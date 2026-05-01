伊藤園グループのECサイトを束ねる新たなオンライン拠点「ITOEN GROUP ONLINE MALL」を、5月1日（金）に公開





「THE ITOEN」は、伊藤園の原点である「茶」と、長年培ってきた「健康」に関する知見や製品を軸に、日常生活に寄り添う新しい価値提案を行うECブランドです。目的やテーマに応じた3つの専門ECサイトを展開し、茶・健康を軸とした多様な楽しみ方やライフスタイルを提案します。