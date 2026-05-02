「やきいもパラダイス SHIZUOKA」初開催に焼き芋スイーツ専門店「oimo&coco.」が出店

株式会社nonii

静岡を拠点に焼き芋・スイーツの専門店「oimo&coco.（おいもここ）」を運営する株式会社nonii（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：片寄裕介）は、2026年5月1日（金）～5日（火・祝）の5日間にわたりツインメッセ静岡・南館で開催中の「いもパラしずおか～やきいもパラダイス2026～」に出店中です。

全国20店舗の人気焼き芋・芋スイーツ専門店が集結する本イベントにおいて、oimo&coco.は唯一の静岡県内ブランドとして地元から出店。看板素材である「熟成スイーツやきいも」を使用したおいもスイーツ全6種を販売し、なかでも東京エリアのフードトラックで先行販売されSNSで話題を集めた新商品「おいももちボール」は、本イベント限定での販売となります。

■「いもパラしずおか～やきいもパラダイス2026～」について

「いもパラしずおか」は、女性を中心に人気のある「焼き芋」を主役に、全国の人気焼き芋店やおいもスイーツ、その関連グルメが集結するフードフェスです。今回はツインメッセ静岡・南館を会場に、芋スイーツ専門店20店舗が大集合。GW期間中の開催ということもあり、地元・静岡の方々はもちろん、全国からのご来場が見込まれます。

【開催情報】

イベント名：いもパラしずおか～やきいもパラダイス2026～

会期：2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）※5日間

時間：10:00～18:00（最終入場17:30）

会場：ツインメッセ静岡・南館

主催：「いもパラしずおか2026」実行委員会

料金：未就学児無料／小学生以上有料 当日券 平日600円、土日祝700円

チケット取扱：アソビュー！／楽天トラベル／チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／セブンチケット

お問い合わせ：静岡朝日テレビ イベントプロデュース部

TEL 054-251-3302（平日10:00～17:00）

■ 静岡県内から唯一の出店 - 地元ブランドとして焼き芋文化を発信

「いもパラしずおか～やきいもパラダイス2026～」には、茨城・埼玉・東京・神奈川・愛知・京都・兵庫・大阪・奈良・岡山と、全国各地から名だたる焼き芋・芋スイーツ専門店が集結します。そのなかで、oimo&coco.は静岡県内に拠点を置く唯一のブランドとして出店。

2020年に1台の小さなキッチンカーから始まり、現在は全国に10店舗以上を展開する地元発のブランドとして、ご来場の皆様をとびっきりの笑顔でお迎えします。地元・静岡のお客様には改めて当ブランドの世界観を、県外からお越しの皆様には静岡の焼き芋スイーツ文化を、それぞれにお届けしてまいります。

■【新商品・イベント限定】東京で話題の「おいももちボール」が静岡初登場

oimo&coco. 本店（静岡市葵区）東京エリアのフードトラック（FC）

「おいももちボール」は、東京エリアのフードトラックでの先行販売以来、大きな反響をいただいている新商品です。『いもパラしずおか～やきいもパラダイス2026～』では、イベント限定での販売となります。

カリッともっちりとした生地のなかに、oimo&coco.の看板素材である「熟成スイーツやきいも」をとろっと。お子様から大人まで幅広く楽しめる、シェアしやすい一口サイズのおいもスイーツです！

紫芋と黄金芋の二色構成で、見た目にも華やかな商品です。

月に1万個を超える販売実績を持ちながらも、すべて自社でひとつひとつ手作りで丁寧に作られています。

■ 会場での販売ラインナップ

oimo&coco.の看板素材「熟成スイーツやきいも」を使用した

おいもスイーツ全6種を販売いたします。

【販売商品一覧（税込）】

おいももちボール：750円 ※新商品／イベント限定販売

OIMO OIMOチュロス：650円焼き芋ブリュレ：650円生とろ焼き芋プリン：500円焼き芋スイートポテト：350円

■ ブランドの実績

おいもおじさんの贅沢チーズケーキ：3,300円

oimo&coco.は、これまで数多くのランキング・アワードで高い評価をいただいております。

・楽天市場 さつまいもカテゴリー 1位・2位 同時獲得

・ベストお取り寄せ大賞2022 お米・お野菜・フルーツ部門 1位金賞

・おとりよせネット 年間総合ランキング 7位（年間875万人利用、全国6,000品以上掲載）

・全国焼き芋選手権 2年連続受賞

■ ブランド紹介

【oimo&coco.（おいもここ）】

2020年、一台のキッチンカーから始まった焼き芋・スイーツ専門ブランド。「素材」「焼き方」「品質管理」の三つの軸を徹底的に追求し、現在は全国に10店舗以上の直営店・フランチャイズ店を展開しています。EC事業では楽天市場や公式オンラインストアでも全国のお客様にお届けし、また主催イベント「おいもフェス SHIZUOKA」は毎年10,000人以上を動員する人気イベントへと成長しています。

oimo&coco.の3つのこだわり

「素材」「焼き方」「品質管理」

- CONCEPT -

日常に小さなしあわせを

あなたの毎日をあたたかに こころもお腹もホッ(ハート)と しあわせの瞬間を届けます

とびっきりの笑顔とあたたかさで

届けたいのはおいもだけじゃない いつだってとびっきりの笑顔と あたたかさでお待ちしています

大地の恵み、まるごと

どこよりも素材にこだわる 農家さんの愛情と想いを受け継ぎ 厳選した素材を独自製法で焼き上げます

公式HP／ECサイト：

https://oimo-coco.jp/

おいもここ楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/oimo-coco/

【mogmog（モグモグ）】

mogmog 深谷店mogmog 大阪野江店

郊外型のさつまいもカフェ業態として展開する姉妹ブランド。oimo&coco.と同様のおいもスイーツの商品展開を軸としながら、就労継続支援B型事業（福祉）を組み合わせた、新しい形のカフェ運営を行っています。

現在は「mogmog 深谷店」（2026年4月11日オープン）と「mogmog 大阪野江店」の2店舗を展開し、地域に根ざしたおいも屋さんとして展開しています。

■ 株式会社noniiの取り組み - 自社運営の福祉事業と農福連携

oimo&coco.の本部を運営する株式会社noniiでは、自社にて就労継続支援B型事業を運営しており、商品の包材や一部商品の製造に多く携わっています。あわせて農福連携にも積極的に取り組み、地域の生産者・福祉事業者・生活者をつなぐ仕組みづくりを進めています。

ブランドスローガン「おいもがつなぐ、まち・ひと・笑顔」のもと、商品の品質を高めると同時に、関わるすべての人にとって意義のある事業の在り方を追求しています。

■ 開業支援・フランチャイズ加盟募集について

oimo&coco./mogmogでは、焼き芋スイーツ専門店としての開業を目指す事業者様を対象に、フランチャイズ加盟および開業支援を行っております。ブランド使用許諾、看板商品の供給体制、店舗運営ノウハウ、ブランディングまで、総合的にサポートいたします。

「焼き芋スイーツ専門店を始めたい」「地域に新たな業態として導入したい」「新規事業・副業として検討したい」など、開業をご検討の事業者様は、ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください。

・お問い合わせ先：info@nonii.co.jp ・TEL：054-395-7408（平日対応）

■ 会社概要

会社名：株式会社nonii

代表取締役：片寄 裕介

本社所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1

設立：2022年3月7日

事業内容：焼き芋・スイーツの製造販売、ブランド運営、フランチャイズ展開、イベント運営、ホームページ制作、デザイン、システム開発、就労継続支援B型事業

TEL：054-395-7408 ／ FAX：054-207-7131

公式HP（コーポレート）：https://nonii.co.jp/

公式HP（ブランド／EC）：https://oimo-coco.jp/