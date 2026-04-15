THE HUMAN


(C)DRUM TAO



世界観客動員数1,000万人超えの和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO(ドラムタオ、本拠地：大分県竹田市)」は、1993年に愛知県にて結成。昨年、TAO32年の歴史で初めてBEST版として全国各地を巡った「THE BEST」。それを超える次なる作品「THE HUMAN」が、5月の福岡公演を皮切りに九州ツアーをスタートします。沖縄を含む九州各県を全10都市14公演、駆け巡ります。

世界を魅了してきたDRUM TAOが挑む、今、この時代にこそ放つ渾身のステージをぜひお見逃しなく！！



■メンバーの“表現力”が全ての最高傑作！！

2026年新作舞台「THE HUMAN」が、5月9日(土)福岡市民ホールを皮切りにスタートします。

“人間”そのものをテーマに、人間のエネルギーをTAOならではのダイナミックな演奏と圧倒的スケールのパフォーマンスで表現する渾身の最新作。

このデジタル時代に人間の力を全力で表現する舞台を絶賛制作中！！

「全てを削ぎ落とし、人間力を剥き出す！」

メンバーの我武者羅な姿を全面に魅せるこの作品に是非ご期待ください。



■大好評！！5月九州ツアー限定！TAOのふるさと便、今年も登場！

DRUM TAO 2026 新作舞台「THE HUMAN」九州ツアー開幕を記念して、特別な企画チケットの販売が決定いたしました。


＜TAOの本拠地、大分のお土産付き！

　3種類から選べるふるさと便＋九州ツアー公演 SS席 or S席＞


TAOのふるさと便


Aセット：【二反田醤油店】

　　　　 かぼす醤油＆柚子胡椒ドレッシング＋SS席 or S席チケット

Bセット：【まるにや】

　　　　 ベップ オチャード(R) かぼす緑茶＆ゆず緑茶＋SS席 or S席チケット

Cセット：【ヤングビーナス薬品工業】

　　　　 湯躍(入浴剤)＋SS席 or S席チケット


〇販売価格

SS席セット 9,000円

S席セット　8,000円


「THE HUMAN」

総合演出・制作：DORAO FRANCO／衣装デザイン：JUNKO KOSHINO


【出演：DRUM TAO】


DRUM TAO


世界観客動員数1,000万人！

伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで表現する「THE日本エンターテイメント」

2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。

2020年、阿蘇くじゅう国立公園の中に野外常設劇場「TAOの丘」オープン。

2026年4月9日、京都に常設劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」開業。

2026年、TAOは3チームで年間1,000回を超える公演を開催予定。

総務大臣表彰、観光庁長官表彰、大分県文化功労賞、竹田市文化創造賞などを受賞



■九州ツアー概要

公演タイトル：DRUM TAO 2026 最新作舞台 「THE HUMAN」


《開催会場・公演スケジュール》

〇5月5日(火・祝)　竹田市総合文化ホール グランツたけた：大分

　　　　　　　　　開場13:30／開演14:00

　　　　　　　　　※16:00～アフタートークショー開催(30分)

　　　　　　　　　※プレビュー公演

〇5月9日(土)　　　福岡市民ホール　大ホール：福岡　開場17:15／開演18:00

○5月10日(日)　　 福岡市民ホール　大ホール：福岡　開場12:15／開演13:00

〇5月13日(水)　　 J:COM北九州芸術劇場　大ホール：福岡

　　　　　　　　　開場17:45／開演18:30

〇5月14日(木)　　 J:COM北九州芸術劇場　大ホール：福岡

　　　　　　　　　開場12:45／開演13:30

〇5月16日(土)　　 熊本城ホール　メインホール：熊本　開場15:45／開演16:30

〇5月17日(日)　　 谷山サザンホール　大ホール：鹿児島

　　　　　　　　　(1) 開場14:00／開演14:30　(2) 開場17:00／開演17:30

〇5月20日(水)　　 メディキット県民文化センター　演劇ホール：宮崎

　　　　　　　　　開場17:45／開演18:30

〇5月24日(日)　　 ベネックス長崎ブリックホール：長崎　開場15:45／開演16:30

〇5月29日(金)　　 ミズ ウェルビーホール(佐賀市文化会館)　大ホール：佐賀

　　　　　　　　　開場17:45／開演18:30

〇5月30日(土)　　 石橋文化ホール：福岡

　　　　　　　　　(1) 開場14:00 / 開演14:30　(2) 開場17:30／開演18:00

〇5月31日(日)　　 iichikoグランシアタ：大分　開場15:45／開演16:30


総合演出・制作：DORAO FRANCO／衣装デザイン：JUNKO KOSHINO


九州ツアー特設サイト ： https://www.drum-tao.com/the-human_kyushu/

公式サイト　　　　　 ： https://www.drum-tao.com/

お問い合わせTAO事務局： 092-271-7244(平日10:00～18:30)



◆「THEHUMAN」PV

https://www.youtube.com/watch?v=gB5lNZlzfsY