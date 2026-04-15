THE HUMAN





(C)DRUM TAO









世界観客動員数1,000万人超えの和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO(ドラムタオ、本拠地：大分県竹田市)」は、1993年に愛知県にて結成。昨年、TAO32年の歴史で初めてBEST版として全国各地を巡った「THE BEST」。それを超える次なる作品「THE HUMAN」が、5月の福岡公演を皮切りに九州ツアーをスタートします。沖縄を含む九州各県を全10都市14公演、駆け巡ります。

世界を魅了してきたDRUM TAOが挑む、今、この時代にこそ放つ渾身のステージをぜひお見逃しなく！！









■メンバーの“表現力”が全ての最高傑作！！

2026年新作舞台「THE HUMAN」が、5月9日(土)福岡市民ホールを皮切りにスタートします。

“人間”そのものをテーマに、人間のエネルギーをTAOならではのダイナミックな演奏と圧倒的スケールのパフォーマンスで表現する渾身の最新作。

このデジタル時代に人間の力を全力で表現する舞台を絶賛制作中！！

「全てを削ぎ落とし、人間力を剥き出す！」

メンバーの我武者羅な姿を全面に魅せるこの作品に是非ご期待ください。









■大好評！！5月九州ツアー限定！TAOのふるさと便、今年も登場！

DRUM TAO 2026 新作舞台「THE HUMAN」九州ツアー開幕を記念して、特別な企画チケットの販売が決定いたしました。





＜TAOの本拠地、大分のお土産付き！

3種類から選べるふるさと便＋九州ツアー公演 SS席 or S席＞





TAOのふるさと便





Aセット：【二反田醤油店】

かぼす醤油＆柚子胡椒ドレッシング＋SS席 or S席チケット

Bセット：【まるにや】

ベップ オチャード(R) かぼす緑茶＆ゆず緑茶＋SS席 or S席チケット

Cセット：【ヤングビーナス薬品工業】

湯躍(入浴剤)＋SS席 or S席チケット





〇販売価格

SS席セット 9,000円

S席セット 8,000円





「THE HUMAN」

総合演出・制作：DORAO FRANCO／衣装デザイン：JUNKO KOSHINO





【出演：DRUM TAO】





DRUM TAO





世界観客動員数1,000万人！

伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで表現する「THE日本エンターテイメント」

2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。

2020年、阿蘇くじゅう国立公園の中に野外常設劇場「TAOの丘」オープン。

2026年4月9日、京都に常設劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」開業。

2026年、TAOは3チームで年間1,000回を超える公演を開催予定。

総務大臣表彰、観光庁長官表彰、大分県文化功労賞、竹田市文化創造賞などを受賞









■九州ツアー概要

公演タイトル：DRUM TAO 2026 最新作舞台 「THE HUMAN」





《開催会場・公演スケジュール》

〇5月5日(火・祝) 竹田市総合文化ホール グランツたけた：大分

開場13:30／開演14:00

※16:00～アフタートークショー開催(30分)

※プレビュー公演

〇5月9日(土) 福岡市民ホール 大ホール：福岡 開場17:15／開演18:00

○5月10日(日) 福岡市民ホール 大ホール：福岡 開場12:15／開演13:00

〇5月13日(水) J:COM北九州芸術劇場 大ホール：福岡

開場17:45／開演18:30

〇5月14日(木) J:COM北九州芸術劇場 大ホール：福岡

開場12:45／開演13:30

〇5月16日(土) 熊本城ホール メインホール：熊本 開場15:45／開演16:30

〇5月17日(日) 谷山サザンホール 大ホール：鹿児島

(1) 開場14:00／開演14:30 (2) 開場17:00／開演17:30

〇5月20日(水) メディキット県民文化センター 演劇ホール：宮崎

開場17:45／開演18:30

〇5月24日(日) ベネックス長崎ブリックホール：長崎 開場15:45／開演16:30

〇5月29日(金) ミズ ウェルビーホール(佐賀市文化会館) 大ホール：佐賀

開場17:45／開演18:30

〇5月30日(土) 石橋文化ホール：福岡

(1) 開場14:00 / 開演14:30 (2) 開場17:30／開演18:00

〇5月31日(日) iichikoグランシアタ：大分 開場15:45／開演16:30





総合演出・制作：DORAO FRANCO／衣装デザイン：JUNKO KOSHINO





九州ツアー特設サイト ： https://www.drum-tao.com/the-human_kyushu/

公式サイト ： https://www.drum-tao.com/

お問い合わせTAO事務局： 092-271-7244(平日10:00～18:30)









◆「THEHUMAN」PV

https://www.youtube.com/watch?v=gB5lNZlzfsY