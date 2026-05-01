「地元の子どもたちの未来を、エネルギーの力で支える」石川企画合同会社、茨城県守谷市の「シエロスポーツクラブ」に協賛

石川企画合同会社

業界歴14年、8,000件の太陽光・蓄電池の設置を手掛ける石川企画合同会社(本社：茨城県常総市、代表：石川聡)は、地域社会への貢献および次世代育成の一環として、茨城県守谷市を拠点に活動する「シエロスポーツクラブ」(所在地：茨城県守谷市、代表：脇田明)へ協賛することをお知らせいたします。

■協賛の背景

石川企画合同会社は、「地域への貢献」を重要な経営テーマの一つとし、事業活動を通じた社会還元に取り組んでいます。今回の協賛は、シエロスポーツクラブが掲げる「スポーツを通じて心身ともに健全な青少年を育成する」という理念に共感し、以下の考えのもと実施しています。

- 地域貢献・地域密着

地元に根ざした企業として、事業で得た価値を地域へ還元。子どもたちが安心して活動できる環境づくりを支援し、地域の活性化に寄与します。

- 次世代の育成

スポーツを通じて、協調性や挑戦する力を育む場を支援。地域と社会の未来を担う子どもたちの健やかな成長を後押しします。

- サステナビリティの推進

再生可能エネルギー事業を展開する企業として、持続可能な社会の実現を目指しています。スポーツの場を通じて、子どもたちや保護者に環境やエネルギーについて考えるきっかけを提供します。

- 地元とのつながり

当社代表の石川はクラブ活動エリアの出身です。育ててもらった故郷への恩返しとして、地域に根ざした継続的な支援を行っています。

■シエロスポーツクラブについて

茨城県守谷市を拠点に、幼児から小学生までの男女を対象としたサッカー・体操クラブです。スポーツを通じて身体を動かす楽しさを伝えるとともに、集団活動の中で社会性や自主性を育み、子どもたちの健やかな成長を支援しています。

所在地：茨城県守谷市本町369-11

代表者：脇田 明

公式サイト：https://cielosc.jp/

■石川企画合同会社代表・石川聡のコメント

私はこの地域で育ち、多くの学びと支えを得てきました。現在は再生可能エネルギー事業を通じて未来を支える仕事に携わっていますが、それと同時に、地域の子どもたちの成長を支えることも重要だと考えています。シエロスポーツクラブの皆様とともに、10年後、20年後もこの地域が活気にあふれ続けるよう、スポーツと環境の両面から貢献してまいります。

■石川企画合同会社 会社概要

石川企画合同会社は、太陽光発電・家庭用蓄電池・EV充電設備の販売・設計・施工・保守までを一貫対応するエネルギー設備の専門会社です。2011年の創業以来、地域密着での実績を積み重ね、累計8,000件以上の導入をサポート。個人住宅から法人施設、災害対策設備まで、安心できるエネルギー環境の整備を幅広く支援しています。また、現地調査・補助金対応・長期サポートといった導入後の安心までを見据えた提案力に定評があり、「設備を売るのではなく、暮らしを支えるパートナーであること」を企業姿勢としています。

＜公式SNS＞

石川企画合同会社では、太陽光発電や蓄電池、住まいの省エネに関する情報をSNSでも発信しています。導入のポイントや設備の活用方法などを分かりやすく紹介しています。

- Instagram：https://www.instagram.com/satoshihouse2024?igsh=Y2F2OGRlMWltZWt3- TikTok：https://www.tiktok.com/@satoshihouse2024?_r=1&_t=ZS-94YwHuZ5xBt(https://www.tiktok.com/@satoshihouse2024?_r=1&_t=ZS-94YwHuZ5xBt)

【会社情報】

法人名：石川企画合同会社

代表者：石川 聡

所在地：茨城県常総市内守谷町 2719-1

設立：2014 年 11 月（創業：2011 年 5 月）

事業内容：太陽光発電、蓄電池、EV 充電設備の販売・施工・アフター保守

公式 HP：https://www.ishikawakikaku.com/

累計実績：施工件数 8,000 件超（2025 年 8 月現在）

建設業許可番号：茨城県知事許可(般-03)第 37444 号／電気工事業登録 第 20210005 号