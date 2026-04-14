AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、運用管理のセキュリティを強化するIPアドレス制限機能を追加

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、管理画面へのアクセスを特定のネットワークに限定するIPアドレス制限機能の提供を開始しました。

サポート部門が直面する運用管理のセキュリティリスク

カスタマーサポートの現場では、日々多くの重要なデータを扱うため、第三者からの不正アクセスを防ぐ強固な仕組みが不可欠です。

近年は柔軟な働き方が普及し、業務を行う拠点やネットワーク環境が多様化しています。これにより、アカウントとパスワードの管理に依存した従来の認証方法だけでは、情報漏洩の危険性を完全に排除することが難しくなりました。

特に厳格な情報セキュリティ基準を設けている組織にとって、安全性を確保しながら運用ルールを標準化することは、解決すべき重要な課題です。

接続元を限定し、リスクを根本から遮断する仕組み

このような課題に対応するため、事前に許可したIPアドレスからのみ管理画面へアクセスできる機能を追加しました。

本機能を活用することで、自社のオフィスや指定した拠点、VPN経由のネットワークに接続範囲を限定できます。これにより、意図しない環境からの不正な操作をネットワークの段階でブロックし、運用部門に安心感をもたらします。

既存のログイン認証とアクセス元の制御を組み合わせることで多層的な防御体制を実現し、日常の業務フローを変えずに高いセキュリティレベルを維持することが可能です。

ユーザーの利便性を維持しつつ一貫した管理体制を構築

▲ イメージです

本機能による制限の対象は、管理画面へのアクセスのみに限定されます。FAQサイトを利用する一般ユーザーの閲覧体験に影響を及ぼすことはありません。

さらに、IPアドレスという明確な基準を用いることで、担当者ごとのルールのばらつきや属人化を排除します。組織が定めるセキュリティポリシーに沿って、一貫性のある安全な業務体制をスムーズに構築することが可能です。

ヘルプドッグは、今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームなどを一体で運用できるAI活用型のオールインワンカスタマーサポートシステムとして、強固なガバナンスの維持と、自己解決の支援から問い合わせ受付までをつなぐサポート体験の向上に継続して取り組みます。

■ヘルプドッグとは

機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/functions/search/

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/71_1_0d9e3f4aa82106be1e6966a231ba9613.jpg?v=202604140851 ]