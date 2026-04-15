フェイスマスクブランドNo.1のルルルンから「収静(しゅうせい)ケア」を叶えるハイドラシリーズの新作誕生。繰り返す肌トラブルに、ダブルCICA×グリシルグリシン配合「ルルルン ハイドラ CX マスク」

Dr.ルルルン株式会社

Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：新岡 辰徳）は、シリーズ累計29億枚※1突破、フェイスマスクブランドNo.1※2のルルルンが展開する、高機能ライン「ハイドラシリーズ」の最新作として、収静ケア※3アプローチで肌トラブルをすこやかに整える「ルルルン ハイドラ CX マスク」を発売。

4月15日(水)より、全国のドン・キホーテ系列店舗限定で先行販売を開始いたします。

■公式ページURL：https://lululun.com/shop/products/LUAC391101

※1 2011年7月～2025年12月の累計販売枚数（当社調べ）

※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※3 肌をすこやかに保つ

繰り返す肌トラブルに、攻めの「収静ケア※1」。すこやかな安定肌へ導く肌荒れ対策マスク

年齢・性別にとらわれず、だれもが抱く悩みに対してアプローチする “うるおい＋α” の「ルルルン ハイドラ」シリーズ。

今回新たに登場する「ルルルン ハイドラ CX マスク」は、紫外線、ストレス※2、季節の変わり目で、乾燥や肌荒れ、ざらつきなどの肌トラブルが起きやすい方に向けて、ダブルCICA成分*1*2を配合しました。

CICAエクソソーム*1とCICA EX*2を組み合わせた「ダブルCICA成分」が繰り返しがちな肌荒れにアプローチ。外的刺激による乾燥が引き起こす、キメの乱れやハリ不足をサポートし、すこやかな安定肌へと導きます。

ルルルン ハイドラ CX マスク

【内容量 / 価格】

28枚入 / 2,640円（税込）

7枚入 / 880円（税込）

【先行発売日】4月15日(水)

【お取り扱い】全国のドン・キホーテ系列店舗

(※ 一部取り扱いのない店舗を除く)

※1 肌をすこやかに保つ ※2 気分や生活環境の変化によるもの

*1 整肌成分 ツボクサ葉エキス *2 整肌成分 ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド

収静ケア※に特化し、こだわり抜いた配合成分

1. 肌トラブルの要因に着目した「ダブルCICA成分*1*2」

CICAエクソソーム*1

ツボクサの葉から抽出したCICAエクソソーム*1が、角質層のすみずみまでしっかり浸透。乾燥などで肌荒れしやすい肌をやさしく整え、すこやかな肌コンディションをサポートします。

また、うるおいを保つことでキメを整え、ふっくらハリのある、思わず触れたくなるような肌へ導きます。

CICA EX*2

マデカッソシドやツボクサエキスなどを配合しています。

繰り返しがちな肌荒れを整えながら、うるおい・ハリ・キメを多角的にケアし、健やかな状態をキープします。

2. 毛穴目立ち・肌のざらつきに「グリシルグリシン*3」

グリシルグリシン*3

肌なじみが良く、角質層へ浸透しやすい微細なペプチド「グリシルグリシン*3」を配合。

乾燥による毛穴の目立ちや肌のザラつきにアプローチし、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。

※ 肌をすこやかに保つ *1 整肌成分 ツボクサ葉エキス *2 整肌成分 ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド *3 ハリ・ツヤ成分 ジペプチド-15

複雑なゆらぎ要因へアプローチし、多角的に整える4つのサポート成分

単一のアプローチにとどまらず、乾燥や外的刺激による肌コンディションの乱れなど、複合的な肌悩みに寄り添えるよう設計しました。

※ 角質層まで *1 ハリ・ツヤ成分 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na *2 保湿成分 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP *3 保湿成分 パンテノール

【独自開発】備長炭配合のブラックシートで、古い角質をオフ※

シートの素材には、木炭の中でも最高級品と言われる備長炭を練り込んだ独自のブラックシートを採用しました。

たっぷりのうるおいを含んだシートが肌の凹凸にぴたっと密着。シートを外した後に折りたたんでやさしく肌をふき取ることで、ざらつきや古い角質をオフし、なめらかなすべすべ肌へと仕上げます。

やさしく爽やかな「ディープグリーンの香り」つきです。

※ ふき取りによる

フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード350冠受賞※2『ルルルン』

フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に “毎日使いのフェイスマスク” を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびにお肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

【お客様からのお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社

フリーダイヤル：0120-200-390

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

公式サイト：https://lululun.com/

【報道関係者様のお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社 広報担当

TEL：03-5778-0408（代表）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

メールアドレス：lululun_pr@dr-lululun.com