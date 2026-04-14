【ホテルヒューイット甲子園】国際的評価「Agoda Gold Circle Awards 2025」を受賞。大阪・神戸を繋ぐ観光の拠点として高い支持を獲得

コアグローバルマネジメント株式会社

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）が運営するホテルヒューイット甲子園（住所：兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30）は、このたび世界的なオンライン旅行予約プラットフォームであるAgodaが主催する「Agoda Gold Circle Awards 2025」を受賞いたしました。

■Agodaについて

Agodaは、世界中で600万軒以上の宿泊施設やバケーションレンタル等を取り扱うオンライン旅行予約サービスです。本アワードはその掲載施設を対象に、顧客評価や販売実績、運営品質など複数の指標に基づき総合的に評価し、優れた施設を選出する国際的なアワードです。Agodaにおける評価や実績をもとに選出されるものであり、優れた顧客体験と運営品質を備えた宿泊施設の証として、世界的に高い評価を得ています。2025年は第17回の開催となり、世界で3,000以上の宿泊施設が受賞しています。

■受賞の背景と評価ポイント

ホテルヒューイット甲子園は、阪神甲子園球場の目の前という希少な立地（阪神本線『甲子園駅』より徒歩約2分）に加え、大阪・梅田や神戸エリアへのスムーズなアクセスを兼ね備えた利便性の高さが、多くのお客様から高い評価をいただいております。客室は全412室を有し、スポーツ観戦からグループ利用、ビジネスまで幅広いニーズに応える受け入れ体制を整えております。

また、館内にはビュッフェレストラン「ポモドーロ」をはじめ、日本料理・鉄板焼・中国料理を楽しめるレストラン「七園」やバーを備え、滞在そのものを楽しめる多彩な食のラインナップも、多くのお客様よりご好評いただいております。

本受賞は、日頃よりご愛顧いただいているお客様のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。当ホテルでは、今後もお客様にご満足いただける滞在体験の提供を追求し、さらなるサービス品質の向上に努めてまいります。

エグゼクティブハリウッドツイン

【施設概要：ホテルヒューイット甲子園】

・所在地：〒663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30

・アクセス：阪神本線『甲子園駅』より徒歩約2分

・TEL：0798-48-1111

・施設構成：客室（412室）、レストラン（1階）、宴会場（2階）、駐車場（124台）

・公式HP：https://hotel-hewitt.com/

・Instagram：@hotel_hewitt_koshien(https://www.instagram.com/hotel_hewitt_koshien/?hl=ja)

※本リリース内容は、2026年4月14日（火）時点の情報であり今後変更となる場合がございます。

※写真は一部イメージです。

■会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内33施設）ほか

展開ブランド：

源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/

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