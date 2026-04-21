夏のビジネスウエアの定番「ポロシャツ」、6年で販売実績3.5倍に拡大今シーズンは「前年比130％の数量」過去最大規模で展開

夏のビジネスウエアの定番「ポロシャツ」、6年で販売実績3.5倍に拡大今シーズンは「前年比130％の数量」過去最大規模で展開