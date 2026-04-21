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夏のビジネスウエアの定番「ポロシャツ」、6年で販売実績3.5倍に拡大今シーズンは「前年比130％の数量」過去最大規模で展開
〜「季節の先行化」を見据え、4月より全国展開を開始〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「季節の先行化」に合わせて夏のビジネスウエアの定番でもある「ポロシャツ」を前年の投入量130％に増量し過去最大規模の数量で、4月21日（火）より全国の洋服の青山および、公式オンラインストアにて発売します。
商品ページ：https://tinyurl.com/23vv9982
近年、4月中に最高気温が25℃を超える「夏日」が記録されることが常態化しています。この気候変動に伴い、連休を待たずして「今すぐ着られる半袖」を準備したいというニーズは年々早まる傾向にあり、「衣替えの早期化」が新常識となりつつあります。当社では、こうした消費行動の変化に対応するため、夏物の展開時期を前倒しするとともに、昨今の急速な「ポロシャツ」の需要拡大に合わせ、今シーズンは商品投入量を前年比約130％へと拡充。過去最大のラインアップにて展開いたします。
「ポロシャツ」はクールビズの定着に加え、働き方の多様化という社会背景を受け、ビジネスシーンにおける定番のアイテムになってきました。その背景として、襟があることでジャケットを脱いだ状態でも「きちんと感」があり、ビジネスパーソンとしての品格を保てます。当社の「ポロシャツ」販売実績においても、2020年度の約5.１万点から2025年度には約17.8万点へと拡大。わずか6年で約3.5倍と大きなご支持をいただいています。特に、昨今の猛暑の影響により、冷たい（接触冷感機能）、さらっと（高通気・吸汗速乾）など特長のある「ポロシャツ」は夏場にとどまらず人気を集めています。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/133405/133405_web_1.png
■年度別ポロシャツの売上推移
■「ポロシャツ」が好印象の理由
＜きちんと感のある台襟＞
ビジネスシャツの縫製技術を取り入れた立体的な襟まわりにすることできちんとした印象に
＜肩まわりのシルエット＞
計算されたスリムなアームホールと袖幅により、すっきりと洗練された肩まわりのシルエットを実現
■担当者コメント（商品第一部 グループ長 村上智彦）
近年、4月でも25℃を超える日が当たり前になり、お客様から「まだGW前なのに、半袖がないと辛い」という切実な声をいただくことが増えてきました。こうした「季節の先行化」という課題を解決するために、例年より「ポロシャツ」の展開時期を早めました。また、毎年大きな支持をいただいている冷たいシリーズとさらっとシリーズは、過去最大数量の前年比約130％で準備。今年も全国的に平年を上回る厳しい暑さになることが予測されていますので、当社の「ポロシャツ」で乗り切っていただきたいと思います。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://tinyurl.com/23vv9982
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「季節の先行化」に合わせて夏のビジネスウエアの定番でもある「ポロシャツ」を前年の投入量130％に増量し過去最大規模の数量で、4月21日（火）より全国の洋服の青山および、公式オンラインストアにて発売します。
商品ページ：https://tinyurl.com/23vv9982
近年、4月中に最高気温が25℃を超える「夏日」が記録されることが常態化しています。この気候変動に伴い、連休を待たずして「今すぐ着られる半袖」を準備したいというニーズは年々早まる傾向にあり、「衣替えの早期化」が新常識となりつつあります。当社では、こうした消費行動の変化に対応するため、夏物の展開時期を前倒しするとともに、昨今の急速な「ポロシャツ」の需要拡大に合わせ、今シーズンは商品投入量を前年比約130％へと拡充。過去最大のラインアップにて展開いたします。
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■年度別ポロシャツの売上推移
■「ポロシャツ」が好印象の理由
＜きちんと感のある台襟＞
ビジネスシャツの縫製技術を取り入れた立体的な襟まわりにすることできちんとした印象に
＜肩まわりのシルエット＞
計算されたスリムなアームホールと袖幅により、すっきりと洗練された肩まわりのシルエットを実現
■担当者コメント（商品第一部 グループ長 村上智彦）
近年、4月でも25℃を超える日が当たり前になり、お客様から「まだGW前なのに、半袖がないと辛い」という切実な声をいただくことが増えてきました。こうした「季節の先行化」という課題を解決するために、例年より「ポロシャツ」の展開時期を早めました。また、毎年大きな支持をいただいている冷たいシリーズとさらっとシリーズは、過去最大数量の前年比約130％で準備。今年も全国的に平年を上回る厳しい暑さになることが予測されていますので、当社の「ポロシャツ」で乗り切っていただきたいと思います。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
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