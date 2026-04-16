イー・エージェンシー、4/21開催「エージェンティックコマースサミット」へのブース出展を決定

株式会社イー・エージェンシーイー・エージェンシーがブース出展 エージェンティックコマースサミット

おもてなしを科学する株式会社イー・エージェンシー（東京都品川区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）は、2026年4月21日（火）にコンラッド東京で開催される、多店舗展開企業の経営層向けサミット「エージェンティックコマースサミット～店舗経営者ラウンドテーブル～」（主催：株式会社カンリー）にブース出展することをお知らせいたします。

現在、小売・店舗業界は「エージェンティックコマース（AIによる自律型購買）」という大きなパラダイムシフトの渦中にあります。AIがユーザーに代わって店舗の比較・選定を行う時代に向け、外部のAIに最適化する戦略（AIO）が注目を集める一方で、その受け皿となる自社サイト内のデータ基盤整備や、顧客体験のAI化（AX）こそが、最初に取り組むべき重要課題となっています。

イー・エージェンシーは、これまでの豊富なデータ活用支援の実績をもとに、AI時代に「選ばれる店舗」になるためのデータ基盤構築とAI変革（AX）を支援すべく、本サミットへの出展を決定いたしました。

「エージェンティックコマースサミット」とは？

参加申し込み :https://biz.can-ly.com/event/agenticcommerce-summit/2026※申込締切：2026年4月17日（金）18:00※ご参加は審査制となります。通過された方に別途ご案内をお送りします。

世界最大級の小売イベント「NRF 2026」にて提唱された「エージェンティックコマース（AIによる自律型購買）」は、これまでの「人間が検索して選ぶ」という購買行動を根本から覆します。AI（エージェント）が消費者の好みを学習し、店舗の比較・選定から予約・決済までを自律的に完結させる未来。そこでは、「AIの推薦アルゴリズムから外れること」が、ビジネスにおける最大の機会損失となるリスクを孕んでいます。

マップや検索結果の最適化（MEO/SEO）にとどまらず、これからは「AIに自律的に選ばれるための最適化（AIO：AI Optimization）」が企業の競争力を左右します。本サミットでは、店舗経営者が今すぐ取り組むべき「データ戦略」と「AI時代の生存戦略」を明らかにします。

カインズ社の高家社長をはじめ、小売・外食・サービス業の最前線でDXを牽引するトップランナーたちが登壇。最新の海外事例を紐解きながら、理論だけではない「現場で勝つための経営判断」を徹底討論する、エグゼクティブ限定のサミットです。

イー・エージェンシーの出展内容

本格的なエージェンティックコマースの到来を見据え、企業は今、自社データの整備とAI活用の推進（AX）が急務となっています。イー・エージェンシーのブースでは、その第一歩として、小売業界に特化したGoogle Cloudの検索・レコメンド機能「Vertex AI Search for Commerce」の導入支援サービスをご紹介いたします。

Google品質の「意味検索（セマンティック検索）」により、「検索結果ゼロ」をできるだけ防ぎ、顧客行動履歴をもとにパーソナライズされた最適なレコメンドを行うことで、ECサイトのショッピング体験を向上させ、コンバージョンの最大化を実現します。





あわせて、Google アナリティクス（GA）やGoogle タグ マネージャー（GTM）のデータを利用した生成AIの効率的なモデル学習など、弊社ならではの強みや導入事例もご紹介します。





ご来場予定の方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

イベント概要

- 日時： 2026年4月21日（火） 18:00～21:00（予定）- 会場： コンラッド東京（東京都港区東新橋1-9-1）- 対象：多店舗事業を運営する企業の経営層（執行役員以上）- 参加費： 無料（事前申込制・審査制）- 主催： 株式会社カンリー- 公式サイト： https://biz.can-ly.com/event/agenticcommerce-summit/2026

■ 株式会社イー・エージェンシーについて

参加申し込み :https://biz.can-ly.com/event/agenticcommerce-summit/2026※申込締切：2026年4月17日（金）18:00※ご参加は審査制となります。通過された方に別途ご案内をお送りします。

「おもてなしを科学する」をミッションに、Google マーケティング プラットフォームおよびGoogle Cloudの認定パートナーとして、データ活用支援、AI導入コンサルティング、DX推進支援を行っています。

- 会社名：株式会社イー・エージェンシー- 代表者：代表取締役 甲斐 真樹- 所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階- 事業内容：データソリューション・AI活用支援事業- URL：https://www.e-agency.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イー・エージェンシー 広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.e-agency.co.jp/contact/