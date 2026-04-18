【入場無料】豪華ゲスト×ワークショップ×グルメで毎週楽しい！

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名古屋競馬株式会社


JRA中京競馬場（愛知県豊明市）では、5月2日（土）～24日（日）までの土日8日間、「春のGIウィーク 中京ウマフェスタ」を開催。春のGIレースをさらに盛り上げる豪華ゲストの来場や、お子さま向けワークショップ、グルメイベントなど、ご家族みんなで楽しめるイベントを毎週開催します。



■GI開催を彩る、ウィークリーゲスト来場！


各週日曜日には、豪華ゲストが中京競馬場に来場！トークショーやGIレースの予想会、ゲストと一緒にGIレースを観戦できるパブリックビューイングを開催します。




■日替わりわくわくワークショップ開催！


親子でご参加いただけるワークショップを日替わりで開催します。※小学生以下のお子さまが対象です。




■お菓子すくいチャレンジ！


5月2日（土）限定！


先着1,000名の小学生以下のお子さまを対象に、「お菓子すくいチャレンジ」を開催します。




■ウマウマキッチンカー集合！


春のおでかけにぴったりなグルメキッチンカーが毎週出店！GIクラスの春グルメを楽しもう！




この春は中京競馬場にご家族やお友達を誘ってご来場ください。



■イベント詳細


https://chukyo-keiba.com/202605PW/