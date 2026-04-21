医療×DXで企業の健康経営を支援するUR Doctor、「新宿区ビジネスプランコンテスト」で最優秀賞を受賞

株式会社UR Doctor

法人向け訪問健診及びヘルスマネジメント事業を展開する株式会社UR Doctor（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長CEO兼医師：唐澤 孝通、以下「当社」）は、このたび、新宿区および東京商工会議所新宿支部が共催する「新宿区ビジネスプランコンテスト（SHINJUKU DREAM ACTIVATION VIII）」において、最優秀賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

当社が提案したビジネスプランは、研究開発中の音声AIを活用した健康リスクの早期把握と、法人向け予防医療SaaSを統合したプログラムです。長期休職リスクの低減や健康経営の促進といった社会的意義と事業性の両面において高い評価をいただきました。今回の受賞を機に、企業の健康経営を"受診時間ゼロ"で実現する予防医療プラットフォームの展開をさらに加速させてまいります。

授賞式の様子

本コンテストは、新宿区による伴走支援型ビジネスプランコンテストとして実施されています。授賞式では、東京商工会議所新宿支部会長であり、株式会社新宿高野代表取締役である高野吉太郎様より、最優秀賞のトロフィーを直接授与いただきました。

今回の受賞は、当社が推進する「健康経営を、予防医療の切り口から創り出す」という事業構想が、企業の健康課題に対する実効性と社会的意義を兼ね備えた新たなソリューションとして、行政および経済団体から高く評価されたものと受け止めております。

受賞プランの概要

現代の企業経営において、特に責任あるポジションの役員やマネジメント層は多忙を極めており、自覚

症状のない段階で医療機関を受診する時間を確保することが困難です。本プランでは、音声をス

マートフォンアプリに吹き込むだけで健康上のリスクの兆候を捉え、適切な受診行動を促し、重篤な健康リスクの未然防止と職場における休職リスクの最小化を目指します。

UR Doctorが提供する3つのサービス

当社が提供するサービスは、単なる健診の代行ではなく、デジタルによる継続的な健康管理とリアルの

医療専門職の派遣を組み合わせたハイブリッド型サービスです。

１.「URカルテ」による健康データの可視化

当社開発のアプリ「URカルテ」では、過去の検査結果や健康データをスマートフォンに蓄積し、健康

状態の経時的変化を追跡することが可能です。こうした継続的なデータの可視化は、疾病の早期発見に

おいて重要な役割を果たします。

２.24時間対応の「LINEサポート」

AIによる一次受付の後、専属の医師チームが対応する24時間365日相談可能なLINE窓口を完備しています。メンタルヘルスの不調の兆候を早期に把握し、専門医への橋渡しを行うことで、従業員の健康維持と離職率の低下に貢献することを目指します。

３.受診時間ゼロの「法人向け訪問健診」

医師‧看護師等が顧客の職場を直接訪問し、その場で血液検査等の必要な健診を完結させます。移動時

間や待ち時間を不要とすることで、業務への影響を最小限に抑えつつ高品質な健診の提供を実現しま

す。

健康経営がもたらす経営上のメリット

当社は、企業の健康経営を単なる福利厚生ではなく、具体的な経営メリットへと転換する支援を行っています。

経営戦略としての健康経営：健康経営優良法人の認定取得を見据えた戦略的な取り組みにより、金融機関からの融資条件の改善につながる可能性があります。

人的資本経営の強化：適切な健康管理の実装は、従業員エンゲージメントを高め離職率の低下に寄与するほか、求職者の多くが重視する健康経営への取り組みを対外的に示すことで、採用市場における競争力の向上が期待できます。

実務課題の解消：多くの現場で形骸化しがちな法定健診後のフォローアップを、デジタルツールによる継続管理と訪問型のアプローチで補完し、実効性のある健康経営の基盤を構築します。

今後の展望：企業における予防医療の社会実装をさらに推進

当社は、東京都主催の「青山スタートアップアクセラレーションセンター（ASAC）」第21期として採択されるなど、多方面から事業の社会実装に向けたご支援をいただいております。今後も、今回の受賞を契機として、人事・総務・健康経営推進部門を中心に、従業員の受診行動や健康管理に実務的な課題を持つ企業への導入を拡大してまいります。役員の健康不安を受診時間ゼロで解消したい経営層の方々、そして離職率低下や採用力強化を目指す企業の皆様に向けて、予防医療の視点から実効性のある解決策を届けてまいります。

代表取締役CEO 唐澤孝通のコメント

心臓専門病院での勤務時代、数年前にリスクを把握できていれば救えたはずの症例を数多く経験してき

ました。その経験が、今回のビジネスモデルのの出発点です。健康経営が企業価値に直結する時代において、当社は「受診する時間がない」という実務課題に対し、予防医療SaaSというデジタルツールを通じて本質的な解決策を提供し、社会全体の健康基盤づくりに貢献してまいります。最後に、本コンテストの主催者である新宿区および東京商工会議所新宿支部の皆様をはじめ、ご支援いただいたすべての関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

当社について

商号：株式会社UR Doctor

事業所：東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階

代表者：代表取締役社長CEO兼医師 唐澤 孝通

設立：2024年5月

事業内容：法人向け訪問健診事業及びヘルスマネジメント事業

URL： https://ur-doctor.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社UR Doctor 広報担当

Email：info@ur-doctor.com