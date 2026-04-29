バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル』(49,500円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月29日(水)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249671/?rt=pr





CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル









■商品説明

2001年に放送された『仮面ライダーアギト』に登場する「仮面ライダーG3 / G3-X」の装着するバックルと、2026年4月29日公開の劇場版『アギト－超能力戦争－』に登場する「仮面ライダーG7」の変身ベルトがセットになった「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」を、大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズより商品化いたします。





本商品は、「CSM変身ベルトGバックルmark7」と、「CSM ゲージランプGバックル」に換装できるパーツが付属するセット商品です。

※「CSM ゲージランプGバックル」単体版の商品もあります。





「CSM変身ベルトGバックルmark7」

「仮面ライダーG7」の装着に用いるベルト型の起動デバイスを立体化。

天面のタッチセンサーに触れることで、「G7装着音」が鳴り、正面部分のモニターデザイン部が発光します。モニター部分の左右にもタッチセンサーを内蔵しており、6か所をタッチすることで、「ドローン分離・攻撃音」を鳴らすことが可能です。またモニター部にはドローンの状態を示すLEDも6か所あり、起動させると黄色から緑色に発光色が変化します。

変身後にさらに天面のセンサーをタッチすると、「リミッター解除。オーバードライブ。」というシステムボイスとともに必殺技音が発動します。

「台詞ボタン」を押すと、氷川誠(演：要潤)、小沢澄子(演：藤田瞳子)の台詞音声が鳴り、「効果音 / BGMボタン」を押すと劇中の様々な演出音声や劇伴を鳴らすことが可能となり、更なる臨場感のあるなりきり遊びが楽しめます。





「ゲージランプGバックル」

「仮面ライダーG3 / G3-X / G3マイルド / G4 / G6」が装着するバックルを立体化。

バックル商品にはLEDを多数内蔵し、劇中で行われるG3の装着シーンの発光を再現しています。「装着ボタン」、「効果音ボタン」、「台詞ボタン」、「BGMボタン」を搭載し、劇中の様々な装着・戦闘演出や、ダメージ演出を楽しむことが可能です。

「台詞ボタン」では、Gシステムの装着者・Gトレーラーの担当者たちの台詞音声を鳴らすことができます。氷川誠(演：要潤)、小沢澄子(演：藤田瞳子)、尾室隆弘(演：柴田明良)、北條透(演：山崎潤)、津上翔一(演：賀集利樹)、水城史朗(演：唐渡亮)、葵るり子(演：ゆうちゃみ)の計7名の台詞を収録しています。

「効果音ボタン」では、各ライダーの武装音声を鳴らすことができるほか、第10話の緊急脱出演出音を鳴らすこともでき、北條透のG3のなりきり遊びが楽しめます。「BGMボタン」では、劇中で印象的だった楽曲を全８曲鳴らすことが可能となり、BGM・台詞・効果音により『仮面ライダーアギト』の世界観に浸ることが可能です。





変身ベルトGバックルmark7(イメージ1)

ゲージランプGバックル(イメージ1)





■商品概要

・商品名 ：CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249671/?rt=pr )

・価格 ：49,500円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：変身ベルトGバックルmark7本体…1、

ゲージランプGバックル本体…1、

共通サイドバックル(右)…1、共通サイドバックル(左)…1、

ベルト留め…1

・商品サイズ：変身ベルトGバックルmark7本体

…H約130mm×W約280mm×D約82mm

ゲージランプGバックル本体

…H約102mm×W約212mm×D約47mm

・電池 ：単4乾電池×6(別売り)、LR44×3(付属)

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：タイ

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年4月29日(水)16時～2026年7月19日(日)23時予定

・商品お届け：2026年12月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





・商品名 ：CSM ゲージランプGバックル

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249669/?rt=pr )

・価格 ：33,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ゲージランプGバックル本体…1、共通再度バックル(右)…1、

共通再度バックル(左)…1、ベルト留め…1、

・商品サイズ：ゲージランプGバックル本体…H約102mm×W約212mm×D約47mm

・電池 ：単4乾電池×3(別売り)、LR44×3(付属)

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：タイ

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年4月29日(水)16時～2026年7月19日(日)23時予定

・商品お届け：2026年12月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■抽選で50名様にムビチケが当たる！X投稿キャンペーン開催！

映画『アギト－超能力戦争－』公開を記念し、プレミアムバンダイではX(旧Twitter)参加型「プレバン購入品キャンペーン」を実施します。

期間中、プレミアムバンダイで購入した仮面ライダー商品の写真に「映画への期待」と「商品への想い」を添え、ハッシュタグ「#プレバン購入品 #アギト超能力戦争」を付けてXに投稿いただくと、抽選で50名様に映画『アギト－超能力戦争－』で使えるムビチケ鑑賞券(オンライン)が当たります。





名称 ：映画『アギト－超能力戦争－』公開記念 プレバン購入品キャンペーン

期間 ：2026年4月24日(金)08:00 ～ 2026年5月6日(水)23:59

賞品 ：ムビチケ鑑賞券(オンライン) 50名様

参加方法：1) 「プレミアムバンダイ」公式Xアカウント(@p_bandai)をフォロー

2) プレミアムバンダイで購入した仮面ライダー商品の写真を用意

・到着済み：実物が写った写真

・到着待ち：商品の商品詳細ページまたは

注文確認画面のスクリーンショット

(個人情報の写り込みにご注意ください)

3) 以下2つのハッシュタグを付け、

商品への想い＋映画への期待をXに投稿

#プレバン購入品 #アギト超能力戦争

当選発表：応募受付終了後、2026年5月7日(木)以降、

Xダイレクトメッセージにて当選者へご連絡

対象 ：日本国内在住の方／公開アカウントのみ(非公開アカウントは対象外)

規約 ：詳細・応募規約はキャンペーンページをご確認ください

https://p-bandai.jp/contents/preban-photo-rider/?rt=pr









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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