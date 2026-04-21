ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、犬猫グッズ通販サイト「PEPPY(ペピイ)」にて、「綿100％の3重ガーゼおくるみタオル」をはじめ、「食材と米粉だけのやさしい手焼きせんべい」「パカットメッシュキャリーバッグ」など、愛犬との毎日をやさしく快適にする新商品を2026年4月21日（火）から発売致します。

■愛犬のお肌のことも考える、綿100％の「3重ガーゼおくるみタオル」が新登場

【背景】 PEPPYは「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げ、愛犬・愛猫を家族として大切にする飼い主様に向け、日々の暮らしをより快適に、より心地よくする商品開発に取り組んでいます。なかでも愛犬の肌に直接ふれるタオル類は、使い心地への配慮が求められるアイテムです。そこでPEPPYでは、敏感肌の子にも使いやすい素材として綿100％を重視し企画開発した「綿100%のふわさらドライタオル」を昨年発売致しました。数々のお客様にご好評いただく中で、更に肌への優しさを追求し3重ガーゼに着目。シャンプー後のタオルドライはもちろん、日常の拭き取りやブランケット代わりにも活躍する、やさしい使い心地のおくるみタオルを開発しました。 【概要】 「綿100％の3重ガーゼおくるみタオル」は、綿100％の3重ガーゼを使用した、ふわふわ素材の吸水タオルです。赤ちゃんのおくるみにも使われるやさしいガーゼ素材を採用し、「お肌の弱い子」「敏感肌の子のタオル選びで悩んでいる方」にも使いやすい仕様です。サイズは約90×90cmで、タオルドライのほか、ブランケット使いもできる大判サイズ。カラーはベージュ、ピンク、パープル、グリーンの4色展開、日本製です。

■商品詳細

商品名：綿100％の3重ガーゼおくるみタオル 販売ページ：https://www.peppynet.com/shop/item/id/19Y003 価格：2,200円（税込） カラー：ベージュ、ピンク、パープル、グリーン サイズ（約）：90×90cm 素材：綿100％ 原産国：日本製

■愛犬との過ごす時間を考えた、手焼きせんべいやキャリーバッグも販売開始

素材のやさしさにこだわった、食材と米粉だけでつくる手焼きせんべいも新登場しました。サクサクとした軽やかな食感で、手で割りやすく、ごほうびやコミュニケーションおやつにもぴったりです。画像では、「米粉のおやつシリーズ」として、食材の風味を活かした複数フレーバーが展開されています。蒸して甘さを引き出した食材と米粉を合わせて丁寧に仕上げた、シンプルなおやつです。 商品名：甘みひろがる さくさく手焼きお米せんべい 販売ページ：https://www.peppynet.com/shop/item/id/110F83 価格：420円（税込） 原材料：《さつまいも》さつまいも(長野県産) 《バターナッツかぼちゃ》バターナッツかぼちゃ(長野県産) 《りんご》りんご(長野県産) 《共通》米澱粉、タピオカ澱粉 内容量：各11g

愛犬とのお出かけや通院をもっと快適にする「パカットメッシュキャリーバッグ」も新登場します。ストレスフリーな出し入れと抜群の通気性が特徴の、移動がもっと楽になるキャリーバッグです。大口天面（約45cm×28cm）で自立するため、愛犬の出し入れがしやすい設計です。さらに、ショルダー、ドライブ、スーツケースオンバッグの3WAY仕様で、シーンに合わせて使い分けが可能です。 商品名：パカットメッシュキャリーバッグ 販売ページ：https://www.peppynet.com/shop/item/id/21M003 価格：14,960円（税込） 耐荷重目安：約10kg サイズ（約）：50×29×35cm 主材：ポリエステル 仕様：ショルダー対応、車内固定対応、飛び出し防止リード付き

■愛犬との暮らしをやさしく支えるラインナップを展開

ハーネスなどに付けてうちの子だけの特別感を楽しめる「キロナイナーオリジナルワッペン」や、遠赤外線を吸収・放射する独自開発の生地で愛犬の血行の促進を促す効果が期待できる日本製ウェア「LaLaRelaxベーシック」なども新入荷。多数の新入荷製品をご検討いただくための特集ページもご用意しています。 夏の新商品特集ページ： https://www.peppynet.com/campaign/id/1306

■株式会社PEPPYについて

本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11 代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久 設立：2025年2月1日 企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ ECサイトURL：https://www.peppynet.com/ 事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業 ■PEPPYとは 創業100年を越える新日本カレンダー株式会社の一事業であったPEPPY（ペピイ）は、2025年2月1日に分社化しました。社名であるPEPPYは「PET＋HAPPY」の造語で、「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げています。今では全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信し、ECサイト「PEPPY」では7000点以上のこだわりの商品ラインナップでお客様のニーズに応えています。