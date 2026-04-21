淡路サービスエリア上り線レストラン「ロイヤル」より、期間限定「生しらす」使用の『淡路産生しらすと釜揚げしらすの味わい食べ比べ丼』が、2026年4月25日（土）新登場！！

ユーアールエー株式会社淡路産生しらす淡路産釜揚げしらす岩屋漁港より明石海峡大橋を臨む

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材などが味わえる淡路サービスエリア上り線飲食ゾーン(運営受託：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市岩屋)内レストラン「ロイヤル」。2026年4月25日（土）より生しらす使用の期間限定メニュー「淡路産生しらすと釜揚げしらすの味わい食べ比べ丼」を発売します。

淡路産生しらすと釜揚げしらすの味わい食べ比べ丼淡路産生しらすと釜揚げしらすの味わい食べ比べ丼 1,780円

淡路島岩屋漁港で漁獲されたしらすを水揚げ後数分で急速冷凍。淡路島の新名物となった「生しらす」と大人気「釜揚げしらす」のいいとこどりの一杯です。

淡路産生しらすと釜揚げしらすの味わい食べ比べ丼

淡路産生しらす淡路産生しらす

■ 明石海峡の急流が育てる“海の宝石”

淡路島北端・岩屋港で水揚げされるしらすは、潮流が速く餌が豊富な明石海峡で育つため、 透明感があり、張りが強く、ぷりっとした食感が特徴です。 その美しさから「海の宝石」とも呼ばれています。

淡路島の生しらすは島内の特定の観光施設や飲食店などでしか取り扱われておらず、冷凍、保管、解凍方法を統一化するなど提供方法に十分気を配っています。生しらすを軸に、漁師の思い・加工業者の技術・販売者のおもてなしが一体となり、淡路島を活気づける代表的なブランドに育っています。

淡路産釜揚げしらす

淡路島近海で水揚げされたしらすを、鮮度を保ったまま丁寧に釜揚げした本商品は、ふっくらとした食感と素材本来の旨みが特長です。量り売り形式を採用することで、来場者の皆さまにお好みの分量でお買い求めいただけるほか、家庭用から贈答用まで幅広いニーズにお応えします。

■レストラン「ロイヤル」上り線店のおすすめメニュー（季節限定）

淡路産釜揚げしらす春のおすすめ御膳 2280円（税込）

季節の食材を一番おいしい形であじわうことができる御膳。

（お品書き）

淡路島産玉ねぎ天ぷら

玉ねぎのゆず漬け

桜もち

丸ごと淡路島玉ねぎ

春鰹のたたき

天ぷら盛り合わせ

春のミニしらす丼と鰹たたき御膳 1880円

春限定メニュー「春のミニしらす丼と鰹たたき御膳」を発売いたします。 淡路島産しらすをたっぷり使用したミニしらす丼は、ふんわりとした食感と上品な旨みが魅力。 香ばしく炙った鰹のたたきと組み合わせることで、春らしい爽やかさと海の恵みを一度に楽しめる御膳に仕上げました。

旬の味覚を気軽に味わえる、季節ならではの一品です。

◆淡路サービスエリア上り線

淡路サービスエリア（SA)上り線内レストラン「ロイヤル」の広々とした客席からは、雄大な明石海峡の大パノラマが広がります。特に窓際席からの景観は抜群で、まさに絶景が目の前に広がります。

レストラン・フ一ドコ一ト・売店・道路案内所・展望テラスなどがあり、ゆっくりとくつろぐことができます。

尚、淡路SA上り線と淡路SA下り線、淡路ハイウェイオアシスは自由に行き来できます。

ロイヤル上り線店 窓際席より明石海峡大橋を望む※淡路サービスエリア上り線レストラン「ロイヤル」

兵庫県淡路市岩屋3118-1淡路サービスエリア上り線内

TEL0799-73-2037

http://www.instagram.com/awajisa.gourmet/

◆運営会社概要

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス、

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、

クラフトビール(淡路ビール)他

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ

淡路北スマートインターチェンジについて

2020年3月29日開通。淡路市、株式会社夢舞台及び本州四国連絡高速道路株式会社が整備した、全国初の民間施設直結スマートインターチェンジです。

これにより、淡路島内からは、本スマートインターチェンジを入口として、淡路ハイウェイオアシス・淡路ＳＡで食事や買い物をした後、高速道路本線に乗ることができるほか、本線を通行せず淡路インターチェンジから出ることもできます（但し、ETC車載器を搭載した車長12ｍ以下の利用に限られます）。

淡路サービスエリア上り線レストラン「ロイヤル」

兵庫県淡路市岩屋3118-1淡路SA上り線内

TEL0799-73-2037

http://www.instagram.com/awajisa.gourmet/

淡路北スマートインターチェンジについて

(淡路市)

http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html