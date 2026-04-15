見えていない売上ロスの”正体”を特定し、改善判断まで導く『ミエカタ』を提供開始

株式会社よむべえミエカタ ユニバーサルデザイン診断サービスのロゴ：Webサイトやアプリ等を視覚障害当事者の視点を通して診断します



株式会社よむべえ（本社：東京都台東区、代表：新井利貴也）は、企業サイトにおける見えていない売上ロスを特定する「ミエカタ ユニバーサルデザイン診断サービス(以下、ミエカタ)」の提供を開始しました。

本サービスは、WebサイトのCV改善や離脱分析に課題を感じているご担当者向けのサービスです。

“情報はあるのに、伝わらない”ことで発生する売上ロス

多くの企業サイトでは必要な情報自体は掲載されているにも関わらず、

・どこに何があるかわからない

・必要な情報にたどり着けない

・次に何をすればよいか判断できない

といった理由で、利用者が離脱しています。

この離脱はそのまま売上機会の損失（CV未達）につながっているだけでなく、情報が伝わらないことで問い合わせの増加（対応コストの増加）も発生しており、売上とコストの両面で損失が生じている状態です。

ミエカタでは、視覚障害者の実利用をもとに、情報取得・判断・行動のプロセスで発生する離脱や問い合わせ増加の原因を特定し、売上機会の創出と業務効率の改善判断を支援します。

「伝わる」ことで、問い合わせの”質”を高める

問い合わせそのものを単に減らすことが目的ではなく、利用者が事前に理解を深めたうえで、顧客はより検討に必要なポイントに絞った問い合わせが出来る状態を作ることが重要です。

その結果、対応品質のばらつきを抑えつつ、対応不可の軽減と顧客満足度の向上を両立できるケースが確認されています。

一部の改善により、問い合わせ削減やCV改善につながるケースも確認されています。

見落とされがちな潜在顧客としての視覚障害者

視覚障害者のパソコン利用率は94.1％※1との報告があり、webサイトは情報取得や意思決定の主要な手段となっています。

視覚に困難を抱える方々はweb上で比較・検討・判断を行う潜在顧客であり、本来リーチ可能な顧客層です。

一方で、情報にたどり着けない、判断できないといった理由により、検討段階で離脱しているケースも多くみられ、企業側が認識しづらい形で発生している無意識の取りこぼしから売上機会の損失につながっています。

ミエカタでは、企業のマーケティング・Web担当者にとって把握しづらい「CVに至らない理由」や「無意識の取りこぼし」を”見える化”する新たなアプローチです。

※1 厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 総括研究報告書 視覚障害者のICT機器利用状況調査

利用実態と設計のギャップが生むBtoB機会損失

視覚障害者は、スクリーンリーダーなどの支援技術を用いてパソコンを操作し、テキスト情報をもとにWebサイトを閲覧・理解しています。

一方で、

・どのように情報を取得しているか

・どのような設計であれば迷わず判断・行動できるか

といった実際の利用状況への理解が十分に進んでいないことから、Webサイト設計において考慮されないケースが多く見られます。

その結果、情報自体は存在していても、本来リーチできていた顧客が、設計上の問題により検討段階で離脱している状態が生まれています。

また、企業に勤める視覚障害者が外注先や提携先を選定する際にも、情報が取得できない企業サイトは候補から外されるため、BtoBにおける機会損失にも直結しています。

ミエカタの考え方

ミエカタは、「使える／使えない」や「操作できるか」といった従来の評価ではなく、目的の情報を確実に取得でき、その情報をもとに判断・行動できるかを基準としています。

視覚障害当事者の実利用をもとに、

・どこで情報取得が止まるのか

・どこで判断できなくなるのか

・どこで行動に至らず離脱するのか

を特定し、CVに至らない原因を明らかにします。

ミエカタは、単なる調査にとどまらず、企業が改善の優先度・対応範囲・投資判断を行える状態にするための基準として設計されています。

一般的な診断とミエカタの「判断できる」内容の比較

30分で現状を整理！ミエカタ無料相談

自社のWebサイトにおいて、顧客を取りこぼしていないか、現状の課題を把握しきれていない・改善の優先順位に悩んでいる企業。ご担当者様からの無料相談を受け付けています。

まずは、今やるべきかどうかを30分で整理しませんか？

このようなタイミングでのご相談が増えています

・来期予算の検討を前に、現状を整理したい

・関係部署から改善の必要性を指摘されているい

・利用者からのご意見を受け、見直しを検討している

・改善の優先順位が決まらないまま改修を進めてしまう前に整理したい

ミエカタではまず、30分で現状の整理と無料診断で課題の有無を確認します。

ミエカタ UD診断サービス お問い合わせ先

●無料相談（30分・オンライン） ●自社サイトの簡易診断可能

ミエカタ 30分無料相談申し込みはこちらから(https://corp.yomube.co.jp/miekata-lp/)

ミエカタ UD診断サービスのロゴと、ミエカタサイトへへのQRコード相談から改善判断までを一貫して支援

本取り組みは、「何から始めるべきか」という初期段階から、改善判断・実行までを段階的に支援する設計となっています。

１．相談（スタート）

２．現状把握

３．視覚障害当事者による検証

４．判断材料の整理（優先度・影響度・想定コスト）

５．改善判断（改修ポイント・対応時期）

６．改修・制作へ（必要に応じて対応判断）

対象

・Webサイト

・アプリケーション

・施設（案内・導線・情報設計）

・商品（パッケージや情報設計）

顧客との接点を取りこぼさないためのユニバーサルデザイン設計へ

ミエカタは、既存サイトの改善にとどまらず、顧客とつながる機会を取りこぼさないための設計思想として展開も視野に入れています。

従来のアクセシビリティ対応は、公開後の修正や部分的な対応にとどまるケースが多く、結果として設計段階での取りこぼしが後から顕在化する構造となっています。

ミエカタでは、視覚障害者の実利用をもとに明らかになった「情報取得」「判断」「行動」の各プロセスにおけるつまづきを基準として、

・設計初期からの情報構造の最適化

・迷わず判断できる導線設計

・行動につながる情報提示

と言った観点をゼロから設計に組み込む支援へと展開していきます。

これにより、公開後の改善に依存するのではなく、初期設計の段階からCVロスを抑制し、継続的に成果を生み出す構造の実現を目指します。





株式会社よむべえ

代表者 ：代表取締役社長 新井 利貴也

設立 ：2024年11月

資本金 ：100万円

事業内容：視覚障がい者向け音声・拡大読書器、歩行ナビゲーションアプリなどの開発・提供

所在地 ：東京都台東区浅草橋1丁目35－7-501号

よむべえ：https://www.yomube.co.jp/

ミエカタ'(2026年4月1日提供開始)：https://corp.yomube.co.jp/miekata-lp/

快速よむべえ：https://www.yomube.co.jp/product/visual/yk/

ナビ広場：https://navirec.yomube.co.jp/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/yomube_pr/

公式 X：https://x.com/yomube_PR

株式会社よむべえは、読む・書く・歩くの自由を、すべての人へ。生成AI機能搭載の音声・拡大読書器「快速よむべえ」を中心に、視覚障害者の可能性を広げ続ける企業。個人・図書館・施設など全国で1万台超を導入。さらに歩行地図アプリ「ナビレク」で移動を支援。誰もが社会とつながる未来を創造します。