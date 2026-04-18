子ども英会話ペッピーキッズクラブ（運営：イッティージャパン株式会社、本社：愛知県名古屋市）は、株式会社キャンプシップアカデミー（本社：東京都渋谷区）の企画協力のもと、2026年7月から9月にかけて小学生向け宿泊型イベント『Adventure Camp』を実施いたします。2025年の夏よりスタートした本プログラムは、今回で3回目の開催となります。今夏は、より多くの子どもたちに参加いただけるよう、全国7か所へと規模を拡大して展開いたします。

■ 『Adventure Camp』とは

『Adventure Camp』とは、地域の特色を活かした体験と英語学習を組み合わせた、大冒険を楽しむ宿泊型イベントです。外国人講師と一緒に生活する中で、日常のやりとりから自然に英語に触れるとともに、仲間と協力して活動することで協調性や自立心を育みます。普段の生活では味わえない壮大な自然体験は、子どもたちにとって大きな発見と成長の機会となります。

■ 『Adventure Camp』のポイント

① オリジナルの特別レッスン プログラム中は外国人講師によるイングリッシュレッスンを毎日行います。教室とは違う開放的な環境で、英語が通じる喜びと楽しさを体感します。 ② 体験型アクティビティ満載 カヌー体験や野菜収穫など、その地域ならではのアクティビティを多数実施します。自然体験プログラムに精通したキャンプシップアカデミーによる本格的な体験を提供します。 ③ 協調性・自立心を育む共同生活 全国から集まる仲間たちとの共同生活では、相手を思いやることや、自分の役割を考えて行動する力が自然と身につきます。また、家族から離れて「自分のことは自分でする」経験は、子どもたちの大きな自信に繋がります。

■ 概要

開催期間：2026年7月21日（火）～9月21日（月） ※開催場所によって日程は異なります 申込期間：4月18日（土）11:00～5月15日（金）18:00 ※北海道実施キャンプのみ5/2（土）18:00締切 開催場所：北海道（十勝然別湖）、福島県（西白河）、千葉県（南房総）、愛知県（知多）、長野県（八ヶ岳・軽井沢）、岡山県（前島） 対象年齢：小学3年生～6年生 旅行企画・実施：株式会社キャンプシップアカデミー（東京都知事登録旅行業2-8729号）

■ 詳細・お申し込みはこちら

Adventure Camp特設ページ：https://ittti-peppy.my.canva.site/adventure-camp 昨年の様子：https://www.youtube.com/watch?v=XE0CZxpKsA8&t=22s

「ペッピーキッズクラブ」とは

ペッピーのえいごは、「魔法を授けてくれる、きみの一生のともだち」をタグラインとして掲げ、全国1496教室、1歳から高校生まで12.7万人(2025年4月現在)の子どもたちが楽しく英語を学んでいます。まるで「魔法」にかかったみたいに、子どもたちの表情や姿勢が変化していくペッピーのえいごは、子どもたちが未来に向かって一歩踏み出す勇気と自信をくれる一生のともだちです。

ペッピーキッズクラブ公式サイト

会社概要

https://www.peppy-kids.com/

サービス名：子ども英会話ペッピーキッズクラブ 運営会社：イッティージャパン株式会社 代表者：川口 路広 所在地：名古屋市名東区姫若長3番地の2 ＵＲＬ： https://www.peppy-kids.com/