オンキヨー株式会社 X公式アカウント総フォロワー数15万突破 秋葉原「音アニ」１号店・２号店の累計来店者数が15万人に到達
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、本日2026年4月14日、X（旧Twitter）の公式アカウントの総フォロワー数が15万を突破したこと、および東京都秋葉原で運営する「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」の１号店・２号店の累計来店者数が15万人に到達したことをお知らせいたします。
当社は、1946年に前身企業が創業し、本年（2026年）9月で80周年を迎えますが、SNSおよび店舗を中心としたファンマネジメント施策が継続的に成果を生み、ブランドコミュニティの拡大につながっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346254/images/bodyimage1】
■X公式アカウント総フォロワー数が15万を突破
当社は下記の公式アカウントを中心に、製品情報、開発トピック、店舗イベント、コラボ企画などを発信しています。
・ONKYO（@Onkyo）
・ONKYO DIRECT（@onkyodav）
・音アニ１号店（@ONKYO_ANIME）
・音アニ2号店（@ONKYO_ANIME_2）
・ONKYO R&D（@ONKYO_RD）
2023年1月から2026年1月までの約3年間で、5アカウント合計のフォロワー数は約12万増加し、総フォロワー数は、15万を突破しました（ONKYO DIRECTのフォロワーアカウント数10万を含む）。
アカウントごとの役割を明確化し、参加型キャンペーンやコラボ情報のタイムリーな発信を継続したことで、多様なファン層との接点が拡大しました。
■秋葉原「音アニ」１号店・２号店の累計来店者数が15万人に到達
秋葉原エリアで展開する2店舗の累計来店者数が2025年末時点で15万人に到達しました。
アニメ・ゲームIPとのコラボ催事、限定商品の販売、体験型イベントなど、“音×アニメ”を軸とした価値提供を続けてきたことが多くの来店につながっています。
（店舗概要）
●音アニ1号店（ONKYO DIRECT ANIME STORE）
・オープン：2021年4月
・コンセプト：「音」をコンセプトにアニメの素晴らしさを発信するアニメ専門ストア
・住所：東京都 千代田区外神田３丁目１５－７ 関根ビル１F
・営業時間：火曜～日曜・祝日：11:00～20:00、定休日：月曜（祝日は営業）
・Webサイト： https://onkyoanime.com/
●音アニ2号店（ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-）
・コンセプト：アニメ／ゲームIPを尊重し、日常使いに馴染むライフスタイル提案
・住所：東京都 千代田区外神田５丁目６－２ オープンレジデンシア千代田外神田１F
・営業時間：火曜～日曜・祝日：11:00～20:00、定休日：月曜（祝日は営業）
・Webサイト：https://onkyoanime-lifestyle.com/
■今後の展開
当社は今後も、SNSにおける継続的な情報発信と、実店舗を通じたファン体験価値の向上を両輪として、ファンマネジメントに注力し、ブランドの浸透とコミュニティ形成を推進してまいります。
今後もコラボ企画、限定商品の展開、開発プロジェクトの発信など、ファンの皆さまに喜ばれる取り組みを継続します。
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
当社は、1946年に前身企業が創業し、本年（2026年）9月で80周年を迎えますが、SNSおよび店舗を中心としたファンマネジメント施策が継続的に成果を生み、ブランドコミュニティの拡大につながっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346254/images/bodyimage1】
■X公式アカウント総フォロワー数が15万を突破
当社は下記の公式アカウントを中心に、製品情報、開発トピック、店舗イベント、コラボ企画などを発信しています。
・ONKYO（@Onkyo）
・ONKYO DIRECT（@onkyodav）
・音アニ１号店（@ONKYO_ANIME）
・音アニ2号店（@ONKYO_ANIME_2）
・ONKYO R&D（@ONKYO_RD）
2023年1月から2026年1月までの約3年間で、5アカウント合計のフォロワー数は約12万増加し、総フォロワー数は、15万を突破しました（ONKYO DIRECTのフォロワーアカウント数10万を含む）。
アカウントごとの役割を明確化し、参加型キャンペーンやコラボ情報のタイムリーな発信を継続したことで、多様なファン層との接点が拡大しました。
■秋葉原「音アニ」１号店・２号店の累計来店者数が15万人に到達
秋葉原エリアで展開する2店舗の累計来店者数が2025年末時点で15万人に到達しました。
アニメ・ゲームIPとのコラボ催事、限定商品の販売、体験型イベントなど、“音×アニメ”を軸とした価値提供を続けてきたことが多くの来店につながっています。
（店舗概要）
●音アニ1号店（ONKYO DIRECT ANIME STORE）
・オープン：2021年4月
・コンセプト：「音」をコンセプトにアニメの素晴らしさを発信するアニメ専門ストア
・住所：東京都 千代田区外神田３丁目１５－７ 関根ビル１F
・営業時間：火曜～日曜・祝日：11:00～20:00、定休日：月曜（祝日は営業）
・Webサイト： https://onkyoanime.com/
●音アニ2号店（ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-）
・コンセプト：アニメ／ゲームIPを尊重し、日常使いに馴染むライフスタイル提案
・住所：東京都 千代田区外神田５丁目６－２ オープンレジデンシア千代田外神田１F
・営業時間：火曜～日曜・祝日：11:00～20:00、定休日：月曜（祝日は営業）
・Webサイト：https://onkyoanime-lifestyle.com/
■今後の展開
当社は今後も、SNSにおける継続的な情報発信と、実店舗を通じたファン体験価値の向上を両輪として、ファンマネジメントに注力し、ブランドの浸透とコミュニティ形成を推進してまいります。
今後もコラボ企画、限定商品の展開、開発プロジェクトの発信など、ファンの皆さまに喜ばれる取り組みを継続します。
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
プレスリリース詳細へ