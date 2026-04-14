マーケティングAI OS「ENSOR」、バナーテキスト編集機能を追加──コピー変更前後を入力するだけでデザインを維持したまま即差し替え

REHATCH株式会社

広告運用をインハウス化しているチームにとって、同一デザインのバナーを訴求文言違いで複数パターン用意する作業は、継続的な制作負荷になりやすい課題です。REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、マーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、広告バナーのテキストをAIで差し替える新機能「テキスト編集」を追加したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

インハウスマーケターが広告運用を内製化する場面では、同一デザインのバナーを訴求文言違いで複数パターン用意する作業が継続的な負荷になっています。従来はデザインツール上でテキストを手動編集してエクスポートする工程が必要で、フォント・行間・配色の再現性を維持しながら量産することが難しい状況でした。

・週次で訴求文言を切り替えたいが、その都度デザイナーへ依頼が発生する

・自分で編集するとフォントや行間がずれ、ブランドの統一感が崩れる

・A/Bテスト用に複数パターンを用意したいが、制作コストで本数が制限される

広告運用の内製化を進める企業では、デザイナーなしでもバナーのコピーを素早く差し替え、ABテストを回せる体制への需要が高まっています。ENSORはこの機能により、変更前後のテキストを入力するだけでデザインの整合性を維持した差し替え済みバナーを生成できる環境を提供します。

■ 新機能の詳細

テキスト編集機能とは、広告バナー画像内の既存テキストを指定し、差し替えたい文字列を入力することで、デザインレイアウトを維持したままコピーを更新するAI機能です。フォントのバランスや背景との整合性を保ちながら、変更後のバナーを自動生成します。

▼ 利用の流れ（3ステップ）

Step 1: 編集対象のバナー画像をENSORにアップロードする

Step 2: 変更前のテキストと変更後のテキストを入力する

Step 3: AIがデザインを維持したまま差し替えバナーを自動生成して出力する

広告コピーの表現違いや季節訴求の切り替えなど、テキスト変更のみで差別化できるパターンに特に有効です。

▼ Before

テキスト変更のたびにデザインツールを開き、フォント・色・行間を手動で再現してエクスポートする必要があり、1パターンの制作に数十分を要していた。ABテストのペースがデザインリソースに左右されやすかった。

▼ After

変更前後のテキストをENSORに入力するだけで、デザインを維持したまま差し替えバナーを即時取得。マーケター単独でABテスト用バナーを量産できる。

変更前変更後

▼ 想定される活用シーン

・すでに広告運用をインハウス化しているチーム：週次でABテストを回す中で、コピー差し替えのたびにデザイナーへ依頼していた工程をENSOR単体で完結できる。テストの量と速度を制作リソースに縛られない体制を整えられる。

・広告運用のインハウス化を進めたい企業：デザイナーなしでもバナーのコピーを量産できる環境を整えることで、外部制作依存から段階的に脱却するための第一歩として活用できる。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・CRM・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/



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https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。