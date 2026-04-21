【初公開！ 5月27・28日】「プロロジス郡山プロジェクト」合同セミナーを開催

株式会社プロロジス

プロロジスは5月27日（水）・28日（木）の2日間、福島県郡山市で開発中の「プロロジス郡山プロジェクト」について合同セミナーを開催します。

物流施設集積パーク「プロロジス郡山プロジェクト」完成イメージ

「プロロジス郡山プロジェクト」は、郡山市において株式会社フクダ・アンド・パートナーズ（以下、フクダ・アンド・パートナーズ）と共同で開発を進めている物流施設集積パークです。フクダ・アンド・パートナーズが「福島郡山未来共創センター」を併設した物流施設「福島郡山LLタウン棟」を、プロロジスが、ヤマト運輸専用のBTS型物流施設「プロロジスパーク郡山1」と、マルチテナント型物流施設「プロロジスパーク郡山2」を開発します。

開発地は、東北自動車道「郡山中央SIC」隣接地に位置しており、首都圏へ約3時間、仙台市へ約1時間、新潟市まで約2時間で到達可能です。東北エリアで仙台市に次ぐ人口集積地である郡山市（人口32万人）の中心部から車で20分（約7km）とアクセスしやすく、雇用にも有利です。災害時には、磐越道など複数の迂回ルートが確保可能であり、東北・首都圏にも災害支援物資を運ぶことができるためBCP（事業継続計画）の観点からも優れた立地です。

この度の合同セミナーでは、「プロロジスパーク郡山1」「プロロジスパーク郡山2」のご紹介に加えて、「福島郡山LLタウン棟」の開発コンセプトや郡山市の雇用優位性など、物流施設集積パークの詳細をご説明いたします。セミナー会場である「福島郡山LLタウン棟」までは、JR郡山駅から無料送迎バスをご用意しておりますので、この機会にぜひ現地まで足をお運びください。

【「プロロジス郡山プロジェクト」合同セミナー 開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/174_1_c01e3b9737cebd6fe1048bf4ad81cab6.jpg?v=202604211151 ]

「プロロジスパーク郡山1」完成イメージヤマト運輸専用BTS型物流施設「プロロジスパーク郡山1」

所在地：福島県郡山市大槻町中ノ平地内

敷地面積：約47,200平方メートル （約14,280坪）

延床面積：約41,200平方メートル （約12,460坪）

構造：地上2階建て、鉄骨造

竣工予定：2026年10月

マルチテナント型物流施設「プロロジスパーク郡山2」

所在地：福島県郡山市大槻町中ノ平地内

敷地面積：49,619.86平方メートル （15,010坪）

延床面積：46,692.20平方メートル （14,124.39坪）

構造：地上2階建て、鉄骨造

竣工予定：2027年8月

「プロロジスパーク郡山2」完成イメージ