【2026年4月たばこ値上げ対策】加熱式たばこからの切り替えで年間最大21万円削減。主要な加熱式たばこおよび次世代代替製品（茶葉スティック・VAPE）のコスト比較調査結果を公開

株式会社ライテック

株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、2026年4月のたばこ税増税および価格改定を受け、主要な加熱式たばこおよび次世代代替製品（茶葉スティック・VAPE）のコスト比較調査を実施しましたので、その結果を公開します。

本調査により、加熱式たばこから次世代VAPE「AQUA JELLY」へ切り替えることで、年間最大215,241円の支出削減が可能であることが明らかになりました。

「1箱620円」時代、嗜好品が“固定費化”する現実

2026年4月のたばこ税増税に伴う価格改定により、主要な加熱式たばこスティックは1箱620円水準に達しました。1日1箱を消費する場合、年間支出は22万円を超え、家計を圧迫する「固定費」といえる水準です。食品やエネルギー価格の高騰が続く中、こうした“見過ごされがちな支出”の最適化は、可処分所得を守る上で重要性を増しています。

こうした状況を受け、ライテックは主要な加熱式たばこおよび次世代代替製品（茶葉スティック・VAPE）のコスト比較調査を実施しました。

調査結果：年間21万円の支出削減が可能に！

調査では、1日あたり約280パフ（加熱式たばこ1箱相当）を基準に、各製品の月間および年間コストを試算しています。

その結果、次世代VAPE「AQUA JELLY」への切り替えにより、従来の加熱式たばこと比較して支出を最大約20分の1、年間で約21万円抑制できることが判明しました。この削減額は、家族旅行（2泊3日）や最新スマートフォンの購入、あるいは1ヶ月分の住居費に相当します。これは単なる節約ではなく、支出の再設計によって可処分所得の使い道を広げる「攻めの家計管理」を可能にします。

これを受け、ライテックは“我慢を前提とした禁煙“ではなく、満足感を維持しながら無理なく節煙・減煙に取り組む「スマートスイッチ（賢い切り替え）」を提案します。これは日々の喫煙習慣を否定するのではなく、コストとリスクの最適化を図ることで、より自由で賢いライフスタイルをサポートするものです。

なお、相次ぐ増税により加熱式たばこの価格改定が続く中、当社製品は価格を据え置きで展開し、ユーザーの負担を増やすことなく、安定した価値を提供し続けます。

ライテックが扱う各製品の特徴

NICOLESS NiL

お使いの加熱式デバイスで使用できる茶葉スティックです。新開発の内部フィルターにより、ニコチンゼロでありながら煙の量やたばこに近い風味、吸い心地を向上させました。約25％のコスト削減を実現し、満足感と経済性を両立します。

NICOLESS VAPE2

ユーザーの声をもとに、吸引回数とデザインを大幅にアップデートしたVAPEです。ストラップホール付きのスリムなペン型設計に加え、吸い口を保護する専用カバーを搭載しており、清潔に持ち運びが可能です。メンテナンス不要で手軽に始められるエントリーモデルです。

AQUA JELLY

2万パフ対応の大容量設計により、圧倒的なコストパフォーマンスを実現した新型VAPEです。利用シーンに応じて使い分けられる2WAYスタイルを採用しています。デザイン性と機能性を兼ね備え、日常に新しい“ひと息”の楽しみ方を提案します。

ライテックは今後も、「創造と挑戦」を掲げ、人々の暮らしをより豊かで心地よいものにする製品・体験の提供に取り組んでまいります。

NICOLESS NiL製品概要

製品名：NICOLESS NiL（ニコレス・ニル）

価格：460円(税込)

内容量：1箱20本入り

ニコチン：フリー

デバイス：最新誘導加熱式デバイス対応（アイコスイルマシリーズなど）

サイト：https://nicoless.jp/nil/

NICOLESS VAPE 2製品概要

製品名：NICOLESS VAPE 2（ニコレスベイプ 2）

価格：オープン価格

フレーバー：全6種（ULTRAHARD MENTHOL、GREEN APPLE、RED MIX BERRY、 MUSCAT、SAKURA GRAPE、CAFE LATTE）

吸引回数：約900回 ※吸引回数は使用者により個人差があります。

主な販売先：全国のコンビニエンスストア、オンラインストア等で販売

サイト：https://nicoless.jp/vape2/

AQUA JELLY製品概要

製品名：AQUA JELLY (アクアジェリー)

バッテリーサイズ：重量約29×26×77mm / 約38g (850mAh)

専用PODサイズ：重量約33×26×80mm / 約57g (230mAh)

リキッド充填量：約16.5ml

パワーモード：Turbo(22W) / Normal(20W) / Soft(18W)

吸引回数単体：約1,600回 / セット時：約20,000回

備考ACアダプタ・Type-Cケーブル別売

商品サイト：

セット購入 https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003613/

単品購入 https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003614/

調査概要

調査期間：2026年4月1日～4月14日

調査主体：株式会社ライテック

調査対象：主要な加熱式たばこ、および次世代代替製品（茶葉スティック・VAPE）

算出基準：1日あたり約280パフ（加熱式たばこ1箱相当）を基準として試算

調査方法：コスト比較調査（試算）

2026年4月のたばこ税増税および価格改定（1箱620円水準）に基づき、各製品の販売価格と吸引回数（パフ数）から、月間および年間のランニングコストを算出・比較。

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/