全国農業協同組合中央会（代表理事会長：神農佳人）は、令和７年度より、JAグループのキャラクター『笑味ちゃん』と、株式会社サンリオの『ハローキティ』のコラボレーションを開始し、「国消国産（こくしょうこくさん）」の発信を行っています。





【キービジュアル】





ふたりのコラボレーション２年目となる今年は、笑味ちゃん×ハローキティと一緒に「国消国産」を楽しく学べる特設ウェブサイトを公開します。

特設ウェブサイトでは、「国消国産」をすすめることで、得られる「いいこと」の紹介や、国産農畜産物について学ぶことができるコンテンツを順次展開いたします。

笑味ちゃん×ハローキティは、これからも一緒に「国消国産」を発信していきます。

※「国消国産（こくしょうこくさん）」とは、「私たちの『国』で『消』費する食べ物は、できるだけこの『国』で生『産』する」という考え方です。









【特設ウェブサイトイメージ】





■サイト内各コンテンツ紹介

○いいこと！をのぞいてみよう

「国消国産」をすすめると、どんないいことがあるのかを写真付きで紹介しています。





○国消国産 学習帳

「国消国産」や国産農畜産物について学ぶことができる資材を展開しています。





○サンリオが主催するサンリオキャラクター大賞2026のパートナー部門にて、ぜひふたりの応援をしてください。





○ふたりのコラボレーションについて

「国消国産」を一緒に応援しているふたりのコラボレーションの経緯について紹介しています。





○ほかにも楽しく学べるコンテンツを順次展開してまいります。





■特設ウェブサイト

○URL、二次元コード

https://kokushokokusan.ja-group.jp

○ウェブサイト展開期間

令和８年４月28日（火）～令和９年３月31日（水）









■「笑味（えみ）ちゃん」とは

JAグループで進めている「みんなのよい食プロジェクト」のシンボルキャラクターとして、平成20年に誕生しました。食の大切さ、国産（都道府県産・地元産）農畜産物の魅力、農業生産現場の営み、思い、日本食文化の豊かさ等を伝える取り組みのシンボルとして活躍しています。





※笑味ちゃんのHPのURLと二次元コード

https://life.ja-group.jp/education/yoi-shoku/





■ハローキティとは

フルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。明るくてやさしい女のコ。





※ハローキティのHPのURLと二次元コード

https://www.sanrio.co.jp/characters/hellokitty/

以上