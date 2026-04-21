物件入手から修繕アイデア、民泊活用術までを網羅！『DIYで楽しむ！空き家再生＆古民家リノベ』発売

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「DIYで楽しむ！空き家再生＆古民家リノベ」（発行：株式会社キャンプ／代表取締役社長：関根真司）を発売いたします。

人口減少に伴う地方の過疎化により、社会問題となっているのが、全国で急増する空き家。しかし視点を変えれば、リーズナブルに理想の住処を手に入れるターゲットであり、暮らし方や働き方を再考するきっかけにもなる、大きな可能性を秘めている。本書ではそんな空き家や古民家をDIYで再生したバラエティあふれる実例集を筆頭に、物件の上手な入手方法から修繕ノウハウ、民泊活用方までを詳しく紹介します。

・ Part１ 空き家再生で理想の暮らしを手に入れる

築古の昭和家屋や古屋をセルフリノベで“負”動産から“富”動産に……。本章では実際に空き家をＤＩＹでリノベして、理想の暮らしを営む先人たちを紹介。海を望む高台の家やサウナ付きの平屋など、未経験から再生に挑んだ4組の物語を紐解きます。またプロによる空き家の上手な探し方から、修繕におけるアイデア、25年に改正された建築基準法まで、知っておきたい基礎知識もしっかりフォローします。

・Part２ 古民家リノベをＤＩＹで楽しみ尽くす

日本の家作りの原点と歴史が凝縮された建造物、古民家。失われつつある現代の建築遺産でもある古民家をDIYリノベという角度から徹底解剖。その定義をはじめ、物件購入のコツから、壊し方、直し方、断熱方法まで……古民家リノベの秘訣を余すことなく公開。また再生した古民家による民泊開業や賃貸営業にもズームイン。自分らしい暮らし方と働き方を両立する、リノベビジネスの魅力にも迫ります。

・Part３ ３大関門「キッチン・トイレ・風呂」を攻略する

空き家再生・古民家リノベにおける作業の中で、ひと際ハードルが高いのが水回りのリノベーション。ここではキッチン、トイレ、風呂の３つに焦点を当て、DIYerたちの作品を例に、施工のポイントやアイデア、やりがちな失敗やそのリカバリー方法などを詳しく紹介。これを読めば、もう水回りのリノベーションはこわくない！

・Part４ 住まいを進化させる、断熱リノベーション入門

「日本の家は寒い」というのは、いまや昔の話。空き家再生の先人が口酸っぱく語るのが「断熱・気密」の重要性だ。本章では、数々の空き家をリノベしてきたReBuilding Center JAPANの東野唯史さんが登場。熱損失が最も大きい「窓」を皮切りに、床、天井、壁へと続く、効率的な断熱リノベの手法をナビゲート。家計にも体にも、そして地球にもやさしい、ワンランク上の空き家再生を提案します。

視点を変えれば、空き家再生とは「新たな人生のスタート」だ。新しい暮らしへの期待を胸に、手を動かしながら、自分のリズムで少しずつ形にしていく。その過程には、作ることの歓びや、思いがけない発見、既製品では決して得られない深い満足が宿る。そして、理想の住まいが完成したあとも、“作る暮らし”は終わらない。空き家を再生させることは、自ずとその先の働き方、家族や共同体や環境、そして未来を考えることにつながっていくのだから……。あなたも空き家再生をきっかけに、人生の新たな1ページを開いてみませんか？

［商品概要］

DIYで楽しむ！空き家再生＆古民家リノベ

著者： dopa編集部

定価： 2,200円 (税込)

発売日： 2026年4月21日(火)

判型： A4変

ISBN: 9784651205960

電子版： 有

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