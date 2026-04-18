【愛知県瀬戸市】GWは終わらない。GWに休めない方へ、1人2,000円OFFの“ご褒美グランピングプラン”を販売

GW明けは、ゆったり過ごせる“穴場日程”

ウッドデザインパーク株式会社新緑の季節に楽しむ、ウッドデザインパーク瀬戸のご褒美グランピング

ウッドデザインパーク株式会社が運営する「ウッドデザインパーク瀬戸」（愛知県瀬戸市）は、宿泊利用者向けの「GW明け限定お得に泊まれるご褒美グランピングプラン」を期間限定で販売開始いたしました。

本プランは、2026年5月7日（木）から5月24日（日）までの宿泊を対象に、1名あたり2,000円OFFに加え、メガマシュマロを人数分プレゼントする特典付きの期間限定プランです。ゴールデンウィーク中に休みが取れない方や、混雑を避けてゆったりと過ごしたい方へ向けて、連休明けだからこそ楽しめる“ご褒美グランピング”を提案します。

自然と懐かしさを感じる、瀬戸ならではの魅力

自然と懐かしさが共存する、ウッドデザインパーク瀬戸の園内風景

ゴールデンウィーク期間中は宿泊予約が集まりやすい一方で、GW後の日程には比較的空きがあり、施設全体も少し落ち着いた空気に包まれます。にぎやかな連休中とはまた違う、ゆったりとした時間が流れるこの時期は、自然の中で過ごす魅力をより深く感じられるタイミングです。

ウッドデザインパーク瀬戸は、BBQ、グランピング、御飯処を備えたアウトドア施設で、「懐かしさとあたたかさに包まれる時間」をコンセプトに展開しています。園内には合掌造りの家やワークショップエリアがあり、日本の古き日常文化を感じながら自然に触れられるのも魅力です。

観光とあわせて楽しめるグランピング体験

和の落ち着きを感じられる客室「なごみ」の室内

さらに、ジブリパーク（愛・地球博記念公園）から近い立地に加え、丸太で組まれたおしゃれなグランピングテントでアウトドア体験が楽しめるため、観光とあわせた宿泊先としても利用しやすい環境が整っています。手ぶらで楽しめるBBQや、自然の中で過ごす非日常感は、忙しい毎日の合間にリフレッシュしたい方にもぴったりです。

自然・BBQ・焚き火で楽しむ、ご褒美時間

GW後の落ち着いた時期だからこそ楽しめる、ゆったりとした焚き火時間

自然の音を感じながら焚き火を眺めたり、朝の澄んだ空気の中でコーヒーを楽しんだり。慌ただしい日常から少し離れて、心と体をゆるめる時間を過ごせるのもこの時期ならではの魅力です。「GWは仕事で休みが取れない」「混雑する日は少し避けたい」――そんな方に向けて、連休気分を少しずらして楽しむ“穴場日程”のアウトドア宿泊を提案します。

■プラン概要

・プラン名：GW明け限定お得に泊まれるご褒美グランピングプラン

・予約受付期間：2026年4月17日（金）～2026年5月23日（土）

・宿泊対象期間：2026年5月7日（木）～2026年5月24日（日）

・特典内容：ご宿泊代金おひとりさまあたり2,000円OFF、メガマシュマロ人数分プレゼント

■施設概要

・施設名：ウッドデザインパーク瀬戸

・所在地：愛知県瀬戸市南山口町730

・TEL：090-3736-3685

・FAX：0561-89-2678

・営業時間：10:00～17:00

■ご予約

・ウッドデザインパーク瀬戸公式HP：https://wood-designpark.jp/seto/