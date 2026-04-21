【4月21日発売】『CANADEL（カナデル）』から数量限定※1のオールインワンジェル「カナデル プレミアモイストクール」

プレミアアンチエイジング株式会社

プレミアアンチエイジング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松浦 清、以下「当社」）は、高機能エイジングケア※3ブランド『CANADEL（カナデル）』から、数量限定※1のオールインワンジェル「カナデル プレミアモイストクール」を2026年4月21日（火）よりプレミアアンチエイジング公式通販限定で発売いたします。

※1 なくなり次第終了

※2 公式通販にて早期購入受付終了

※3 年齢に応じたお手入れのこと

■商品概要

商品名：カナデル プレミアモイストクール

販売名：Pモイストジェル クールb

内容量：58g

価 格：4,180円（税込）

発売日：2026年4月21日（火）

販売先：プレミアアンチエイジング公式通販(https://www.p-antiaging.com/canadel/)限定発売

■商品特徴

夏の暑さと隠れダメージ※1“砂漠肌”をひんやりクールにリフレッシュし、ひんやり感続くシャーベットジェルが、夏のダメージ※1肌をしっかりケア。

隠れ乾燥・夏のくすみ※1肌を防ぎ、紫外線による乾燥ダメージに負けないうるおい肌へ

1. ひんやり続く2段階クール処方

冷たさを感じるスピードが異なる2種の清涼成分※2がひんやり冷感ケア※3

べたつく肌に潤い続く、快適肌環境へ

2. モイストブライト機能

3つの美容成分により、紫外線による乾燥ダメージに負けない徹底ケアで角質層からうるおして透明感のある肌へ

・ネバネバ成分※4

・発酵アロエベラ※5

・マンダリンオレンジ※6

3. 5種類のヒト型セラミド配合※7で徹底保湿

4. 浸透※8力にこだわった「ビタミンオイルカプセル※9」で肌のキメを整える。

3種のビタミンＡ・Ｂ・Ｅ※10をビタミンC※11で包んだカプセルが浸透。角質層から透明感※12ある肌へ

5. フレッシュシトラスの香り

※1 乾燥による

※2 メントール、メントキシプロバンジオール（清涼成分）

※3 清涼感のあるお手入れのこと

※4 フォリオタミクロスポラ多糖体（整肌成分）

※5 乳酸桿菌／アロエベラ葉汁発酵液（整肌成分）

※6 マンダリンオレンジ果皮エキス（整肌成分）

※7 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（保湿成分）

※8 角質層まで

※9 内包の3種のビタミン：リノール酸レチノール、２，４-ジカルボエトキシパントテン酸エチル、トコフェロール（エモリエント成分）、ビタミンＣ：イソステアリルアスコルビルリン酸２Ｎａ（整肌成分）

※10 リノール酸レチノール、２，４-ジカルボエトキシパントテン酸エチル、トコフェロール（エモリエント成分）

※11 イソステアリルアスコルビルリン酸２Ｎａ（整肌成分）

※12 うるおいによる

■販売の背景

当社は「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。」というスローガンのもと、誰もが実年齢にとらわれず、自分の時間を生きて輝くことをアンチエイジングと考えています。また、創業以来ダイレクトにお客様とつながり、日々寄せられる商品やサービスに対するご意見や疑問などの声から、お客様のニーズを素早く形にしていくUniqueな商品開発にこだわって参りました。『CANADEL（カナデル）』は、2019年4月のブランド誕生以来、忙しい現代女性の時短ニーズに着目し、オールインワン美容液を中心にブランド展開してきました。厳選した成分を凝縮し、エイジングケア※3を１ステップで叶えるオールインワンシリーズは多くのお客様にご愛用いただいております。夏の肌は、猛暑、紫外線やエアコンによる乾燥が進む一方、汗や皮脂の分泌が増加するなど、過酷な環境にさらされています。こういった環境による肌課題の変化にスキンケアで対応するべく、またプレミアアンチエイジング公式通販をご利用いただいているお客様の声にお応えし、昨年大好評で完売※2した、夏の肌悩みに特化した「カナデル プレミアモイストクール」を数量限定※1で発売いたします。

※1 なくなり次第終了

※2 公式通販にて早期購入受付終了

※3 年齢に応じたお手入れのこと

■CANADEL（カナデル）とは

「エイジングケア※を、もっと身近に、もっと確かに」をコンセプトに、確かなエビデンスに支えられた、こだわりの成分で、素肌に生き方に、次々と驚きのアプローチを仕掛けていく大人の女性のための高機能エイジングケア※ブランド。肌悩みに応じたオールインワン、アイクリーム、化粧水を展開しています。

ブランドサイト：https://www.p-antiaging.com/canadel/

※年齢に応じたお手入れのこと

【プレミアアンチエイジング株式会社 会社概要】

当社は、「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。」という企業理念のもと、アンチエイジングの力ですべての人を年齢から解き放ち、誰もがいつでも輝ける未来の実現を目指し、スキンケア事業、そしてリカバリー事業へと事業を拡大しています。

本社 東京都港区虎ノ門2-6-1

設立日 2009年12月

事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務

企業HP

「OUR STORY」（https://www.p-antiaging.co.jp/ja/company/story.html）では、

代表取締役社長 松浦清の創業からの想いや企業として目指すところをステークホルダーの皆さまにお伝えするメッセージとして公開しています。