カシオ計算機の新製品を実機写真でご紹介するこのシリーズ、今回は2026年4月発売の新製品から、PRO TREK／EDIFICE／BABY-G、そしてデジタルウォッチ創成期のスタイルが再び人気のCASIO CLASSICをまとめてお届けする。ヨセミテの情景を宿すPRO TREK「PRW-B1000B-2JF」本格アウトドアウオッチ、PRO TREK「PRW-B1000」に、ヨセミテの青みがかった情景から着想を得た新色「PRW-B1000B-2JF」が登場。ヨセミテの情景からインスピレーショ