【Hmlet Japan】運営室数1600室を突破！コミュニティに感謝を込めた初の大規模イベントを丸の内で開催

Hmlet Japan株式会社

フレキシブルリビング事業を展開するHmlet Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木 謙一、以下「ハムレット」）は、設立6周年を迎え、運営室数が４月で1,613室、国内93棟に到達しました。このたび、これまでの急成長を支えてくださった多国籍な入居者コミュニティの絆を深め、さらなる飛躍を期する場として、2026年4月24日（金）に特別イベント「Hmlet Special Sakura Soiree 2026」を東京・丸の内の新東京ビルにて開催いたします。

■ 1,600室への到達：都市生活に「自由」と「つながり」をもたらす新しい選択肢

2019年の設立以来、ハムレットは東京・大阪を中心に家具付き・柔軟な契約形態・コミュニティを軸とした「フレキシブルリビング」という新しい住まいのあり方を提案してまいりました。2026年3月時点で、入居者の約9割が外国籍、50カ国以上に及ぶ多様な人々が利用しています。運営室数1,609室への到達は、単なる規模の拡大ではなく、国籍や職業を問わず「自分らしい暮らし」を求める層にとって、ハムレットが確固たる選択肢として選ばれ続けている証です。私たちは、住まいを単なる「場所」ではなく、新しい出会いや体験が生まれる「プラットフォーム」へと進化させています。

ハムレットは、変化の多い時代に安心できる居場所を提供し、さらに、人と人との出会いを通じて、より豊かな人生のきっかけを創出することを企業ミッションとしています。このため、毎月１～３回程、ハムレットのご入居者様を対象とした、日本文化体験や季節の行事、ネットワーキング等の様々なコミュニティ・イベントを実施してまいりました。コミュニティ・イベントに参加された方からは極めて高い評価をいただいています。

3月末時点で約1370名以上と多くの方にご入居いただいている中、より多くの方々にハムレットのコミュニティの温かさと、ハムレットの理念である、お客様と「共創する未来」を体験していただくため、初の大型イベントとなる「Special Sakura Soiree」を企画しました。

※「ソワレ」とは、フランス語で夜のパーティーや宴を意味します。

■居住者同士やスタッフと交流できる、桜をテーマにした初の大規模イベント

４月は、日本の春を象徴する桜が咲き誇り、就職・就学・転職などで人生の転機や新たな出会いが訪れる特別な月です。今回の大型イベントは、「Special Sakura Soiree」（通称：SSS）と銘打ち、ご入居者様同士とハムレットのスタッフが自然と交流し、春を祝いながら、ハムレット・コミュニティの絆を深められることを意図して、レセプション形式のイベントを行います。

24日当日は、CEOの佐々木氏も出席し、ハムレットの創業ストーリーやミッションに込めた思い、将来ヴィジョンの話をする予定です。また、新たなブランド・ビデオの上映、入居者同士の交流を促すためのワークショップ、東京にあるハムレット物件のある街についてのクイズなどを実施します。イベントに先立ち、ご入居者様からデザインを募集したSpecial Sakura Soiree 特別記念T-shirtsを、ハムレットの社員たちが選定するデザインコンテストを実施しました。見事優勝デザインとなったご入居者様を称える授賞式を行った上で、「Hmlet Omiyage」としてSSSの参加者全員に配布します。

■今後の展望について

私たちは、今後も、住まう方々のライフスタイルに寄り添い、柔軟で快適な住環境の提供に注力してまいります。

■ Hmlet Japan CEO 佐々木 謙一 のコメント

- 2026年３月に幡ヶ谷に開業- 4月にお茶の水、6月には市ヶ谷に開業予定- 開発物件として８月に西新宿、９月に代々木公園を開業予定- 本年夏以降、福岡進出予定

「この度、Hmlet Japanは多くのお客様から愛されながら６周年を迎えることができました。ハムレットが誇る、温かいコミュニティを一人でも多くの方に体験いただき、また、日頃の感謝も込めて、私たちの世界観を表現する特別イベントを開催する運びとなりました。

普段のコミュニティ・イベントには残念ながらなかなか顔を出せないのですが、このイベントでは、私達のサービスをご利用いただいているお客様に直接お目にかかれる機会を楽しみにしております。」

■ Hmlet Japanカスタマーサクセス部門マネージャー Mai氏 コメント

「Hmlet Japan設立から6年。私たちは何よりも、入居者の皆様一人ひとりとの繋がりを大切に歩んできました。これまで毎月2～3回、10名規模のコミュニティ・イベントを地道に開催してまいりましたが、募集開始と同時に定員に達してしまうこともあり、「もっと多くの方にこの輪を広げたい」という想いと、限られたスペースとの間で葛藤し続けてきた日々でもありました。しかし、着実な歩みを続け運営室数が1,613室に到達した今、ようやく念願だった初の大規模コミュニティ・イベント「Hmlet Special Sakura Soiree 2026」を、ここ丸の内の地で開催できる運びとなりました。これまでの少人数イベントで培ってきたアットホームな空気感はそのままに、国籍や職業を越えてより多くの方が緩やかに、そして洗練された空間で繋がれる場になると考えています。

当日は入居者の皆様に春の訪れを感じる彩り豊かなお食事や、この夜を彩る特別な演出をぜひお楽しみいただきたく思います。新しく出会う仲間たちとの対話を、心ゆくまで楽しんでいただければ幸いです。この特別な一夜が、皆様のHmletでの暮らしをより一層豊かなものにし、人生の忘れられない1ページとなることを、私たちは心から願っております。」

■ 当日の取材/本件お問い合わせ先

イベント開催日時：2026年4月24日（金）19:00-21:30（受付開始18:30）

場所：新東京ビル４階「Shin Tokyo 4TH」

※本イベントは、事前に参加登録されたハムレットのご入居者様及び取材をご希望されるプレスの方が対象となっており、一般公開のイベントではございません。

Hmlet Japan株式会社 広報担当

E-mail：press.jp@hmlet.com

■ Hmlet Japan株式会社について

Hmlet Japanは、「人生を豊かにするコミュニティと住まいの提供」をミッションとして、三菱地所株式会社とHmlet Pte.Ltd.（現 Habyt GmbH）が2019年に設立したフレキシブルリビングの運営会社です。フレキシブルリビングは、働き方やライフスタイルの価値観が変化するなか、ミレニアル世代を中心にニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の世界主要都市において普及しつつあります。

Hmlet Japanの入居者は、外国籍が約9割でその半数が欧米の方が占めており、50カ国以上の方にご利用いただいています（2026年４月時点）。今後も、「暮らし方の自由」を追求し、日本から世界へ、新しい住まいのあり方を提案してまいります。

Website: https://hmlet.com/

Instagram: @hmlet_japan(https://www.instagram.com/hmlet_japan/)

■採用募集中

Hmlet Japanでは、事業の急拡大に伴い、多様な職種で積極採用中です。セールス、カスタマーサクセス、テックエンジニア、プロダクトマネージャー（PdM）、ビジネスデベロップメント担当者など、バックグラウンドを問わず、Hmletのビジョンやカルチャーに共感いただける方を東京・大阪・福岡にてお待ちしております。スタートアップの成長フェーズを共に走っていただける方のご応募を、心よりお待ちしております。

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