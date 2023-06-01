【RAH GENESIS 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム】 2027年4月 発売予定 価格：59,400円 メディコム・トイは、アクションフィギュア「RAH GENESIS 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」を2027年4月に発売する。価格は59,400円。 本商品は、特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」に登場する「仮面ライダーガヴ ポッピングミフォ&#