外食産業が転換期を迎えている。低価格路線を貫いているサイゼリヤが2026年度の通期純利益の見通しを引き下げた。強気の値上げを行なっていた「カレーハウスCoCo壱番屋」（ココイチ）を運営する壱番屋は、2026年度の純利益が前年度比で2割近く減少している。 【画像】驚くべきサイゼリヤの原価率 単一ブランドにおいては、低価格・高価格のいずれも収益モデルに限界がきているように見える。インフレ下の日本にお