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"見て、触れて、体験する"体験型研修施設「NORITZ EX center」が「つくば」「名古屋」に新拠点を開設、全国3拠点体制へ
〜五感で商品価値を体感できる流通事業者向け施設を関東・中部エリアに拡大〜
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）は、ノーリツ商品について実体験を通じて理解を深める体験型研修施設「NORITZ EX center」を関東・中部エリアに拡大し、「NORITZ EX center つくば」を4月13日（月）に、「NORITZ EX center 名古屋」を4月15日（水）に開設しました。
開設の背景と目的
住宅設備市場において、環境配慮型商品や高付加価値商品への関心が高まる中、カタログやWebだけでは伝えきれない商品の魅力を、実際に体験いただく重要性が高まっています。「NORITZ EX center」は、流通事業者さまが商品を“見て、触れて、体験する”ことで理解を深め、提案力向上につなげていただくことを目的とした体験型研修施設です。商品理解の深化に加えて、社会課題の解決につながる商品の提案・販売の支援拠点としての役割も担います。
2025年7月に福岡で1号拠点を開設して以降、流通事業者さまを中心に多くの方にご活用いただいています。このたび、新たに関東・中部エリアに2拠点を開設することで、全国3拠点体制となり、より広いエリアのお客さまにノーリツ商品を体験いただく機会を提供してまいります。
「NORITZ EX center」のコンセプト：五感をフル活用する体験型施設
「NORITZ EX center」は、ノーリツ商品の実体験を通じて、流通事業者さまの商品理解を深め、コト売り（体験価値の提供）の実現を支援します。“見る”“聞く”だけでなく、実際に商品に“触れる”こと、さらに、厨房エリアでの調理体験を通じて“味わう”“香りを楽しむ”までを含めた、五感を活用した価値体験を提供します。
なお、「EX center」の「EX」には、体験・経験を意味する「Experience」と、高度な知識や経験を持つ専門家・達人を意味する「Expert」の意味が込められています。
「NORITZ EX center」施設概要
各拠点は同一コンセプトのもと、以下の4つのエリアで構成されています。完全予約制で、イベントや研修会、商品説明、ご商談など、多様なビジネスシーンでご活用いただけます。
（1）環境配慮・高付加価値商品展示エリア
自然冷媒ハイブリッド給湯機「HPHB R290」や、次世代の水素給湯器（コンセプト機）、エコジョーズ・エコフィール、ビルトインコンロ「PROGRE（プログレ）」、レンジフード「easia（イージア）」などを展示。独自技術で実現した最新商品のデザイン・機能をご紹介いたします。
（2）温水・厨房展示エリア
温水機器は、ノーリツ独自の「AQUA OZONE」や「W除菌」などの技術や、キレイ機能付き浴室暖房乾燥機「シャーン」などの除菌機能搭載商品を展示。厨房機器は、ビルトインコンロ・レンジフードの豊富なラインナップを展示し、各商品の特長や優位性を比較しながらご確認いただけます。
（3）キッチンスタジオ
「PROGRE」「Orche（オルシェ）」を使用した調理実演が可能。レンジフードや「つなぐレシピアプリ」などを含めた便利機能や、お手入れのしやすさを実際にご体感いただけます。
（4）実習スタジオ
給湯器の燃焼実演やハイブリッド給湯機の実機確認が可能。非住宅向け商品も展示しています。
「NORITZ EX center」全国展開状況
https://digitalpr.jp/table_img/1529/133050/133050_web_1.png
ノーリツは、「NORITZ EX center」の展開を通じて、流通事業者さまとの接点を強化し、体験価値の提供による商品理解の深化と提案力向上を支援することで、住宅設備を通じた社会課題の解決に貢献してまいります。
＜ご参考：「NORITZ EX center 福岡」について＞
「NORITZ EX center 福岡」は、2025年7月に福岡県福岡市で開設した1号拠点です。調理実演をしながら、ビルトインコンロ全シリーズの特長や優位性を比較検討いただける「厨房実演スタジオ」をはじめ、各種イベント・研修会の場としてご活用いただいております。
■ 「NORITZ EX center 福岡」に関するニュースレター（2025年12月17日発表）
https://www.noritz.co.jp/company/news/2025/20251217-006067.html
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）は、ノーリツ商品について実体験を通じて理解を深める体験型研修施設「NORITZ EX center」を関東・中部エリアに拡大し、「NORITZ EX center つくば」を4月13日（月）に、「NORITZ EX center 名古屋」を4月15日（水）に開設しました。
▲「NORITZ EX center」 エントランス（左：つくば、右：名古屋）
開設の背景と目的
住宅設備市場において、環境配慮型商品や高付加価値商品への関心が高まる中、カタログやWebだけでは伝えきれない商品の魅力を、実際に体験いただく重要性が高まっています。「NORITZ EX center」は、流通事業者さまが商品を“見て、触れて、体験する”ことで理解を深め、提案力向上につなげていただくことを目的とした体験型研修施設です。商品理解の深化に加えて、社会課題の解決につながる商品の提案・販売の支援拠点としての役割も担います。
2025年7月に福岡で1号拠点を開設して以降、流通事業者さまを中心に多くの方にご活用いただいています。このたび、新たに関東・中部エリアに2拠点を開設することで、全国3拠点体制となり、より広いエリアのお客さまにノーリツ商品を体験いただく機会を提供してまいります。
「NORITZ EX center」のコンセプト：五感をフル活用する体験型施設
「NORITZ EX center」は、ノーリツ商品の実体験を通じて、流通事業者さまの商品理解を深め、コト売り（体験価値の提供）の実現を支援します。“見る”“聞く”だけでなく、実際に商品に“触れる”こと、さらに、厨房エリアでの調理体験を通じて“味わう”“香りを楽しむ”までを含めた、五感を活用した価値体験を提供します。
なお、「EX center」の「EX」には、体験・経験を意味する「Experience」と、高度な知識や経験を持つ専門家・達人を意味する「Expert」の意味が込められています。
「NORITZ EX center」施設概要
各拠点は同一コンセプトのもと、以下の4つのエリアで構成されています。完全予約制で、イベントや研修会、商品説明、ご商談など、多様なビジネスシーンでご活用いただけます。
（1）環境配慮・高付加価値商品展示エリア
自然冷媒ハイブリッド給湯機「HPHB R290」や、次世代の水素給湯器（コンセプト機）、エコジョーズ・エコフィール、ビルトインコンロ「PROGRE（プログレ）」、レンジフード「easia（イージア）」などを展示。独自技術で実現した最新商品のデザイン・機能をご紹介いたします。
（2）温水・厨房展示エリア
温水機器は、ノーリツ独自の「AQUA OZONE」や「W除菌」などの技術や、キレイ機能付き浴室暖房乾燥機「シャーン」などの除菌機能搭載商品を展示。厨房機器は、ビルトインコンロ・レンジフードの豊富なラインナップを展示し、各商品の特長や優位性を比較しながらご確認いただけます。
（3）キッチンスタジオ
「PROGRE」「Orche（オルシェ）」を使用した調理実演が可能。レンジフードや「つなぐレシピアプリ」などを含めた便利機能や、お手入れのしやすさを実際にご体感いただけます。
（4）実習スタジオ
給湯器の燃焼実演やハイブリッド給湯機の実機確認が可能。非住宅向け商品も展示しています。
「NORITZ EX center」全国展開状況
https://digitalpr.jp/table_img/1529/133050/133050_web_1.png
ノーリツは、「NORITZ EX center」の展開を通じて、流通事業者さまとの接点を強化し、体験価値の提供による商品理解の深化と提案力向上を支援することで、住宅設備を通じた社会課題の解決に貢献してまいります。
＜ご参考：「NORITZ EX center 福岡」について＞
「NORITZ EX center 福岡」は、2025年7月に福岡県福岡市で開設した1号拠点です。調理実演をしながら、ビルトインコンロ全シリーズの特長や優位性を比較検討いただける「厨房実演スタジオ」をはじめ、各種イベント・研修会の場としてご活用いただいております。
■ 「NORITZ EX center 福岡」に関するニュースレター（2025年12月17日発表）
https://www.noritz.co.jp/company/news/2025/20251217-006067.html