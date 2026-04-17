”ファンとつながる”ふるさと納税ストーリーブック「FAN’s」最新号（vol.7）刊行。

株式会社サンカクキカク

株式会社サンカクキカク（代表 宇佐川桂吾 本社 福岡県 久留米市） が展開する店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、導入店舗を深掘りするインタビュー誌「FAN’s（ファンズ）」の最新号となるvol.7を刊行いたしました。

導入自治体・事業者に冊子配布を開始するほか、公式サイト（https://fans.furusatos.com/）にてweb版を無料公開いたします。

”ファンとつながる”ふるさと納税ストーリーブック「FAN’s」とは

『ふるさとズ』を積極的にご活用いただいている事業者さまに、導入の理由やメリット、お店のこだわりや想いなどを、インタビューを通してご紹介する冊子です。

事業者さまには、FAN’sインタビューならではのリアルな声をいただいています。

最新号 vol.7の見どころ

今号では、福岡県 久留米市の「焼肉の大昌園」と静岡県 清水町の「うな繁」をクローズアップ。

地域に愛され「お祝い事ならここ」と親しまれる名店「焼肉の大昌園」と、水が豊かな土地柄を活かして絶品料理を提供する「うな繁」が、なぜ、店舗型ふるさと納税に挑戦したのか。その裏側にある地域への想いに迫ります。

焼肉の大昌園

1969 年創業。福岡県久留米市で 57 年にわたり愛され続ける、老舗焼肉店「大昌園」。地域に愛され、「お祝い事ならここ」と親しまれる名店です。お肉の質はもちろん、デザートに至るまで自家製にこだわり、「思いやり」を込めたおもてなしを追求しています。AI 時代だからこそ対面ならではの温かみと手作りの味を大切にし、食を通じて街に元気と幸せを届けています。

焼肉の大昌園の返礼品ページ :https://furusatos.com/kurume/shops/266うな繁

日本三大清流のひとつ「柿田川」のほど近くに店を構える、昭和 35 年創業のうなぎ専門店「うな繁」。富士山の雪解け水が湧き出るこの地の水で鰻を締め、旨味を最大限に引き出しています。創業以来継ぎ足されてきた秘伝のタレが、その贅沢な味わいをさらに深めます。お祝い事から観光のランチまで、特別なひとときを演出してくれる名店です。

うな繁の返礼品ページ :https://furusatos.com/shimizu/shops/8

冊子概要

名称：”ファンとつながる”ふるさと納税ストーリーブック「FAN’s（ファンズ）」vol.7

発行日：2026年4月

web版のご案内

冊子版に加え、web版もございます。下記のURLからお気軽にご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

FAN's 特設サイト :https://fans.furusatos.com/

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』とは?

- マチ・店舗・寄附者をつなぐ三方よしの仕組み

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、オンラインでもオフラインでも、好きな店舗で寄附をすることができ、お店のファンがマチを応援できるサービスです。

地域に赴き、その良さを肌で感じる、そこで活躍している店舗の皆さんとの交流があることでファンになる。

「寄附者＝店舗のファン＝マチのファン」の広がりを全国各地でつくっていきます。

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、2023年にビジネスモデル特許【特許番号：特許7282417号】を取得しています。

ふるさとズは、「お得に」ではなく「地域に」ふるさと納税の可能性を広げるサービスです。

※「店舗型ふるさと納税」は株式会社サンカクキカクの登録商標。

【URL】https://suncackikaku.com/news/2023-6-26

連絡先・お問合せ

株式会社サンカクキカク

サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、一緒に成長しています。

【事業内容】

＊ブランディングデザイン（ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など）

＊ふるさと納税管理事業（6行政）

＊店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』など新規事業複数

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」 商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」 商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」 商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」 商願2021-164066

※ビジネスモデル特許

「返礼装置、返礼方法、およびプログラム」（出願番号：特願2022-094343）

＊産学連携事業複数

【基本概要】

会社名 ： 株式会社サンカクキカク

代表取締役： 宇佐川 桂吾

所在地 ：〒830-0033福岡県久留米市天神町1－1 米城ビル10階

設立 ： 2017年7月

URL ： https://suncackikaku.com/

【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 梅津

TEL ：050-5444-4054

e-mail：furusatos@suncackikaku.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク ふるさとズ広報担当 梅津

e-mail：ask@suncackikaku.co.jp