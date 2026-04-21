東京工芸大学の写大ギャラリーで6月3日まで松村久美写真展「沖縄から〈沖縄〉へ 1969-79」を開催中 ― 同大卒業生の写真家による本土復帰前後の沖縄の記録

東京工芸大学の写大ギャラリーで6月3日まで松村久美写真展「沖縄から〈沖縄〉へ 1969-79」を開催中 ― 同大卒業生の写真家による本土復帰前後の沖縄の記録