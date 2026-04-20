ABURAYAMA FUKUOKA「ダイナソーアドベンチャーツアー」が誕生！！【JR九州リージョナルデザイン】

九州旅客鉄道株式会社

今年5月、全国で大人気の『ダイナソーアドベンチャーツアー』がついに福岡県に初上陸！

本ツアーは、リアルに動き、鳴き声を上げる恐竜模型や化石発掘体験、AR技術を活用した探検コンテンツなどを通じて、楽しみながら恐竜について学べる体験型アトラクションです。

詳細は改めてお知らせしますのでお楽しみに。

特別な思い出を一緒に作りましょう！

「ダイナソーアドベンチャーツアー」の特徴

１ 恐竜模型による臨場感あふれる世界観

全長約250ｍにおよぶ自然の丘の道に沿って、大小さまざまな約30頭の恐竜を展示します。

リアルに動き、鳴き声を上げる恐竜たちが来場者を迎え、恐竜の生態を学びながら、まるで恐竜時代に迷い込んだかのようなスケール感を体験できます。

２ 恐竜の時代から学ぶ自然環境の大切さ

恐竜たちが生きていた時代を知ることで現代の暮らしに目を向け、豊かな自然の大切さを感じていただ

く機会を提供します。また、「もし現代に恐竜たちが生きていたら？」をコンセプトに、環境問題に関する

スタディパネルを展示。子どもたちに大人気の恐竜を通じて、環境への関心を高めることができます。

３ AR技術を活用した恐竜探検

スマートフォンで専用QRを読み込み、WEB上で楽しめるARコンテンツを展開。

フィールド内に実物大の恐竜が出現し、その大きさを体感・比較できる新たな体験を提供します。

リアルとデジタルが融合した、新感覚のアドベンチャーをお楽しみいただけます。

４ 化石発掘体験で学びの要素を強化

本物の化石を使った化石発掘を体験できます。発見した化石は参加者にプレゼント。自由研究や校外

学習など、教育目的でのご利用もできます。

５ オリジナル恐竜グッズ販売

ツアー体験の思い出として楽しめる、恐竜モチーフのオリジナルグッズを販売します。

【施設・運営概要】

名 称：ダイナソーアドベンチャーツアー ABURAYAMA FUKUOKA

開 業 日：2026年5月23日（土）

場 所：ABURAYAMA FUKUOKA 牧場側

運 営：JR九州リージョナルデザイン株式会社

体験料金：大恐竜パーク体験 1,000円、化石発掘体験 1,000円（税込）