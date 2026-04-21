電動工具ブランド「ハイコーキ」「職務に対する最も高い志」を持ち、日々奮闘する“職人さんを表彰するアワード”「第2回 HiKOKI BUILDER’S SPIRIT AWARD」授賞式を実施

工機ホールディングス株式会社

電動・空気工具を販売する工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦 以下、工機ホールディングスジャパン）は、2024年11月に創設し、今年で第2回目の開催となる「HiKOKI BUILDER’S SPIRIT AWARD（ハイコーキ ビルダーズ・スピリット アワード）」授賞式を2026年4月20日（月）に開催しました。

本アワードは、建設業界をはじめ、社会や暮らしを支える人々をたたえ、過酷な環境であっても日々奮闘する職人の皆さま、そして業界を応援したいという想いから作られ、電動工具・エア工具を使われる職人の方々を対象に、仕事への志・情熱などを伝えていただき「職務に対する最も高い志」をお持ちの方々が選出されるアワードです。

仕事に対する熱意を綴る一次選考（書類選考）、設定されたテーマに沿ったメッセージを送っていただく二次選考（ビデオメッセージ）を経て、本日「総合グランプリ」・「スピリット賞」・「フロンティア賞」において、みごと3名の職人が受賞し、ハイコーキの電動工具や賞金、さらに総合グランプリに輝いた方にはムービーコンテンツへの出演権が授与されました。

職人応援隊長のヒロミさん×スペシャルゲストのゆうちゃみさんによるトークセッション

授賞式の前に職人応援隊長のヒロミさんとスペシャルゲストのゆうちゃみさんによるトークセッションが行われました。

最初のテーマは「世代ギャップ」。ヒロミさんは、「60歳を超え、老害にならないように気を付けている。ゆうちゃみさんの世代は、若い職人さんたちも含め頑張っているなと感じています。」とコメント「ヒロミさんたちの世代はエネルギーを感じる。ただ年上先輩方と仕事をすることも多いのであまり世代のギャップを感じない。」と笑顔で応じました。

続いてのテーマとなった「職人像」では、ヒロミさんが、「親父が大工だったので、幼少期は周り全員職人さん。特に親父の姿が印象的。職人さんはきれい好きで、今も付き合いがあるんだけどそこは変わらないよね。」と語りました。ゆうちゃみさんは「周りにも職人さんが多いので身近に感じる。怖い、厳しい、のイメージよりもギャルの職人さんがSNSにあげていたり、服もおしゃれでカッコいいイメージ。自分では職人さんのようなこだわりのモノが作れないので憧れです。」とZ世代の代表らしくフレッシュなコメントをし、会場を盛り上げました。

■総合グランプリ 発表

2025年11月14日（金）～2025年12月9日（火）の募集期間中にエントリーされた応募者のなかから、見事「総合グランプリ」に輝いたのは、大阪府で建築大工として働かれている川崎 浩一(カワサキ コウイチ)さんでした。

川崎さんには賞金100万円に加え、電動工具30万円相当、さらに2026年度に制作予定のムービーコンテンツにご出演いただく特典が授与されました。

吉田社長からは「川崎さんは、昨年の第1回アワードにもご応募くださっていたが、惜しくもその時は受賞には至らなかったが、今回、リベンジを果たし、でもリベンジだけではなく改めてご自身の仕事と向き合い、再びこのアワードに挑戦してくださったこと、またその想いがこうして実を結んだことを大変嬉しく思っています。誠におめでとうございます。」と今回の受賞理由と祝辞とともに、応援メッセージが贈られました。

川崎さんは「ありがとうございます！昨年応募を見つけた時に職人としてワクワクした気持ちが強くなりました。大工として30年の節目にこの賞をいただいたことで、今まで以上に信念を持って忍耐強く努力しつづけて行きたい。」とコメントし、今後のさらなる活躍を宣言されました。

総合グランプリ 受賞者

■お名前 ：川崎 浩一(カワサキ コウイチ) 様

■年齢 ：45歳

■出身地 ：大阪府

■経歴 ：実建築大工歴29年

16歳の時に大工棟梁である父に弟子入り。27歳の時に物件施工を行う工務店に入り、約10年間技術を磨く。

37 歳から新築物件や古民家再生を手がける建築家と施工会社に従事。2020年には、築100 年を越える長屋を使った民泊施設「CONTEXTED」が「ウッドデザイン賞特別賞」「木のおもてなし賞」を受賞。日本空間デザイン賞2025において、ソーシャルスペース空間創出「ノマディックプレイスメイキング」にてヤングタレント賞を受賞。

■スピリット賞 発表

「魅力、やりがいを感じたエピソード」をテーマに、働きがい、魅力など、仕事への前向きな考えや体験を募集した「スピリット賞」を受賞されたのは、千葉県で多能工職人として働く松井 大凱（マツイ タイガ）さんでした。

松井さんには賞金30 万円と電動工具15万円相当が贈られ、「まさか自分が選ばれるなんてすごくビックリしています。このような賞をいただき、これまで以上に会社のためお客様のため、世の中のために働いて行きたいと思っています。」と受賞の喜びを力強く語りました。

スピリット賞 受賞者

■お名前 ：松井 大凱（マツイ タイガ）様

■年齢 ：27歳

■出身地 ：千葉県

■経歴 ：多能工職人歴6年8ヶ月

【主な業務】トイレ、キッチン、洗面、UB（ユニットバス）の配管・配線・組み立てなど、リフォーム工事全般

【その他経験】

大工工事：天井・壁・床の解体・復旧、サッシ交換などリフォーム工事全般

設備工事：内部配管、器具取付・組立などリフォーム工事

電気工事：専用回路、分電盤交換などリフォーム工事

■フロンティア賞 発表

「未来を切り拓き、ありたい姿に挑戦」をテーマに、ご自身の未来に向けた挑戦と革新への考えを募集した「フロンティア賞」を受賞されたのは、宮崎県で管工事全般に携わる東 未来（ヒガシ ミキ）さんでした。東さんには賞金30万円 と電動工具15万円相当が贈られ、「ありがとうございます。実感はまだ湧いていませんが、父に少しは恩返しができたのではないかと思っています。この受賞がゴールではなく、ここからスタートとして、この業界をもっともっと盛り上げられるよう一生懸命頑張りたい。」と受賞の喜びを語りました。

フロンティア賞 受賞者

■お名前 ：東 未来（ヒガシ ミキ）様

■年齢 ：30歳

■出身地 ：宮崎県

■経歴 ：職歴3年

現場経験:管工事全般

小中学校のトイレ改修、公共工事の空調設備工事における現場管理、水処理機械設備の改修など

■代表取締役 社長執行役員 吉田智彦からのコメント

第一回目の「HiKOKI BUILDER’S SPIRIT AWARD」では、全国から多くのご応募をいただき、それぞれの現場で積み重ねられてきた技術、挑戦、そして何よりも“仕事に向き合う志”に触れることができ、受賞された方々のストーリーは、多くの共感を呼び、職人という仕事の魅力や誇りを改めて社会に伝える機会となったと実感しています。

今年は各賞において女性候補者の皆さまが残られていたことも、

大変印象的でした。

業界の広がりや変化、そして新しい可能性を感じる選考でもあったと考えている。我々は業界および職人の方々をもっとカッコよく見せて行きたい。業界を支えるすべての職人の方々に心より敬意を表するとともに、HiKOKIはこれからも皆さまの『ビルダーズ・スピリット』を、より力強く、そして継続的に応援してまいります。

■「職人応援隊長」ヒロミさんからのコメント

応募者の皆さん、誰が選ばれてもおかしくない状況でした。自分も選考していて本当に迷ってしまい大変でした。これからもカッコいい職人さんたち、そして若い子たちが「やりたい」と思えるような業界になって欲しいなと思いました。

私もこのような仕事に携わる一人としていつかこのアワードに参加してみたいと思いました。

■スペシャルゲスト ゆうちゃみさんからのコメント

今日のアワードでとても胸を打たれました。職人さんの努力する姿、挑戦し続ける姿と言うのはすごくカッコいいなと思いました。私も今日ですごく興味を持たせて貰ったので、家の棚などをDIYしてみるところから始めてみようかなと思いました。

■芝浦工業大学 教授 蟹澤宏剛（かにさわひろたけ）様からのコメント

スピリット賞の松井さん。リフォームはすごく大事な仕事と言われ続けてますが、実は市場が伸びていないんです。そのような状況の中で、松井さんのお仕事を拝見すると本当の意味でのリフォームのマルチクラフター（多能工）。非常にかっこよく目標を持って仕事をされていると思い、まさに“スピリット賞”ということで選ばせていただきました。

そして、フロンティア賞の東さん。本当の意味での暮らしを支えるエッセンシャルワーク、仕事に徹している。元先生が職人というのが珍しいように思うかもしれませんが、欧米では割と普通のことです。それくらいに公務員やホワイトカラーが職人、建設職人になるとていうのは欧米ではよくあり、それぐらいに賃金もいいしステータスも高い。 日本もそういう時代にこれからなっていくんだろうなという、先駆者として受賞していただきました。

総合グランプリの川崎さん。二度目の応募ということで、わずかな写真や資料のなかでも、本物の仕事をしていて、本物の材料・木を扱っていることが伝わりました。もしかしたら電動工具との馴染みがないのではないかと思われるかもしれないが、電動工具は活用すべきですし、そこで生まれた時間に最後の職人としての一手間を加えたいという気持ちが非常によく伝わってくるプレゼンテーションでした。まさにグランプリにふさわしいと思い選ばせていただきました。

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し2021年4月1日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：https://www.hikoki-powertools.jp/

■工機ホールディングス株式会社について

工機ホールディングス株式会社は、ドライバ、ドリルなど約1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界126ヵ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

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