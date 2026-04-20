独自技術でランサムウェア被害を最小化！『Halcyon』ランサムウェア対策プラットフォームの取り扱いを開始

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：石原 紀彦、以下「当社」）は、高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出 尊信、以下「高千穂交易」）がディストリビューターとして日本国内で展開する、Halcyon Tech, Inc.（米国）製ランサムウェア対策プラットフォーム「Halcyon」の取り扱いを開始することをお知らせいたします。なお、受注開始は5月12日となります。当社は販売を担当し、導入支援およびサポートは高千穂交易が提供します。

「Halcyon」の取り扱い開始により、当社はランサムウェア対策ソリューションのポートフォリオを強化し、従来以上にランサムウェアに対する防御力、および感染時にも復元力を高められる提案を通じて、お客様の事業継続性（BCP）の向上に貢献してまいります。また、本取り組みにより販売開始から3年間で100社への導入、1億円の売上を目指します。

なお、今回の販売開始に伴い、ランサムウェア対策の課題と新たな解決策をご案内するセミナーをご提供いたします。

■ランサムウェア対策の課題と新たな解決策セミナー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96155/table/62_1_5d7a894ecdca909338ba81e0712794e7.jpg?v=202604210151 ]セミナーお申し込みQRコード / URL

https://form.vlcsecurity.com/form/20260512Seminar?k3ad=pr20260420

■背景

毎年発表されるIPA（情報処理推進機構）の「情報セキュリティ10大脅威」において、ランサムウェアは2026年も1位となり、11年連続で最も重大な脅威として位置付けられています。近年では、事業継続にも影響を及ぼす規模の被害が散見されており、脅威は一層深刻化しています。攻撃手法も高度化・巧妙化を続けています。データ暗号化と復旧を条件とした身代金要求に加え、事前に窃取したデータの公開をちらつかせる「二重脅迫型」の攻撃が主流となっています。

さらに、EPP/EDRを無効化・回避するランサムウェアの出現など、既存のセキュリティ対策では十分に対応できないケースも増加しています。

このようにランサムウェア対策が重要な経営課題となる中、当社は「Halcyon」の提供を通じて、お客様のランサムウェア対策強化と事業継続性の確保を支援してまいります。

■Halcyonの概要

Halcyonは2021年に設立された世界初のランサムウェア対策プラットフォームです。FBIなどの要請を受け調査支援を行うなど、米国では国家レベルの高い信頼を得ており、設立からわずか3年後2024年にユニコーン企業となりました。従来のEPP・EDR・XDRでは防ぎきれなかったランサムウェアの高度な攻撃手法に対し、「攻撃実行前」「攻撃実行中」「攻撃実行後」全てのフェーズで防御、そして24時間365日体制のセキュリティチームによるサポートを提供することでランサムウェアからの被害と復旧時間の最小化を実現します。また、既存のセキュリティ対策と連携しながら導入できるため、現行環境を活かしたままランサムウェアへの対応力を強化することが可能です。

■Halcyonが解決する課題

(図1: Halcyonのポジション)- EDRなどを運用できる知見・リソースがない- EPP/EDRなどを整えても被害に遭っている他社事例に不安を感じている- 最小限のコストでランサムウェアに有効な対策を打ちたい(図2: Halcyonプラットフォーム全体像)- 広範囲にわたるランサムウェア対策：ランサムウェア専用にトレーニングされた専用のAIモデルを使用して、未知や亜種のランサムウェアについても検知と実行の防止。EDRを含むその他セキュリティを無効化しようとするプロセスの停止やバックアップ(VSS)の保護など広範囲にわたってランサムウェア対策を提供- 暗号化検出とキーキャプチャ：ランサムウェアによる暗号化に関連する動作をリアルタイムに監視、検知を行います。悪意のある暗号化活動が検出された場合、生成された暗号化キーマテリアルをキャプチャすることで迅速な復号化作業が可能です- データ流出防止：組織内の全ての送信データフローを監視することで、ランサムウェア攻撃に関連する異常なデータの移動と転送を自動的に検出し、二重恐喝を未然に防止- 24時間365日対応のセキュリティチームによるサポート：トリガーされた全てのランサムウェアシグナルを 24時間体制でトリアージ、調査、対応。必要に応じて攻撃を阻止するためのアクションを実行し、影響を受けた資産についても警告。Halcyonの製品を使用してデータの復号化まで対応(図3: Halcyonが解決する従来のランサムウェア対策におけるギャップ)

■高千穂交易株式会社について

高千穂交易は、1952年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。

（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp）

■VLCセキュリティグループについて

VLCセキュリティグループは、「Go Beyond Japan Cyber Security」のミッションのもと、世界最先端の知見と技術を取り入れた以下3つの事業を柱に、日本のサイバーセキュリティの革新を牽引し、社会と産業の発展を支えます。

VLCセキュリティグループ事業会社

・株式会社VLCセキュリティコンサルティング 業界スタンダードに基づくセキュリティ体制構築、ISMSやPマークを始めとした認証支援を行うコンサルティング事業

・株式会社VLCセキュリティアリーナ サイバージム(CYBERGYM)ブランドで提供する、最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニング事業

・株式会社VLCセキュリティラボ AIをはじめとする最先端技術の活用と高度な知識を持ったホワイトハッカーによる高度なセキュリティサービス事業

＊ 2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。