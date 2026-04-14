【図面・画像・帳票を″理解する″AI】Acrosstudio株式会社、NexTech Week 2026「AI・人工知能EXPO【春】」に出展

Acrosstudio株式会社

Acrosstudio株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役 保知 一也）は、東京ビックサイトで開催される日本最大級のAI展示会「AI・人工知能EXPO【春】（NexTech Week内）」に出展し、Vision Language Model（VLM）開発と、AIエンジニアが現場で直接課題をディスカッションしながら高速で開発・課題解決を進める、FDE（Forward Deployed Engineer）モデルでの生成AI開発・実装ソリューションを展示いたします。

■ 出展の背景：「読めないデータ」が業務を止めている

企業のDXが進む一方で、以下の業務は依然として人手に依存しています。

・設計図面の読み取り

・転記 帳票

・伝票の確認

・入力 手書き情報の解釈 表

・レイアウトの構造理解

従来のOCRでは文字の抽出に留まり、業務として使えるレベルの理解ができないことがボトルネックとなっていました。

本展示では、VLM（Vision Language Model）を活用し、図面・帳票・画像データを“意味レベルで理解”するAIを実演します。単なるデータ化ではなく、業務処理そのものの自動化が可能になります。

■ 出展概要

展示会名：NexTech Week 2026「AI・人工知能EXPO【春】」（東京ビックサイト 西展示棟）

会期：2026年4月15日（水）～4月17日（金） 10:00～17:00（全日）

主催：RX Japan 合同会社

公式サイト： https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html

■ 実現できること

・図面からの構造データ抽出

・帳票の自動入力・システム連携・チェック業務自動化

・手書き・非定型データの読み取り

・業務フローへの直接組み込み

■ Acrosstudioの強み：PoCで終わらない“実装力”

Acrosstudioは、AIコンサルティングと開発を一体で提供し、現場で使われるAIの実装まで伴走します。AIエンジニアが現場で直接課題をディスカッションしながら高速で開発・課題解決を進める、FDE（Forward Deployed Engineer）モデルを採用しています。

このFDEモデルを通じ、大手企業を含む多様なプロジェクトを通じ、AI技術の導入・価値創出を支援しています。他にも企業向け生成 AI勉強会の実施など、AIリテラシー向上に貢献する取り組みを行っています。

【本件に関するお問い合わせ】

Acrosstudio株式会社 広報担当

E-mail：info@acrosstudio.co.jp

URL：https://www.acrosstudio.co.jp/