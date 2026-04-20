SGP.32準拠 eIM（eSIM IoT Remote Manager）PoCパートナーシッププログラムを提供開始 | eSIM Tech Partner「LibeSIM」

コモン・クリエーション株式会社SGP.32準拠 eIM（eSIM IoT Remote Manager）PoCパートナーシッププログラムを提供開始 | eSIM Tech Partner「LibeSIM」

コモン・クリエーション株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：牟田和貴、以下「当社」）は、GSMA SGP.32準拠のeIM（eSIM IoT Remote Manager）の国内普及を加速するため、PoCパートナーシップ プログラムの提供を2026年4月20日より開始いたします。

本プログラムは、端末ベンダー様にはSGP.32対応に向けた技術連携を、SIer・通信事業者・各業界の企業様にはeIM活用を見据えた実証検証環境を、共同検証パートナーシップとしてご提供するものです。

※ 2026年2月時点、SGP.32準拠のeIM（eSIM IoT Remote Manager）を提供する国内企業として。（当社調べ）

背景と目的

IoTデバイスの大規模展開が進む中、従来の物理SIMでは対応しきれない遠隔でのプロファイル管理ニーズが急速に高まっています。GSMAが策定したIoT向けeSIM規格「SGP.32」に基づくeIMは、デバイスに物理的にアクセスすることなく、eSIMプロファイルの一括管理を可能にする次世代の標準技術です。

しかしながら、SGP.32は2023年に策定されたばかりの新しい規格であり、国内では技術情報や検証環境が限られています。端末側のSGP.32対応も発展途上にあり、eIMの導入を検討する多くの企業が「何から始めればよいかわからない」「自社のユースケースで実機検証を進める方法が見えない」といった課題を抱えています。

当社は、2026年3月にeSIM Tech Partner「LibeSIM」の正式サービスを開始し、国内企業として初めて ※ SGP.32準拠のeIMをサービス提供しております。この知見を活かし、eIMの実用化を目指すパートナー企業様と共同で技術検証を進め、国内のeSIMエコシステムの発展に貢献するため、本パートナーシップ プログラムを開始いたします。

正式サービス開始以降の反響

2026年3月の正式サービス開始以降、当社には通信事業者様・SIer様・端末ベンダー様をはじめ、多数のお客様よりPoC・導入に関するお問い合わせをいただいております。

現在、以下のような領域で複数のパートナー企業様との共同検証が進行しており、SGP.32準拠eIMの実用化シナリオが具体化しつつあります。

- 産業用5G端末のeSIM対応検証- GNSS受信機・IoTセンサーにおけるIPAe方式でのeSIM搭載検証- モバイルルーター／IoTゲートウェイベンダー様とのSGP.32対応検証

これらの取り組みを通じて得られた知見を、本パートナーシップ プログラムへのご参加企業様にもご提供してまいります。

プログラムの概要

本プログラムは、参加企業様の役割・課題に応じて2つのトラックでご提供いたします。

【対象1】端末ベンダー様向け（SGP.32対応 技術連携プログラム）

SGP.32対応を検討している端末ベンダー様と、eIM連携に向けた技術連携を行います。当社の知見を活かし、設計段階から相互運用検証までを伴走支援いたします。

提供内容

対象となるデバイス例

- SGP.32 / eIM の技術仕様に関するコンサルティング- eUICC（組み込み型SIMチップ）のeIM対応に向けた設計協力- LibeSIM eIMとの接続検証・相互運用テスト- デバイスファームウェアにおけるIPA（IoT Profile Assistant）実装に関する技術連携- 検証用eIMアカウントおよびeSIMプロファイルの提供

IoTゲートウェイ、産業用ルーター、車載通信機器、ドローン通信モジュール、スマートメーター、ウェアラブルデバイスなど

【対象2】SIer・通信事業者・各業界企業様向け（eIM実証検証プログラム）

eIMを活用したIoTソリューションの導入を検討されている企業様に、検証に必要な一通りのリソースを含む実証検証環境をご提供いたします。当社の専任エンジニアが、実証検証の設計から運用までを伴走支援いたします。

実証検証環境に含まれるリソース

対象となる企業様の例

想定されるユースケース

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/22_1_4ddf1a51abdfbd4cc7bcb3f01c4bc5d3.jpg?v=202604201151 ]- 通信事業者（MNO / MVNO）自社回線のeSIM化、eIM活用を検討されている事業者様- SIer・システムインテグレーター顧客向けIoTソリューションにeIMを組み込むことを検討されている企業様- IoTサービス事業者デバイスの遠隔管理、通信キャリアの動的切り替えなどを検討されている企業様- その他各業界企業自動車、エネルギー、物流、製造業など、IoTデバイスの大規模運用を計画されている企業様

本プログラムでは、以下のようなユースケースでの検証を想定しております。

ローカル5G × 公衆網の動的切り替え

工場・倉庫・施設などの構内ではローカル5Gの自営網に接続し、施設外に出るとキャリアの公衆網へ自動で切り替わる運用を、eIMによりeSIMプロファイルレベルで実現します。

コネクテッドカーのパーマネントローミング対応

コネクテッドカーや車載テレマティクス機器において、車両の所在国・地域に応じたeSIMプロファイルをeIMから遠隔で切り替えることで、各国で強化が進むパーマネントローミング規制に対応します。

大規模IoTデバイスの一括プロビジョニング

スマートメーター、産業用ゲートウェイ、ウェアラブル端末など、数千～数万台規模でIoTデバイスを展開する場面において、工場出荷時にeUICCを搭載した状態で量産し、eIMから一括でeSIMプロファイルをリモートインストールできます。

マルチキャリア運用

通信障害や電波環境の変化に備え、eIMによってキャリア間のプロファイルを動的に切り替えるマルチキャリア運用を実現します。

募集概要

ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026 出展のお知らせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/22_2_7d4ee9a883fdb067ad575f6273a0cb46.jpg?v=202604201151 ]

当社は、2026年5月に東京ビッグサイトにて開催される「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」にLibeSIMとして出展いたします。

ブースでは、SGP.32準拠 eIMを用いたIoTデバイスのプロファイル遠隔切替ライブデモや、SM-DP+によるeSIM発行デモを実機でご体感いただけます。

あわせて、本PoCパートナーシップ プログラムに関するご相談も承りますので、eIMの導入・共同検証にご関心のある皆さまは、ぜひブースへお立ち寄りください。

事業責任者のコメント

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/22_3_aba4326acc52a942483d0585a656a767.jpg?v=202604201151 ]

コモン・クリエーション株式会社 LibeSIM 事業責任者 山本 真基

SGP.32に基づくeIMは、IoTデバイスのeSIM管理を根本から変える技術です。しかし、新しい規格であるがゆえに、国内にはまだ検証環境や技術ナレッジが十分に整っていません。

今回のPoCパートナーシップ プログラムでは、端末ベンダー様には当社の技術知見を活かしたSGP.32対応の技術連携を、SIer・通信事業者・各業界の企業様にはeIM・eUICC・検証端末を一通り含む実証検証環境をご提供します。eIMの導入に関心はあるが「まず何から始めるべきかわからない」という企業様にこそ、ぜひご参加いただきたいと考えています。

私たちは、本プログラムを通じてパートナー企業様と共にeIMの実用化シナリオを検証し、日本国内のSGP.32エコシステムの発展に貢献してまいります。

LibeSIMについて

LibeSIMは、eSIMに関わるすべてをフルスタックで提供するeSIM Tech Partnerです。eSIMプロファイルの発行（SM-DP+）、SGP.32準拠のeIM（IoTリモート管理）、自社MVNO回線とSIMアプレットのワンパッケージ提供、R&D・技術支援の4つのサービスを通じて、PoCから商用展開まで一貫した技術支援を行います。

LibeSIM サービスサイト

https://solution.common-creation.com/iot-sim/libesim

PoCパートナーシップ プログラムへのお申し込み・ご相談

コモン・クリエーション株式会社／LibeSIM担当

Email: libesim@common-creation.com

お問い合わせフォーム: https://solution.common-creation.com/iot-sim/libesim/inquiry

会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/22_4_fd90ee105bd6fc5bb5c215ac7056f57c.jpg?v=202604201151 ]