「ゼロからは、もう古い」1万円から副業を引き継ぐ個人向けマイクロM&A『デジフク』が正式オープン

デジタル副業マーケット

「副業を始めたい」と思っても、ゼロからのサービス立ち上げは時間も知識も必要です。一方で、すでに月数万円～数十万円を生んでいる SNS / ブログ / SaaS の中には、所有者が次のチャレンジに進む際に閉鎖されたり、相場がわからず買い叩かれたりするものが少なくありません。

個人向けデジタル副業マーケット『デジフク (デジタル副業マーケット)』(運営: 小室勇世) は、この 2 つの不一致を「個人と個人の事業譲渡」でつなぐオンラインマーケットプレイスとして、2026 年 4 月に正式オープンしました。「挑戦の選択肢をすべての人へ」をビジョンに、SNS・ブログ・SaaS・アプリなど 1 万円～1,000 万円の個人規模デジタル事業の売買を通じて、副業として一歩を踏み出したい人を後押しします。

■ 開発背景: 「やり方」に出会えていない人を、動いている事業の引き継ぎでスタートラインへ

日本では「副業を始めたい」と考える人が増える一方、ゼロからのサービス立ち上げで挫折する事例が後を絶ちません。同時に、SNS・ブログ・SaaSなど個人で運営してきたデジタル事業は、所有者が次のチャレンジに進む際に「閉鎖」されるか、相場が分からずに買い叩かれるケースが多くあります。

『デジフク』はこの2つの課題を、事業の売買でつなぎます。買い手は動いている事業を引き継いで経営の入り口に立ち、売り手は育てた事業を次の人に託して次の挑戦へ進む。「ゼロからの立ち上げ」ではなく「動いているものを引き継ぐ」という、デジタル副業の新しい入り方を提案します。

■ デジフクの4つの特徴

(1)『逆オファー機能』で、欲しい副業を逆指名できる

通常のマーケットプレイスは「売り手が出品→買い手が探す」一方向ですが、デジフクは買い手が「こういう条件の副業を探している」を先に投稿し、合致する売り手から提案を受けられる仕組みも備えています。検索しても見つからないニッチな条件でも、潜在的な売却候補にリーチできます。

逆オファー機能

(2) 収益だけでなく『運営ノウハウ』も丸ごと継承

『デジフク』の出品案件は、月間売上・利益・運営時間・データソースなど詳細な情報が事前に提示されます。NDA(秘密保持契約)締結後は、運営者の判断手順・コンテンツ作成方法・トラフィック獲得経路といった運営ノウハウまで段階的に開示。買い手は「黒字事業を所有しながら経営を学ぶ」体験ができます。

(3) 1万円～1,000万円専門のマイクロM&A、出品0円・買い手3%・最低手数料0円

『デジフク』は個人規模の事業譲渡(マイクロM&A)に特化し、売り手の費用は完全0円、買い手の成約手数料は3%のみ・最低手数料0円という料金体系を採用しています。1万円規模の小さな案件でも相応の手数料感で取引できる設計です。

(4) 銀行振込エスクロー + 2段階本人確認 + 電子署名で安全な取引を担保

・エスクロー決済: 買い手から運営口座へ銀行振込→引継ぎ完了の双方確認後に売り手送金

・2段階の本人確認(KYC): Lv.1 本人確認書類 + Lv.2 資金確認(有効期限1ヶ月、案件価格に応じて要請)

・匿名出品 + NDA 段階開示: 売り手の個人情報・サイトURLはNDA締結後にのみ開示

・ブラウザ電子署名: 事業譲渡契約書をWeb上で署名、改ざん検知ハッシュ付きで法的記録性を確保

・紛争報告窓口: トラブル発生時は運営が個別に判定・対応

■ こんな方にお使いいただけます

【買い手】

・ゼロから副業を立ち上げる時間がない、失敗リスクを下げたい

・収益が出ているサイト・SNS・SaaSを引き継いで経営を学びたい

・月利数万～数十万円規模の副業ポートフォリオを組みたい

【売り手】

・育てた SNS / ブログ / SaaS を閉じるのは惜しいが運営は続けられない

・法人化や次のチャレンジに集中するため事業を整理したい

・副業引退時に、対価を得て次に進みたい

■ 正式オープン記念キャンペーン (買い手手数料 1.5%)

正式オープンを記念し、先着 100 名の買い手の成約手数料を通常 3% → 1.5% に半減します。1 万円～1,000 万円のすべての取扱価格帯で適用。

適用条件・残り枠数は https://fukugyo-market.jp/pricing にて常時公開しています。

■ 今後の展開

『デジフク』は、デジタル副業の「次のオーナー」が見つかる場としてスタートしましたが、目指す先は「挑戦するのが当たり前」の社会の入り口です。

事業譲渡を通じて挑戦の総量を増やし、日本の「稼ぐ力」を底上げするムーブメントへ展開していきます。

■ 運営者コメント

「副業はもはや、ゼロから作るものでなく、動いているものを引き継ぐ時代です。SNSやSaaSを育ててきた個人クリエイターの数だけ、引き継ぎたい買い手がいます。『挑戦の選択肢をすべての人へ』をビジョンに、個人事業主同士のマイクロM&Aを、安全に・低コストに・そして当たり前の選択肢として広げていきたい。」

デジフク 運営代表/ 小室 勇世

■ サービス概要

・サービス名: デジフク (デジタル副業マーケット)

・URL: https://fukugyo-market.jp

・運営: デジタル副業マーケット運営事務局

・代表:小室勇世

・所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-2-1 ヒカリビル4F

・開始日: 2026年4月

・取扱価格帯: 1万円～1,000万円(個人規模デジタル事業 / マイクロM&A)

・主な対応カテゴリ: SNS / ブログ / note / SaaS / EC / アプリ / AIツール

・料金: 売り手 完全無料 / 買い手 成約時3% (最低手数料0円)

・決済: 銀行振込エスクロー (運営口座経由)

■ お問い合わせ先

デジフク (デジタル副業マーケット) 運営事務局

Email: info@fukugyo-market.jp