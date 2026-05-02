【仙台藤崎 大町館5階】赤川次郎、恩田陸作品など挿絵界を牽引する鬼才「北見隆の世界：The Visionary Behind the Classics」4/30日（水）～5/12日（火）まで開催中。

株式会社アートプリントジャパン装丁を担当した、名だたる作家の文庫本の表紙絵が集められた画集も発売されています（今展での販売はございません）展示風景

1,000冊以上の装丁を手がけた、幻想の魔法。

画家・北見隆氏の作品展を開催しています。



どこか懐かしく、シュルレアリスムの香りが漂う静謐な世界。

力強い線と繊細な色彩で描かれるのは、天使や幻獣たちが織りなす「大人のための寓話」です。



日常を忘れ、物語の断片に浸るひとときを会場で。

赤川次郎氏をはじめとする数多くのベストセラー装画を手掛け、その独特な様式美と静謐な世界観でファンを魅了し続 ける北見隆氏。

本展では、古典的な情緒と現代的な感性が融合した、氏の最新の試みとなる作品も合わせ一堂に展覧い たします。

■ 展示の見どころ

箔を使用した新たな試みで、今年初披露する新作ジクレーは必見。

コンセプトを「The Visionary Behind the Classics ：A Bold New Departure」 と銘打ち、

装画で多くのベストセラー作家を支えてきた北見氏の新たな出発を作品 を通して表現致します。

星空や月、ユニコーンや天使といった象徴的なモチーフが、北見氏独自の緻密なタッチと豊かな色彩で描かれます。

どこか懐かしく、しかし誰も見たことのない「物語の断片」が、

観る者を日常から切り離された幻想の世界へと誘います。

作家プロフィール：北見 隆

1952年東京生まれ

1976年武蔵野美術大学卒業

1977年よりイラストレーターとしての活動を開始

(中略)

赤川次郎「三毛猫ホームズシリーズ」をはじめ、恩田陸、津原泰水、辻村深月、今邑彩、中島らも、眉村卓、谷山浩子らの書籍の装丁画、及び挿画を1000作以上を担当してきた。

絵本作品「夢から覚めた夢」(文/赤川次郎)

「聖書物語」(文/舟崎克彦)

作品集「楽園」(サンリオ出版)

「本の国のアリス」、「書物の幻影」(アトリエサード)

受賞歴 サンリオ美術賞(1988)、ブラチスラバ絵本原画大賞金のリンゴ賞(1997)

現在 宝塚大学東京メディア芸術学部特任教授

▼北見隆が装幀画を担当した主な作家(本画集に収録)

赤川次郎、今邑彩、薄井ゆうじ、折原一、恩田陸、小池真理子、島田荘司、殊能将之、谷山浩子、辻村深月、津原泰水、中島らも、眉村卓、皆川博子、イタロ・カルヴィーノ、ウンベルト・エーコ、カレル・チャペック、ジョン・ディクスン・カー ほか

■取材等の問合せ先■

主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

TEL:03-5923-1362（土日祝休）

Instagram：@apj_exhibitions

展示会情報：apj-exhibition.blogspot.com