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伊藤園グループのECサイトを束ねる新たなオンライン拠点「ITOEN GROUP ONLINE MALL」を、5月1日（金）に公開
茶・健康を軸に、目的別ECサイトを横断的につなぐ新たなオンラインの起点
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区、以下 伊藤園）は、中期経営計画（2025年4月期〜2029年4月期）に掲げる重点戦略「新たな事業の創出」の一環として、伊藤園グループ全体のECサイトを横断的につなぐ新たなオンライン拠点「ITOEN GROUP ONLINE MALL（イトウエン グループ オンライン モール）」を、5月1日（金）に公開しました。お客様の多様なニーズに応じたEC展開を進化させるとともに、伊藤園グループのEC事業における中核ブランドとして「THE ITOEN（ジ・イトウエン）」を新設し、ECサイトのリニューアルを段階的に実施します。
近年、お客様の商品選択の基準や関心は、「日本茶を楽しみたい」「健康を意識したい」「新しい飲み方や価値を知りたい」など、目的やライフスタイルによって細分化しています。こうした変化を背景に、伊藤園グループでは、単一のECサイトで一律に商品を提供するのではなく、目的別に最適なEC体験を用意することが重要であると考えました。
この考え方に基づき、用途やテーマごとに特化した複数のECサイトを立ち上げるとともに、各ECサイトへスムーズにアクセスできる“起点”として、「ITOEN GROUP ONLINE MALL」を公開しました。本オンライン拠点は、グループ各社・各ブランドのECサイトを横断的につなぎ、お客様が自身の関心や目的に応じて最適なECサイトを選択できる環境を提供します。
本取組みを通じて、「茶・健康を軸にした新しい価値の提供」を起点に、既存ECサイトを再整理・再編を進めるとともに、伊藤園グループ全体を俯瞰できるECハブを構築することで、お客様の利便性向上とEC事業の持続的な成長を目指します。
中核ECブランド：「THE ITOEN」について
「THE ITOEN」は、伊藤園の原点である「茶」と、長年培ってきた「健康」に関する知見や製品を軸に、日常生活に寄り添う新しい価値提案を行うECブランドです。目的やテーマに応じた3つの専門ECサイトを展開し、茶・健康を軸とした多様な楽しみ方やライフスタイルを提案します。
URL：https://shop.itoen.jp/the-itoen/index.html
■THE ITOEN JAPANESE TEA STORE 5月14日(火)公開予定
茶師が厳選した茶葉との出会い、新しい好みへの気づき、贈り物を選びながら大切な方を想うひとときを提供する、日本茶を中心に据えたバーチャルストアです。日常使いから贈答用まで、ライフスタイルに寄り添うお茶を取り揃えました。
URL：https://shop.itoen.jp/japanese-tea-store/index.html
■THE ITOEN LUXE MARIAGE
茶産地の個性を宿す「瓶 お〜いお茶」を起点に、異分野のブランドと共創するマリアージュシリーズです。単なるコラボレーションではなく、味・香り・余韻の重なりを通して、お茶の本質と背景を体験としてお届けします。
URL：https://shop.itoen.jp/luxe-mariage/kinko-cho/
■THE ITOEN MIRAI STATION
茶産地の個性を宿す「瓶 お〜いお茶」を起点に、異分野のブランドと共創するマリアージュシリーズです。単なるコラボレーションではなく、味・香り・余韻の重なりを通して、お茶の本質と背景を体験としてお届けします。
URL：https://shop.itoen.jp/mirai-station/index.html
その他、グループ各ブランドECの再整理
「ITOEN GROUP ONLINE MALL」では、「THE ITOEN」配下の専門ECサイトに加え、伊藤園グループ各ブランドが展開するECサイトへの導線も整備し、お客様の関心や目的に応じて最適なECサイトへスムーズにアクセスできる環境を提供します。健康領域では、新たに「Inner CHARM」ブランドサイトを立ち上げ、日々の生活に取り入れやすい健康提案を行っています。今後も新たなブランド展開を予定しており、お客様の多様な健康ニーズに応えるEC展開を進めていきます。
■Inner CHARM（インナーチャーム）
「内側からの美しさ・健やかさ」に着目し、女性特有の健康課題に着目し、食を通じてそれらの課題解決を目指すECサイトです。日々の習慣として取り入れやすい製品提案を通じて、健やかなライフスタイルをサポートします。
URL：https://shop.itoen.jp/innercharm/index.html
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区、以下 伊藤園）は、中期経営計画（2025年4月期〜2029年4月期）に掲げる重点戦略「新たな事業の創出」の一環として、伊藤園グループ全体のECサイトを横断的につなぐ新たなオンライン拠点「ITOEN GROUP ONLINE MALL（イトウエン グループ オンライン モール）」を、5月1日（金）に公開しました。お客様の多様なニーズに応じたEC展開を進化させるとともに、伊藤園グループのEC事業における中核ブランドとして「THE ITOEN（ジ・イトウエン）」を新設し、ECサイトのリニューアルを段階的に実施します。
近年、お客様の商品選択の基準や関心は、「日本茶を楽しみたい」「健康を意識したい」「新しい飲み方や価値を知りたい」など、目的やライフスタイルによって細分化しています。こうした変化を背景に、伊藤園グループでは、単一のECサイトで一律に商品を提供するのではなく、目的別に最適なEC体験を用意することが重要であると考えました。
この考え方に基づき、用途やテーマごとに特化した複数のECサイトを立ち上げるとともに、各ECサイトへスムーズにアクセスできる“起点”として、「ITOEN GROUP ONLINE MALL」を公開しました。本オンライン拠点は、グループ各社・各ブランドのECサイトを横断的につなぎ、お客様が自身の関心や目的に応じて最適なECサイトを選択できる環境を提供します。
本取組みを通じて、「茶・健康を軸にした新しい価値の提供」を起点に、既存ECサイトを再整理・再編を進めるとともに、伊藤園グループ全体を俯瞰できるECハブを構築することで、お客様の利便性向上とEC事業の持続的な成長を目指します。
中核ECブランド：「THE ITOEN」について
「THE ITOEN」は、伊藤園の原点である「茶」と、長年培ってきた「健康」に関する知見や製品を軸に、日常生活に寄り添う新しい価値提案を行うECブランドです。目的やテーマに応じた3つの専門ECサイトを展開し、茶・健康を軸とした多様な楽しみ方やライフスタイルを提案します。
URL：https://shop.itoen.jp/the-itoen/index.html
■THE ITOEN JAPANESE TEA STORE 5月14日(火)公開予定
茶師が厳選した茶葉との出会い、新しい好みへの気づき、贈り物を選びながら大切な方を想うひとときを提供する、日本茶を中心に据えたバーチャルストアです。日常使いから贈答用まで、ライフスタイルに寄り添うお茶を取り揃えました。
URL：https://shop.itoen.jp/japanese-tea-store/index.html
■THE ITOEN LUXE MARIAGE
茶産地の個性を宿す「瓶 お〜いお茶」を起点に、異分野のブランドと共創するマリアージュシリーズです。単なるコラボレーションではなく、味・香り・余韻の重なりを通して、お茶の本質と背景を体験としてお届けします。
URL：https://shop.itoen.jp/luxe-mariage/kinko-cho/
■THE ITOEN MIRAI STATION
茶産地の個性を宿す「瓶 お〜いお茶」を起点に、異分野のブランドと共創するマリアージュシリーズです。単なるコラボレーションではなく、味・香り・余韻の重なりを通して、お茶の本質と背景を体験としてお届けします。
URL：https://shop.itoen.jp/mirai-station/index.html
その他、グループ各ブランドECの再整理
「ITOEN GROUP ONLINE MALL」では、「THE ITOEN」配下の専門ECサイトに加え、伊藤園グループ各ブランドが展開するECサイトへの導線も整備し、お客様の関心や目的に応じて最適なECサイトへスムーズにアクセスできる環境を提供します。健康領域では、新たに「Inner CHARM」ブランドサイトを立ち上げ、日々の生活に取り入れやすい健康提案を行っています。今後も新たなブランド展開を予定しており、お客様の多様な健康ニーズに応えるEC展開を進めていきます。
■Inner CHARM（インナーチャーム）
「内側からの美しさ・健やかさ」に着目し、女性特有の健康課題に着目し、食を通じてそれらの課題解決を目指すECサイトです。日々の習慣として取り入れやすい製品提案を通じて、健やかなライフスタイルをサポートします。
URL：https://shop.itoen.jp/innercharm/index.html