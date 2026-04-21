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東京工芸大学の写大ギャラリーで6月3日まで松村久美写真展「沖縄から〈沖縄〉へ 1969-79」を開催中 ― 同大卒業生の写真家による本土復帰前後の沖縄の記録
東京工芸大学（学長：吉野弘章）では写大ギャラリー（東京都中野区）において、4月13日（月）から6月3日（水）まで、 松村久美写真展「沖縄から〈沖縄〉へ 1969-79」を開催。同大卒業生の写真家・松村久美氏が1969年から1979年にかけて、アメリカ施政権下から本土「復帰」を目前に控えた沖縄で起こったさまざまな出来事や文化、人々の姿を収めた作品を紹介している。予約不要、入場無料。5月12日（火）には、中野キャンパス2号館マルチメディア講義室でトークイベントも開催（事前予約制）。当日は松村氏に加え、写真家・映像人類学者の港千尋氏（多摩美術大学教授）と、企画展を監修した同大芸術学部写真学科の小原真史准教授が登壇する。
このたびの企画展は、1968年に東京写真大学（現・東京工芸大学）を卒業した写真家の松村久美氏が、卒業後にアメリカ施政権下の沖縄で、本土「復帰」を目前に控えた沖縄の各地を撮影した写真作品を紹介するもの。松村氏の個展を同大で開催するのは今回が初となる。
松村氏は1968年の卒業後にアメリカ施政権下の沖縄を訪れ、翌年に移住。3年間滞在しながら各地の撮影を行い、帰京。1975年には再び沖縄へ渡り、1年半にわたって撮影を重ねた。
当時、ベトナム戦争の出撃基地となっていた沖縄に身を置き、反基地闘争や米軍基地労働者・全軍労のストライキ、ハンセン病療養所・愛楽園、離島の暮らしや祭祀、そして南米の沖縄移民まで、70年代の沖縄社会の変化と、その地に生きる人々の姿を数多く記録している。
まだ女性の写真家が少なかった時代に、松村氏は日本本土出身者である「ヤマトンチュ（大和人）」としての葛藤を抱えながら沖縄と向き合い、撮影を続けた。
同展では、1969年から1979年にかけて撮影されたモノクロ写真作品104点を展示。また、5月12日（火）にはトークイベントも開催する。
企画展とトークイベントの概要は以下のとおり。
◆企画展 松村久美写真展「沖縄から〈沖縄〉へ 1969-79」
【会 期】 4月13日（月）〜6月3日（水）
・休館日：木曜日、日曜日、祝日 ※4月29日（水）、5月31日（日）は開館
【時 間】10:00〜19:00
【会 場】東京工芸大学 写大ギャラリー
〒164-8678 中野区本町2-4-7 5号館（芸術情報館）2階
【入 場】無料
【主 催】東京工芸大学芸術学部
【企画監修】小原真史 写大ギャラリー運営委員
【公式サイト】 https://www.shadai.t-kougei.ac.jp/about.html
◆トークイベント
・日時： 5月12日（火） 18:30〜19:45
・会場： 東京工芸大学 中野キャンパス 2号館B1Fマルチメディア講義室
・登壇者： 松村久美（写真家）×港千尋（多摩美術大学教授）×小原真史（東京工芸大学准教授）
・参加費： 無料
・事前予約： 電話またはメールで予約。
Tel： 03-5371-2694
E-mail： shadai-gallery@t-kougei.ac.jp
（ご予約の際は代表者氏名、参加人数、電話番号をお知らせください。）
■松村 久美 氏
1947年、徳島市生まれ。1968年、東京写真大学（現・東京工芸大学）卒業。写真家としての活動をスタートさせる。沖縄旅行をきっかけに1969年に沖縄へ移住し、3年間の滞在後に帰京。1975年には再び一年半沖縄に滞在し、各地の撮影を行う。活動休止期間を経て、2006年より制作を再開。以降、一貫して沖縄をテーマに撮影を続けている。著書に『片想いのシャッター 私の沖縄10年の記録』（現代書館、1983年）。初の写真集『この先の島じまへ 1969-1980 沖縄』を2026年4月20日に月曜社より刊行予定。
■東京工芸大学 写大ギャラリー
卒業生の写真家・細江英公（東京工芸大学名誉教授、写大ギャラリー初代館長）の提案で、1975年に日本で初めて写真の「オリジナルプリント」を収集・公開する常設施設として開設された。2023年には、東京都教育委員会から「博物館相当施設」に指定されている。
【URL】 https://www.shadai.t-kougei.ac.jp/
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
松村氏は1968年の卒業後にアメリカ施政権下の沖縄を訪れ、翌年に移住。3年間滞在しながら各地の撮影を行い、帰京。1975年には再び沖縄へ渡り、1年半にわたって撮影を重ねた。
当時、ベトナム戦争の出撃基地となっていた沖縄に身を置き、反基地闘争や米軍基地労働者・全軍労のストライキ、ハンセン病療養所・愛楽園、離島の暮らしや祭祀、そして南米の沖縄移民まで、70年代の沖縄社会の変化と、その地に生きる人々の姿を数多く記録している。
まだ女性の写真家が少なかった時代に、松村氏は日本本土出身者である「ヤマトンチュ（大和人）」としての葛藤を抱えながら沖縄と向き合い、撮影を続けた。
同展では、1969年から1979年にかけて撮影されたモノクロ写真作品104点を展示。また、5月12日（火）にはトークイベントも開催する。
企画展とトークイベントの概要は以下のとおり。
◆企画展 松村久美写真展「沖縄から〈沖縄〉へ 1969-79」
【会 期】 4月13日（月）〜6月3日（水）
・休館日：木曜日、日曜日、祝日 ※4月29日（水）、5月31日（日）は開館
【時 間】10:00〜19:00
【会 場】東京工芸大学 写大ギャラリー
〒164-8678 中野区本町2-4-7 5号館（芸術情報館）2階
【入 場】無料
【主 催】東京工芸大学芸術学部
【企画監修】小原真史 写大ギャラリー運営委員
【公式サイト】 https://www.shadai.t-kougei.ac.jp/about.html
◆トークイベント
・日時： 5月12日（火） 18:30〜19:45
・会場： 東京工芸大学 中野キャンパス 2号館B1Fマルチメディア講義室
・登壇者： 松村久美（写真家）×港千尋（多摩美術大学教授）×小原真史（東京工芸大学准教授）
・参加費： 無料
・事前予約： 電話またはメールで予約。
Tel： 03-5371-2694
E-mail： shadai-gallery@t-kougei.ac.jp
（ご予約の際は代表者氏名、参加人数、電話番号をお知らせください。）
■松村 久美 氏
1947年、徳島市生まれ。1968年、東京写真大学（現・東京工芸大学）卒業。写真家としての活動をスタートさせる。沖縄旅行をきっかけに1969年に沖縄へ移住し、3年間の滞在後に帰京。1975年には再び一年半沖縄に滞在し、各地の撮影を行う。活動休止期間を経て、2006年より制作を再開。以降、一貫して沖縄をテーマに撮影を続けている。著書に『片想いのシャッター 私の沖縄10年の記録』（現代書館、1983年）。初の写真集『この先の島じまへ 1969-1980 沖縄』を2026年4月20日に月曜社より刊行予定。
■東京工芸大学 写大ギャラリー
卒業生の写真家・細江英公（東京工芸大学名誉教授、写大ギャラリー初代館長）の提案で、1975年に日本で初めて写真の「オリジナルプリント」を収集・公開する常設施設として開設された。2023年には、東京都教育委員会から「博物館相当施設」に指定されている。
【URL】 https://www.shadai.t-kougei.ac.jp/
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/