「和牛333円」「まぐろ777円」――京橋がざわつく1週間大阪・京橋の都市型スーパー「Hidaca」がオープン1周年セール開催！

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株式会社ヒダカヤ

「鹿児島県産和牛こま」333円、「まぐろ切り落とし」777円――。


1周年を記念した特別価格で人気商品を大放出！


第1弾は4月20日～26日の7日間限定、


さらに日替わり弁当（税抜399円）など継続商品も用意し、


セールは5月17日まで1か月間、週替わりで展開します。






株式会社ヒダカヤ（本社：和歌山県和歌山市）が展開する


スーパーマーケット「Hidaca京橋コムズガーデン店」（大阪市都島区）は、


2026年4月18日にオープン1周年を迎えます。



これを記念し、2026年4月20日（日）から5月17日（日）までの期間、


「1周年ありがとうセール」を開催します。


これまでの皆様のご愛顧に感謝し、


創業80年を誇るヒダカヤが自信を持って選んだ精肉・青果などの目玉商品を、


1周年にふさわしい驚きの価格でご提供いたします。



第1弾となる4月20日～26日では、


和牛こま切れ（税抜333円）、


メバチまぐろ切り落とし（税抜777円）など、


各部門の主力商品を“限界価格”で提供します。



さらに期間を通して、


「売り切れ御免！日替わり弁当」（1パック税抜399円／税込430.92円）を継続販売し、


来店のたびに楽しめる企画とともに、週替わりで新たな目玉商品を展開します。





上記は第1弾（4/20～4/26まで）





【店舗情報】


■ミニスーパー「Hidaca」京橋コムズガーデン店



住所　大阪市都島区東野田町２丁目６-１ コムズガーデン地下2階


TEL：06-4792-7311
FAX：06-4792-7312
＜営業時間＞
平日　　：　７：００～１０：００（店舗一部エリアのみ営業）
　　　　　１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）
土日祝日：１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）
店休日　：施設休業日に準ずる




【企業プロフィール】




■ 創業80年、和歌山から「おいしさ」と「楽しさ」の革新を。




1946年、終戦直後の和歌山市・アロチで青果商「日高屋」として産声を上げたヒダカヤは、2026年に創業80周年を迎えました。「『おいしさ』と『楽しさ』で日本で一番地域のみんなを元気にする会社」を経営理念に掲げ、和歌山県内を中心にドミナント展開する地域密着型スーパーマーケットを運営しています。




■ 独自の「ハイブリッド型」事業モデル




効率化を徹底し「安さ」を追求する一方で、生鮮部門や惣菜にはプロの目利きと手間をかけ、「驚きのあるおいしさ」を提供する独自のハイブリッドモデルを構築。2025年には大阪市内へ都市型ミニスーパー「Hidaca」を出店し、これまでの地方型スーパーの枠を超えた新たな小売業態の確立に挑戦しています。




■ 食のプラットフォームへの進化




小売事業のみならず、自社精肉センター（プロセスセンター）の運営や、2023年に設立した「株式会社わかやま物産」による県産品の開発・卸・外販事業など、川上から川下までを統合した「食のプラットフォーム」への進化を加速させています。









【会社概要】


https://hidakaya.co.jp/(https://hidakaya.co.jp/)


社名： 株式会社ヒダカヤ


本社所在地： 和歌山県和歌山市黒田127-5


創業： 1946年（昭和21年）


設立： 1965年（昭和40年）


代表者： 代表取締役社長　川端 慎治


事業内容： 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット「ヒダカヤ」、




　　　　　都市型ミニスーパー「Hidaca」、業務スーパーの運営、外販・商品開発事業









【代表取締役社長 川端 慎治 プロフィール】




川端 慎治（かわばた しんじ）




株式会社ヒダカヤ 代表取締役社長


1978年、和歌山県生まれ。立命館大学大学院卒業。



大学院では人工知能（AI）を専攻し、卒業後は東京のシステム会社でシステムエンジニアとして勤務。金融関連のシステムに携わり、論理的思考とITを駆使した効率化のノウハウを培う。



2007年、29歳で「生まれ育った地域に貢献したい」との想いから帰郷し、祖父が創業し父が拡大させた株式会社ヒダカヤに入社。現場の青果担当からスタートし、バイヤー、専務を経て2016年に代表取締役社長に就任。



エンジニア時代の経験を活かし、IT導入による店舗運営の効率化とデータ経営を推進。一方で、「スーパーの本質は、おいしさ・値ごろ感・ワクワク感」という信念のもと、職人技術の継承と人材育成に注力している。2025年度からは大阪進出やセンター新設など、2046年の創業100周年に向けた「売上1,000億円」というビジョンに向け、伝統ある老舗企業の第二創業を牽引している。





【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社ヒダカヤ 広報担当　073-475-2231