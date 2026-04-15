名入れグッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、連絡帳のサインなどに使える「みましたッ！スタンプ」を2026年4月15日（水）10時から、10%OFFキャンペーンを開催いたします。

新デザイン＆新カラーがそろった「みましたスタンプ」が、期間限定で10％OFFに

https://www.seal-de-name.com/stamp/mita_j9petit_index.html?utm_source=News-mita260415

2023年1月に販売開始した「みましたスタンプ」は、発売４ヶ月で販売数が7,100本を超えました。約3年2ヶ月経過した2026年3月31日時点で、シリーズ累計販売数81,800本を突破しています。

【キャンペーン期間：2026年4月15日（水）10時 ～ 2026年4月18日（土）23時59分まで】

《みましたッ！スタンプ はんこDEネーム》

■セット内容：回転式ネーム印 1本（印面直径：最大10mm） ■キャンペーン価格：1,260円（10%OFF） 通常価格：1,400円（税込・送料無料） ■購入方法：シールDEネームオンラインショップより ■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/mita_j9petit_index.html?utm_source=News-mita260415

2026年3月登場、シールDEネーム限定カラー「パステルミント」

2026年3月に登場した「パステルミント」は、淡くやさしいトーンが魅力のミントカラー。手に取るたびに気分が明るくなる爽やかな色合いに仕上げました。甘すぎず、大人の方でも持ちやすい絶妙なバランスです。他では手に入らない「シールDEネーム限定」の特別カラーです。

既存デザインに加え、選ぶ楽しさが広がる豊富なバリエーション展開

お子さまの連絡帳や音読カードのサイン、塾や学校の先生が提出物に押す確認印に使える、かわいいイラスト入り印鑑です。回覧板のサインやオフィスでのチェック印などにもオススメです。

1．用途や好みに合わせて選べる、かわいい＆実用的なデザイン345種

2026年1月に新デザインを追加し、全345種類となりました。 元気に手を挙げる「はーい！」シリーズや、ゆるっと癒やされる犬モチーフ、めんだこ・うさぎ・ねこなどの親しみやすいアニマルデザインなど、豊富なデザインを展開。さらに、落ち着いた印象で使いやすいお花モチーフや、さりげなく使える手元デザインなど、大人の方にも選びやすいラインアップになっています。

2．「みました」「OKです」「済」の文字入り

「みました」「OKです」「済」の文字がデフォルトで入ったデザインをご用意しました。お名前を入れることができるため、さまざまなシーンでお使いいただけます。

3．お名前以外も入れやすいデザイン

「再提出」「済」「Good」など、用途に合わせた文字を入れやすいデザインを目指しました。インクとボディカラーが選べるので、用途ごとに色分けできます。

軽いチカラでポンポン押せる「Jointy J9」

キャップレスで軽い押し心地の回転式ネーム印「Jointy J9」を採用。浸透印ではなくゴム印タイプのため、 イラストの細かい部分も鮮明に表現できます。持ち歩きしやすい工夫がされており、スタンプ台内蔵で連続押印してもかすれません。

■小さな印面でも鮮明さを意識

細かいところまで鮮明に表現できる印鑑を使用しました。さらに、線の太さ等にも気を遣いイラストがしっかり見えるように細部にこだわってデザインしています。

■えらべるボディカラー

えらべる楽しさと便利さをかなえる、当店オリジナルの「パステルミント」を含んだ全９色のボディカラー。用途や印面のデザインごとに色をかえたり、内容に合わせて色分けをすることもできます。

■えらべるインク色

ベーシックな朱色から、赤、黒、青の4色を展開。職場の認め印や、宅配の受け取り、お子さまの連絡帳の見ました印など、用途に合わせてセレクトできます。

■ポンポン押せてかすれない

スタンプ台が内蔵されているので、連続押印してもかすれにくい仕様です。ガイド機能で、水平に押しやすい工夫がされています。

■持ち運びがしやすい

本体を回すだけでロックできるため、カバンやペンケースに入れて持ち歩いても安心です。また、宅配ボックスに吊り下げたり、ネックストラップにつけることができるストラップ穴つきです。

■補充インク（別売）プラスでながく使える

インクがなくなっても、 別売の補充インクを充填すれば長く使用することができます。 補充インク1本で約3,000回分押印可能です。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

https://www.seal-de-name.com/stamp/?utm_source=News-mita260415

「みましたスタンプ」にも使われているオリジナルイラスト「ぷちシリーズ」はスタンプ以外でも展開するほどの人気デザインとなりました。 今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2026年で、24周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

https://www.seal-de-name.com/category/petit.html?utm_source=News-mita260415

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。 『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ 【本店】https://www.seal-de-name.com/ ▼SNS 【【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/（@seal_de_name） 【X】https://twitter.com/seal_de_name 【Tiktok】https://www.tiktok.com/@sealdename_official 【YouTube】https://www.youtube.com/@sealdename_official 【facebook】https://www.facebook.com/sealdename 【LINE】https://page.line.me/bhb5651p 【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/ ▼関連記事 https://www.atpress.ne.jp/news/9616399（印鑑ボディ・新カラー） https://www.atpress.ne.jp/news/8259229（みました・新デザイン2026） https://newscast.jp/news/0319553（みました・新デザイン2025） https://newscast.jp/news/1401514（みました・新デザイン2024） https://newscast.jp/news/3020207（みましたスタンプ・団体割） https://newscast.jp/news/1652986（キャップレス印鑑） ■会社概要 社名：株式会社サンアドシステム 所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F 代表取締役：紀之定 良太 設立：1991年2月7日 事業内容： EC事業、クリエイティブ事業 会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/