡屋礒五郎」とホテル料理長が共同で開発したオリジナル七味は、趣の異なる2種類を用意しました。

お土産にも最適なオリジナル七味

山椒をベースに香りと程よい辛味を持つ七種のスパイスをブレンドした、香りが引き立つタイプ。レモンと万願寺唐辛子を合わせた爽やかなタイプは、魚介料理との相性も良い軽やかなアクセントを添えます。ラウンジでのアルコールを含むドリンクなどが料金に含まれるオールインクルーシブステイでは、ゆったりとした滞在を心ゆくまで楽しめます。

メルキュール長野松代リゾート＆スパについて

2026年4月1日新オープン「わらうんじ」には人気の漫画約3,000冊。天候を気にせず過ごせる快適なホテル滞在。

約650平方メートル の大空間をリニューアルし、小さなお子さまからお年寄りまで幅広い年代が心地よく過ごせるラウンジ「わらうんじ」を2026年4月1日に新たにオープンしました。多様な過ごし方に対応する5つのゾーンで構成し、日本ならではのくつろぎの時間を思い思いに楽しめます。

人気のテーブルサッカーお子さま用のボルダリング卓球は旅の定番！4月1日オープン「わらうんじ」の詳細 :https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/plan/wa-lounge/メルキュール長野松代リゾート＆スパ

【PR TIMES 】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000878.000052177.html

愛犬と快適に過ごせる「ドッグフレンドリールーム」を新たに3室増設しました。客室にはケージやクッションベッドを備えるほか、期間限定でドライヤーハウスの無料貸し出しも用意しました。大切なご家族の一員であるワンちゃんとともに、観光やお散歩を楽しみながら、初夏のリゾートステイをお楽しみください。【詳細】https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/plan/dogfriendlytwin/

【ご協力 homerunPET (ホームランペット) 】精密医療機器の研究開発に携わったエンジニアによって設立されたスマートペット家電ブランドです。ペットと飼い主の毎日をより快適にすることを理念に、ドライヤーハウス「Drybo」をはじめ、高品質で安全性の高い革新的な製品を開発し、世界中で支持を集めています。

【所在地】〒381-1215 長野県長野市松代町西寺尾1372-1 上信越自動車道 長野ICから車で約2分、長野駅からは無料シャトルバスで約30分

【TEL】 03-6830-3912（予約センター）

【料金】オールインクルーシブ 1泊17,000円～（2名1室1名あたり、税・サ込）※一部追加料金あり、ランチ提供はございません。

【URL】 https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/

アルプスを望む客室明るい広々としたレストラン歴史ある松代温泉での湯浴み



■メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。



■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。

※2026年5月1日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。