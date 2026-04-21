日本初上陸。次世代技術「メタレンズ」搭載、超小型プロジェクター「Pico Projector Special Edition」がギズマート第六弾としてクラウドファンディング開始

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するギズモード・ジャパン（https://www.gizmodo.jp/）のオンラインストア「GIZMART」（以下、ギズマート）はメタオプティクス・テクノロジーズ株式会社（本社：シンガポール）が開発したメタレンズ搭載の超小型プロジェクター「Pico Projector Special Edition」（ピコ プロジェクター スペシャル エディション 以下、Pico Projector）を2026年4月23日（木）より日本で初めてクラウドファンディングを開始いたします。

詳細を見る :https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1196145507

「Pico Projector」は、近年話題になっている最先端テクノロジー「メタレンズ」が搭載されています。メタレンズは、平らなシリコンやガラスの上に並べた微細構造で光を制御する、新しいタイプのレンズです。

従来のレンズは、ガラスや樹脂を成形し、その曲面で光の屈折をコントロールしていました。特にカメラのレンズでは、像のゆがみや色のにじみを抑えるために、何枚もレンズを重ねる必要があり、どうしてもレンズが大きく厚くなりがちでした。

これに対してメタレンズは、1枚の基板上に微細な円柱状の構造（ナノピラー）を無数に配置し、それぞれが光を細かくコントロールします。この仕組みにより、従来よりも薄く小さくすることができます。

本製品は、従来のレンズとは異なる「メタレンズ」という方式を採用することで、プロジェクターとしては驚きの小ささを実現しています。また、今年1月にアメリカ・ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」にて注目された製品でもあり、近い将来一般化する可能性を持つ技術を搭載した、新しい体験価値を提示するプロダクトです。そしてこの度、「Pico Projector Special Edition」として、GIZMART限定のサイズで日本で販売することになりました。

■Pico Projectorの特長

※画像はイメージです※画像はイメージです

１.メタレンズ搭載で手のひらに収まる携帯性を実現

本体サイズは幅56mm、奥行き43mm、高さ30mm、重量は約80g。手のひらに収まる携帯性を実現しました。その携帯性を実現しているのが、LBS（Laser Beam Scanning）方式とメタレンズ技術。

超小型・軽量化に適した方式でありながら、RGB各色に最適化したレーザーダイオードと、厚さ0.775mmのコリメート用メタレンズを3枚使用することで、効率的な光制御を実現しています。

メタレンズは、光の波長以下の微細構造を活用し光の位相を制御する次世代光学技術です。従来のレンズに比べて極めて薄く軽量でありながら、高度な光学機能を担うことが可能とされています。

２.USB-Cをさすだけで簡単に映像出力

使い方はとても簡単で、複雑な設定はありません。スマートフォンやタブレット、PCとUSB-Cケーブルで接続するだけで、デバイス上に表示されている画面が投影されます。

Pico Projectorにはバッテリーなどは搭載されておらず、電源はデバイス側から供給されます。また、自動フォーカス機能を備え、操作を最小限に抑えた設計となっています。

■製品スペック

サイズ：56mm x 43mm x 30mm

重量：約80g

解像度：720p／60fps（入力ソース）

コントラスト比：10,000:1

明るさ：34±3lm

フォーカス：自動

消費電力：最大5W

映像入力：USB-C

■製品情報

プロジェクト名：手のひらサイズで最先端。メタレンズ搭載の超小型プロジェクター「Pico Projector Special Edition」

プロジェクトURL：https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1196145507

プロジェクト期間：2026年4月23日（木）17:00～2026年6月30日（火）23:59

お届け時期：2026年11月～12月予定

販売場所：ギズマート（オンラインストア「CoSTORY」内）

販売元：株式会社LeaguE

販売カラー：ミッドナイトブラック、コバルトグレー、ゴールド、シルバー（全4色）

販売金額：

- 最速割（40%OFF）118,800円（50個限定）- 超超早割（35%OFF）128,700円（150個限定）- 超早割（30%OFF）138,600円（200個限定）

※数量限定

※価格は税込、送料込み

※情報は発表時点のものであり、変更となる場合があります。

▼ギズマートについて

ギズマートは、テクノロジー＆ガジェットメディア「ギズモード・ジャパン」の編集部が独自の視点でキュレーションした商品を販売するギズモード・ジャパン直営のオンライン・コンセプトショップです。

「欲しい」が集まる“ひと足先のテックステーション・スーパーマーケット”をコンセプトに、数えきれないほどのガジェットに触れてきたギズモード・ジャパン編集部が、「これは自信を持って薦めたい」と思えるものだけを選び抜いてお届けします。

編集部員がそのまま“販売員”として立ち会うような距離感で、ユーザー目線のレビューや動画を発信。

共感できる言葉と積み重ねてきた信頼性を武器に、納得感のある購買体験を提供します。

ギズマートでは、ガジェット・クラフト・デザインなど多様なジャンルを取り扱い、読者コミュニティとともに、メディアの“情報発信力”と“モノづくり”をつなぐ新しいコマースの形を創出していきます。

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▼ギズモード・ジャパンについて

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▼株式会社メディアジーンについて

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また、先行購入ECサイト『コストリー』、『ギズマート』など4つのコマースサービスを展開。計21ブランドを通じて、読者の生活を豊かにする情報と体験を提供しています。

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