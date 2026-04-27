インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「Re:ゼロから始める異世界生活 × セイコー ウオッチ」を販売開始いたしました。









TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と、日本を代表する腕時計メーカー・セイコーがコラボレーション。

ヒロインのエミリアとレムをイメージした、2種類のクロノグラフモデルが登場しました。





腕時計の文字盤は、それぞれのキャラクターにちなんだデザイン。

エミリアは花の髪飾りや胸元の結晶石、レムは鬼の角やメイド服のリボンなど、二人の印象的なモチーフがインデックスに並びます。





限定数は各2000点。裏蓋には作品ロゴと髪飾りのモチーフ、エディションナンバーを刻印。

ヒロインたちとの思い出がよみがえる、場面カットがセットされた特製ボックスに収めてお届けします。





2026年4月27日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/rezero-seiko/





Re:ゼロから始める異世界生活 × セイコー ウオッチ





【エミリア】

型打ちが施されたシルバーホワイトの文字盤は、エミリアが得意な氷魔法をイメージ。繊細な凹凸により、光がやわらかに広がります。





12時のインデックスには胸元に輝く結晶石、2時と10時には髪飾りのモチーフをデザイン。

6時位置のインダイヤルにはエミリアの純真な美しさを表現して、雪の結晶がちりばめられました。





【レム】

レムの髪色をイメージした、水色のグラデーション仕上げの文字盤。光の反射によって、ヘッドドレスと鎖の意匠が浮かびます。





12時のインデックスは鬼の角をイメージ。

リボンやフリルなどメイド服にちなんだ可愛らしいモチーフと共に、モーニングスターを軽々と扱う“鬼がかった”力強さも表現されています。





それぞれの裏蓋には作品ロゴと髪飾りのモチーフを刻印。

限定2000点の証としてエディションナンバーが入ります。





腕時計は、天面に作品ロゴが箔押しされた特製ボックスに収めてお届けします。





ボックスの内装はキャラクターカラー。見返しには場面カットがセットされています。





■商品情報

商品名：Re:ゼロから始める異世界生活 × セイコー ウオッチ

種類 ：全2種（エミリア／レム）

価格 ：各59,800円（税込65,780円）

限定数：各2000点

発売日：2026年4月27日（月）

お届け：2026年10月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/rezero-seiko/





(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス

ケースサイズ（約）：47×39.8×厚さ12.8mm

手首回り（約）：S＝14cm、M＝16cm、L＝18cm

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、裏蓋の向きや文字の位置、仕様等が写真とは若干異なる場合があります。





■TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とは

長月達平による小説を原作としたアニメーション作品。突如として異世界へ召喚された主人公のナツキ・スバルが、唯一与えられた能力《死に戻り》の力を駆使して、大切な人を守るために奮闘する物語。2016年にはTVアニメ「1st season」が放送。魅力的なキャラクターや絶望と希望が交錯する重厚な物語展開が話題を呼び、国内外で大ヒットを記録。TVアニメ10周年を迎えた2026年4月からは「4th season」が放送されている。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。