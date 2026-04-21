【キャンメイク】生レア質感の「むにゅっとハイライター」から儚げな白みパープルが登場！「カラフルネイルズ」新色パステルカラー、メイクミーハッピー「オードトワレ」新しい香りも2026年4月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、むにゅっと質感の生レアハイライター「むにゅっとハイライター」先行1色と、ネイルカラー「カラフルネイルズ」から「むにゅっとハイライター」とのコラボカラー限定3色を2026年4月下旬より発売いたします。

また、フレグランスブランド「メイクミーハッピー」のロールオンタイプのオードトワレから、新しい香り「Peach Blanc(ピーチブラン)」を同時発売いたします。

- 商品概要： 「キャンメイク むにゅっとハイライター」 先行1色 \638（税込）

うるっとツヤ肌仕上げの生レアハイライターから、儚さのある上品な白みパープル「アメジストブルーム」が登場！

★新色の注目ポイント

＜先行＞ 05 アメジストブルーム

新色05は、ピンクにより過ぎない、ほんのりと白みを含んだやわらかなパープルです。シルバー・ブルー・レッド・ブルー偏光・パープル偏光のパールを配合。透明感をプラスしながら繊細にきらめいて上品に仕上がるので、大人の肌にもぴったり。寒色でも暖色でもない色みだからパーソナルカラーや季節を問わず、使いやすいカラーです(ハート)

05 アメジストブルーム※仕上がりイメージ

【商品特長】

■むにゅっと生レア質感のハイライター

・生レアな“むにゅっ”とした弾力のしっとりとした質感で、肌にピタッと密着

・伸びが良く塗布した後はサラサラな仕上がりで長時間ヨレにくい

■じゅわっとあふれ出すようなうるっとツヤ

・内側からあふれ出すような潤んだツヤ肌仕上がり

・透明感のある、磨いたような光沢肌が長時間続く

■メリハリのある立体感

・肌に自然になじみつつ、顔に立体感が生まれる

・鼻筋に塗ることで、鼻を高く見せる効果も

■水・汗・皮脂に強く、こすれ落ちしにくい

・肌にピタッと高密着、重ねづけしてもムラになりにくい

・ファンデーションの上から塗ってもヨレにくく、キレイな仕上がりを長時間キープ

■7種の美容保湿成分配合

・スクワラン、ホホバ種子油、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、セラミドNP、パルミチン酸レチノール、ツボクサ葉エキス

■フリー処方

・アルコール、界面活性剤、香料 全てフリー

【カラー展開】 全5色／新発売 先行1色

<既存色> 01 ムーンライトジェム：光沢感のあるホワイトベージュ

[シルバー・ベージュ・ゴールド偏光パール配合]

<既存色> 02 ローズクォーツ：肌なじみのいいピンク

[シルバー・レッド偏光・ベージュ・レッドパール配合]

<既存色> 03 ウォームルチル：肌なじみバツグンなベージュ

[シルバー・ベージュ・ゴールド偏光・レッド偏光パール配合]

<既存色> 04 ブルートパーズ：透き通るような涼しげブルー

[シルバー・ブルー偏光・ブルーパール配合]

★＜先行＞ 05 アメジストブルーム：儚さのある上品な白みパープル

[シルバー・ブルー・レッド・ブルー偏光・パープル偏光のパール配合]

01 ムーンライトジェム02 ローズクォーツ03 ウォームルチル04 ブルートパーズ05 アメジストブルーム

- 商品概要：「キャンメイク カラフルネイルズ」 限定3色 各\396（税込）

カラバリ豊富なツヤ感ネイルカラーから、繊細パールがきらめくパステルカラー3色が登場！それぞれ「むにゅっとハイライター」とのコラボカラーで、うるっとツヤ肌と指先のふんわりやさしいカラーコーデが楽しめます♪

★ネイルカラーのポイント

＜限定＞ N124 スイートピークォーツ

＜限定＞ N125 キンモクセイルチル

＜限定＞ N126 アジサイトパーズ

きらめくパール感が楽しめる、春ネイルにぴったりなパステルネイルです。繊細パールが上品に輝いて、指先から春らしいやわらかな雰囲気を演出してくれます。

「むにゅっとハイライター」02、03、04とのコラボカラー！

頬と指先のカラーを統一したら、一気にオシャレ度UP(ハート)

N124むにゅっとハイライター 02 ローズクォーツ※仕上がりイメージN125むにゅっとハイライター 03 ウォームルチル※仕上がりイメージN126むにゅっとハイライター 04 ブルートパーズ※仕上がりイメージ

【商品特長】

■ツヤ感にこだわった処方

・2度塗りでツヤツヤと濡れたような仕上がり

・カラフルネイルズのネイルケアNNH(ネイルハードナー)、

NTC(トップコート)と一緒に使うと、キレイなカラーがより長持ち

■こだわりの塗りやすさ

・塗りやすさにこだわり、持ちやすい長さのキャップを採用

・液含みが良くコシのあるラウンドブラシが扇形に広がり、ムラなくキレイに塗れる

ラウンドブラシ

■セルフネイルに嬉しい速乾タイプ

・すぐに乾くので気軽にネイルが楽しめる

【カラー展開】 全22色 ／ 新発売 限定3色

★<限定> N124 スイートピークォーツ：可憐で愛らしいピンク

★<限定> N125 キンモクセイルチル：洗練された使いやすいベージュ

★<限定> N126 アジサイトパーズ：儚く涼しげなブルー

（左から）N124、N125、N126

※既存色については、以下のページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/96(https://www.canmake.com/item/detail/96)

むにゅっとハイライター 01「ムーンライトジェム」とのコラボカラー

「N123 スズランジェム」は、2026年4月中旬より発売中！

「カラフルネイルズ」×「むにゅっとハイライター」とのコラボカラーは全4色。

なりたいイメージやその日の気分で選んでお楽しみください(ハート)

N123 スズランジェムむにゅっとハイライター 01 ムーンライトジェム- 商品概要：「メイクミーハッピー オードトワレ」 Peach Blanc \770（税込）

ロールオンタイプで使いやすい！やさしい香り立ちの「メイクミーハッピー オードトワレ」から、ピーチの香り「Peach Blanc(ピーチブラン)」が仲間入り。甘い香りを感じさせる白桃とリボンが描かれたキュートなデザインパッケージ。

手に取るたびに、多幸感あふれる気分にしてくれます(ハート)

＜新香調＞

Peach Blanc / ピーチブラン

Peach Blanc

TOP：ピーチ

MIDDLE：ピーチブロッサム、ローズ、フリージア

LAST：ミルク、ムスク

白桃の果実感と穏やかな甘さが溶け合う香り。

白桃のみずみずしい果実感にミルクやムスクを重ね、甘さの中にも穏やかで深みのある、日常使いしやすい香りに仕上げました。フルーティーな白桃に、ローズやフリージアの華やかなフローラルを添えた、可愛らしさを感じさせるオードトワレです。

【商品特長】

■肌につける量を調整しやすいロールオンタイプ

・肌につける量を調整しやすく、つけ過ぎを防ぐ

・手首や首すじなどにコロコロと転がすだけで手軽につけられる

・場所を選ばず、つけ直しも気軽にできる

■ポーチに入れやすく、持ち運びに便利なサイズ

・コンパクトサイズなので、外出先や旅行先でもお気に入りの香りが楽しめる

■少量でもしっかり香る

【香りの種類】 全11種

＜新発売 1種＞

・Peach Blanc / ピーチブラン…白桃の果実感と穏やかな甘さが溶け合う香り

＜発売中の香り 10種＞

・WHITE／ホワイト…白い花束をイメージした柔らかい香り

・BLUE／ブルー...みずみずしく透明感のある香り

・GREEN／グリーン ...花々と柑橘系フルーツの爽やかな香り

・TAUPE／トープ…キンモクセイを中心とした生花のような香り

・CITRUS／シトラス…シトラスをブラックティーに加えた爽やかな紅茶の香り

・LILAC／ライラック…ほんのり甘い可憐なフローラルの香り

・SWEET MOMENT／スウィートモーメント…多幸感あふれるフローラルブーケの香り

・momo oolong／ももウーロン…白桃烏龍茶の香り

・WHITE SAVON／ホワイトサボン…清潔感のあるフローラルサボンの香り

・berry bloom／ベリーブルーム…愛おしさのあるベリー&フローラルの香り

※既存の香りについての詳細は、以下ページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/139(https://www.canmake.com/item/detail/139)

- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」との想いから誕生したメイクブランドです。“かわいい！に出会える”をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求し、ニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切に、リーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)

YouTube：https://www.youtube.com/@canmake2174(https://www.youtube.com/@canmake2174)

TikTok：https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official(https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official)

- メイクミーハッピーについて

しあわせが、香りだす。

メイクを変えるように香りを変える、気分が変わる。

いつでもどこでも、つけるたび、しあわせな私になっていく。

“私をハッピーにする香り”をコンセプトに

「メイクを楽しむように、香りを楽しんでほしい」との願いを込めて、やさしい香りを楽しむフレグランスアイテムをお届けします。

https://www.canmake.com/item/category/cat06/(https://www.canmake.com/item/category/cat06/)