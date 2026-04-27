大阪学院大学が「生成AI利用ガイドライン」を策定 ― 生成AIの適切な活用を通じ、学びの質向上と学術的誠実性の確保をめざす

大阪学院大学が「生成AI利用ガイドライン」を策定 ― 生成AIの適切な活用を通じ、学びの質向上と学術的誠実性の確保をめざす