【TAC中小企業診断士講座】2次試験体験型セミナー ～正確な現状把握と正しい学習～ 開催！4/23(木)20:00～

TAC株式会社ＴＡＣ中小企業診断士講座 2026.04.23開催 独学者向け 2次試験体験型セミナー

中小企業診断士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、4/23（木）20:00より独学者向けに「2次試験対策」に関する無料オンラインセミナーを開催します。

セミナー内容

本セミナーは、前回（2026年3月30日）ご好評だった企画を再開催。

セミナーでは、中小企業診断士2次試験までの約7か月の学習指針を立てていただくことを目的とし、正確な現状把握と正しい学習方法について、ワークを交えながら解説します。

独学で2次試験対策をされている方におすすめの内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

講師：伊東 拓（ＴＡＣ中小企業診断士講座 講師）

開催日時・参加方法

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/file/tac/kouza_chusho/2026pdf/20260423_2ji-dokugaku_Seminar.pdf

【日時】2026年4月23日（木）20:00～21:00

【開催方法】オンライン（Zoom）

※予約制

予約はこちら :https://lp.tac-school.co.jp/-20260423-_03-LP1.html

会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html

《資格の学校TAC中小企業診断士講座 公式SNS情報》

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