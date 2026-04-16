「和牛333円」「まぐろ777円」――京橋がざわつく1週間大阪・京橋の都市型スーパー「Hidaca」がオープン1周年セール開催！
「鹿児島県産和牛こま」333円、「まぐろ切り落とし」777円――。
1周年を記念した特別価格で人気商品を大放出！
第1弾は4月20日～26日の7日間限定、
さらに日替わり弁当（税抜399円）など継続商品も用意し、
セールは5月17日まで1か月間、週替わりで展開します。
株式会社ヒダカヤ（本社：和歌山県和歌山市）が展開する
スーパーマーケット「Hidaca京橋コムズガーデン店」（大阪市都島区）は、
2026年4月18日にオープン1周年を迎えます。
これを記念し、2026年4月20日（日）から5月17日（日）までの期間、
「1周年ありがとうセール」を開催します。
これまでの皆様のご愛顧に感謝し、
創業80年を誇るヒダカヤが自信を持って選んだ精肉・青果などの目玉商品を、
1周年にふさわしい驚きの価格でご提供いたします。
第1弾となる4月20日～26日では、
和牛こま切れ（税抜333円）、
メバチまぐろ切り落とし（税抜777円）など、
各部門の主力商品を“限界価格”で提供します。
さらに期間を通して、
「売り切れ御免！日替わり弁当」（1パック税抜399円／税込430.92円）を継続販売し、
来店のたびに楽しめる企画とともに、週替わりで新たな目玉商品を展開します。
上記は第1弾（4/20～4/26まで）
【店舗情報】
■ミニスーパー「Hidaca」京橋コムズガーデン店
住所 大阪市都島区東野田町２丁目６-１ コムズガーデン地下2階
TEL：06-4792-7311
FAX：06-4792-7312
＜営業時間＞
平日 ： ７：００～１０：００（店舗一部エリアのみ営業）
１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）
土日祝日：１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）
店休日 ：施設休業日に準ずる
【企業プロフィール】
■ 創業80年、和歌山から「おいしさ」と「楽しさ」の革新を。
1946年、終戦直後の和歌山市・アロチで青果商「日高屋」として産声を上げたヒダカヤは、2026年に創業80周年を迎えました。「『おいしさ』と『楽しさ』で日本で一番地域のみんなを元気にする会社」を経営理念に掲げ、和歌山県内を中心にドミナント展開する地域密着型スーパーマーケットを運営しています。
■ 独自の「ハイブリッド型」事業モデル
効率化を徹底し「安さ」を追求する一方で、生鮮部門や惣菜にはプロの目利きと手間をかけ、「驚きのあるおいしさ」を提供する独自のハイブリッドモデルを構築。2025年には大阪市内へ都市型ミニスーパー「Hidaca」を出店し、これまでの地方型スーパーの枠を超えた新たな小売業態の確立に挑戦しています。
■ 食のプラットフォームへの進化
小売事業のみならず、自社精肉センター（プロセスセンター）の運営や、2023年に設立した「株式会社わかやま物産」による県産品の開発・卸・外販事業など、川上から川下までを統合した「食のプラットフォーム」への進化を加速させています。
【会社概要】
https://hidakaya.co.jp/(https://hidakaya.co.jp/)
社名： 株式会社ヒダカヤ
本社所在地： 和歌山県和歌山市黒田127-5
創業： 1946年（昭和21年）
設立： 1965年（昭和40年）
代表者： 代表取締役社長 川端 慎治
事業内容： 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット「ヒダカヤ」、
都市型ミニスーパー「Hidaca」、業務スーパーの運営、外販・商品開発事業
【代表取締役社長 川端 慎治 プロフィール】
川端 慎治（かわばた しんじ）
株式会社ヒダカヤ 代表取締役社長
1978年、和歌山県生まれ。立命館大学大学院卒業。
大学院では人工知能（AI）を専攻し、卒業後は東京のシステム会社でシステムエンジニアとして勤務。金融関連のシステムに携わり、論理的思考とITを駆使した効率化のノウハウを培う。
2007年、29歳で「生まれ育った地域に貢献したい」との想いから帰郷し、祖父が創業し父が拡大させた株式会社ヒダカヤに入社。現場の青果担当からスタートし、バイヤー、専務を経て2016年に代表取締役社長に就任。
エンジニア時代の経験を活かし、IT導入による店舗運営の効率化とデータ経営を推進。一方で、「スーパーの本質は、おいしさ・値ごろ感・ワクワク感」という信念のもと、職人技術の継承と人材育成に注力している。2025年度からは大阪進出やセンター新設など、2046年の創業100周年に向けた「売上1,000億円」というビジョンに向け、伝統ある老舗企業の第二創業を牽引している。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ヒダカヤ 広報担当 073-475-2231