【入場無料】豪華ゲスト×ワークショップ×グルメで毎週楽しい！

名古屋競馬株式会社

JRA中京競馬場（愛知県豊明市）では、5月2日（土）～24日（日）までの土日8日間、「春のGIウィーク 中京ウマフェスタ」を開催。春のGIレースをさらに盛り上げる豪華ゲストの来場や、お子さま向けワークショップ、グルメイベントなど、ご家族みんなで楽しめるイベントを毎週開催します。

■GI開催を彩る、ウィークリーゲスト来場！

各週日曜日には、豪華ゲストが中京競馬場に来場！トークショーやGIレースの予想会、ゲストと一緒にGIレースを観戦できるパブリックビューイングを開催します。

■日替わりわくわくワークショップ開催！

親子でご参加いただけるワークショップを日替わりで開催します。※小学生以下のお子さまが対象です。

■お菓子すくいチャレンジ！

5月2日（土）限定！

先着1,000名の小学生以下のお子さまを対象に、「お菓子すくいチャレンジ」を開催します。

■ウマウマキッチンカー集合！

春のおでかけにぴったりなグルメキッチンカーが毎週出店！GIクラスの春グルメを楽しもう！

この春は中京競馬場にご家族やお友達を誘ってご来場ください。

■イベント詳細

https://chukyo-keiba.com/202605PW/