【金沢市】DUAL HOME 東力モデルハウス好評公開中。4月-5月は「夜の見学会」を開催

株式会社アーキテックプランニング詳細を見る :https://dualhome.jp/ishikawa/lp1/

「デザイン×性能」をテーマに北海道で誕生し、全国へ展開を広げる注文住宅ブランド『DUAL HOME（デュアルホーム）』（本部：株式会社アーキテックプランニング）。石川県内において同ブランドのフランチャイズ展開を担うDUAL HOME 石川店（運営：株式会社イング、本社：石川県小松市）は、現在、金沢市東力にて「東力モデルハウス」を好評公開中です。

本モデルハウスは、家事負担を大幅に軽減する革新的な「神動線」と、トレンドを取り入れた上質な意匠美を両立。さらに、4月20日(月)～25日(土)および5月11日(月)～16日(土)の期間は、日中とは異なる空間の魅力を体感いただける「夜の見学会」も期間限定で開催いたします。

■ モデルハウス概要・イベント情報

場所： 石川店 東力モデルハウス（石川県金沢市東力2丁目25-3※駐車場有）

営業時間： 10:00 ～ 17:00（定休日：火・水）

夜の見学会： 17:00 ～ 20:00 ※予約制

4月開催：4/20(月)~25(土)、5月開催：5/11(月)~16(土)

予約方法： 公式サイト(https://dualhome.jp/shop/ishikawa/)、特設ページ(https://dualhome.jp/ishikawa/lp1/)より受付

■ 東力モデルハウスの見どころ

1. 家事負担をワンフロアで完結させる「神動線」

本モデルハウス最大の特徴は、機能美を追求した間取り設計。キッチン⇔洗面⇔サンルーム（脱衣室）⇔ファミリークローゼットが直線的につながる"神"動線を採用。 「洗う・干す・畳む・しまう」という一連の家事が最短距離で完結し、共働き世帯や子育て世代の日常にゆとりをもたらします。デザイン性だけでなく「生活の豊かさ」を機能としてデザインした、DUAL HOMEならではの提案です。

2. 開放感あふれる21.5帖のLDKと、プライベートテラス

リビングは天井の間接照明と無垢フロアが調和する、ホテルライクでスタイリッシュな空間に仕上げました。LDKからフラットに繋がる「5帖のコンクリートテラス」は、周囲の視線を遮る設計により、屋外でありながらプライバシーの守られた「第二のリビング」として活用いただけます。

3. 北海道基準の住宅性能

北国・北海道の厳しい自然環境で磨き上げられた確かな性能を標準装備しています。

断熱性能：トリプルサッシと内外ダブル断熱により、一年中室温差の少ない快適な環境を作ります。

耐震・耐久：耐震等級3、長期優良住宅認定、省令準耐火構造を備え、万が一の震災時にも家族を守る強固な構造体を誇ります。

明朗会計：坪数×単価の価格設定により、安心して家づくりを計画いただけます。仕組みの詳細はぜひお問い合わせくださいませ。

■ 【4月-5月限定】夜の見学会を開催

イベント特設サイトはこちら :https://dualhome.jp/ishikawa/lp1/

好評公開中の本モデルハウスにて、4月から5月の期間、「夜の見学会」を開催いたします。

多くの住宅検討者様がモデルハウスを訪れるのは日中ですが、実際に家族で長く過ごすのは「灯りがともる夜の時間」。 DUAL HOMEが追求する意匠美の美しさは、夜のライティングでも光ります。

本見学会では、暮らしの質を左右する「光のデザイン」にフォーカスし、これからの住まいづくりにおける新しい基準をご提案します。

静寂の中で際立つ断熱・遮音性能も体感できる貴重な機会。予約制＆1枠1組制につきお子様連れでも安心。仕事帰りの落ち着いた時間や、休日の外食帰りの短時間での"ふらっと"ご見学も承っております。

家族の笑い声がテラスに響く、そんな何気ないけれど特別な日常を、充実したクオリティで。 東力モデルハウスで「DUAL HOMEの暮らし」を覗いてみませんか？

ご家族でのご来場を心よりお待ちしております。

■ 会社概要

【運営会社】

会社名： 株式会社イング（DUAL HOME 石川店）

本社所在地： 石川県小松市北浅井町り157

【ブランド本部】

ブランド名： DUAL HOME（デュアルホーム）

会社名： 株式会社アーキテックプランニング

本社所在地： 北海道札幌市北区新琴似10条2丁目1-1

▼DUAL HOME 公式サイトはこちら

https://dualhome.jp/shop/

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