株式会社ブルーオーシャンシステムと株式会社ヴォクセラ・ジャパン、新たな機能を統合し連携を強化

株式会社ブルーオーシャンシステム

介護・支援向けの記録システムを提供する株式会社ブルーオーシャンシステム（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：寺岡正人、以下「ブルーオーシャンシステム」）は、AIによる画像解析技術を活用した、見守りサービス「Vケア」を展開する株式会社ヴォクセラ・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤 雄太、以下「ヴォクセラ」）と、Vケア ProのAI事故報告書生成機能（AI Gen Report）および夜間バーチャル巡回機能（Virtual Check-In）との連携を開始しました。

本連携により、ブルーオーシャンシステムが提供する介護記録システム「Blue Oceanシリーズ」と、ヴォクセラのAI見守りサービス「Vケア Pro」が連動し、見守り業務の記録・管理をシームレスにつなぐ環境が整います。

■ 機能連携の背景

日本の介護現場では、高齢化の進展に伴い、限られた人員での安全管理や記録業務の効率化が急務となっています。夜間の見守り対応や事故発生時の報告書作成など、現場スタッフの負担は年々増大しており、テクノロジーを活用した業務改善への期待が高まっています。

両社はこの課題に対し、見守りシステムと記録システムの融合が現場の負担軽減に寄与すると

考え、今回の連携に至りました。

■ 連携概要

1.AIが事故を検知し報告書を作成

VケアのAIカメラが転倒・転落などのインシデントを検知した際、AIが自動生成した事故報告書をBlue Ocean Noteのケア記録に直接連携。転記作業が不要になり、記録業務の大幅な効率化を実現します。

また、AI分析による新たな気付きを与えてくれます。

2．巡回の実施記録を自動作成

管理者が設定した時間帯に、スタッフへライブビュー視聴を促す通知を送信。バーチャル巡回（Virtual Check-In）の実施記録（部屋名・ユーザー名・視聴日時・視聴時間）がBlue Ocean Noteに自動保存され、夜間巡回の記録業務もゼロになります。

決まった時間帯だけ許可するご利用者様のプライバシーに配慮した、柔軟な権限管理が可能になります。

■ 製品紹介

● 株式会社ヴォクセラ・ジャパン 「Vケア Pro」

AIによる画像解析技術を活用し、転倒・徘徊などの事故やリスクの検知に加え、モニタリング、事故報告、評価、予防・防止までを包括的に支援するサービスです。

Vケア Proは、VCareの基本機能に加えて、事故発生時にAIが自動で事故報告書を生成する機能、事故データを可視化する分析ダッシュボード、さらに遠隔からのバーチャル見守り機能を搭載しています。

これにより、事故発生後の対応プロセスを大幅に自動化し、施設における限られたリソースを、より必要性の高い業務へ効果的に配分することが可能となります。

詳細につきましては、以下のリンクをご覧ください。

ヴォクセラ Vケア | AI搭載介護見守りシステム - 24時間安全管理(https://www.voxela.ai/ja/vcare)

● 株式会社ブルーオーシャンシステム 「ブルーオーシャンシリーズ」

ブルーオーシャンシステムは、介護・支援向けの記録・情報共有を支援する「ブルーオーシャンシリーズ」

を提供しています。

スマートフォンやタブレットなど、現場の運用に合わせたデバイスで記録入力・閲覧ができ、日々のケア記録

から申し送りまでを一元的に管理できます。

― 主な特徴 ―

・ 使いやすい記録入力

現場のデバイス環境に合わせて操作でき、スタッフの負担を軽減。

・ 情報共有の一元化

申し送りや特記事項をスタッフ間で共有し、抜け漏れを防止。

・ 利用者情報の統合管理

基本情報から記録までをまとめて確認でき、ケアの質を安定化。

・ 現場に合わせた柔軟な運用

施設ごとの運用に対応し、導入後のサポートも充実。

今回の連携により、ブルーオーシャンシリーズとVケア Proがつながり、見守りと記録をシームレスに連動できる環境が実現します。

デモ・資料請求はこちらから

https://www.bosys.co.jp/document_request/?yclid=YSS.1001111022.EAIaIQobChMI5p2AgZ3BkgMVLftMAh06qCRBEAAYASAAEgLt2_D_BwE&fpc=1029.340.365.002d75cee798260c.1801724238000(https://www.bosys.co.jp/document_request/?yclid=YSS.1001111022.EAIaIQobChMI5p2AgZ3BkgMVLftMAh06qCRBEAAYASAAEgLt2_D_BwE&fpc=1029.340.365.002d75cee798260c.1801724238000)

■ 会社概要

【株式会社ブルーオーシャンシステム】

所在地 ： 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー23F

設立 ： 2010年3月

代表者 ： 寺岡 正人 （代表取締役）

事業内容 ： 高齢者介護事業、障がい者支援事業及び医療、療養事業並びに保育・幼稚園

事業向けソフトウェアの開発及び販売

HP ： https://www.bosys.co.jp/