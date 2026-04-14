Ailsonムーンライトアンビエント超音波加湿器LUNA-Xのクラウドファンディング（開始）のお知らせ　　　[視覚の一定のリズムが、あなたの疲労した心と思考のリズムを整える新感覚体験装置]

有限会社野村書店

[有限会社野村書店]本社：[住所]431-1113静岡県浜松市中央区古人見町1432-16、代表取締役：野村 浩は、Ailsonムーンライトアンビエント超音波加湿器LUNA-X の開発と普及を目指し、クラウドファンディングによる資金調達を開始します。このプロジェクトは、2026年4月14日～5月30日までの期間限定で、CAMPFIRE URL：https://camp-fire.jp/projects/915888/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_showにて実施され、目標金額は100,000円です。(https://camp-fire.jp/projects/915888/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E7%9B%AE%E6%A8%99%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AF100,000%E5%86%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82)

実施の背景

このプロジェクトは、情報が溢れかえり、一日中頭がフル回転、帰宅しても頭の中が動き続けて止まらない、そんな現代人が、今望んでることは、ほんの5分でいいので、頭のリセットの時間。日本古来の神道や禅の東洋文化の「静」で緩んだ思考を、一定のリズムで整えようとする西洋文化の「動」の思考と融合し、帰宅後、もっと苦しい努力をするのではなく、少し弱くなって、明日に向かって思考を整える時間を作る、このアイテムはその手助けをする、仏教の「無為」にも共通する大切な数分間を、自分の手元に引き寄せるアイテムとして、無重力という視界を入り口にして、皆様に愛用していただきたい、という想いに基づいて開始されました。私たちは、Ailsonムーンライトアンビエント超音波加湿器LUNA-Xが市場にもたらす価値と影響を信じており、広く社会に受け入れられることを目指しています。

プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、この商品を通して、皆さんに、思考を整える時間を提供し、世界に羽ばたき、活躍する日本人のジャンルが日々広がっている現状に、微力ながらその手助けの一旦を担う事が出来たら、という想いで、目標金額 100,000円の達成を目指します。募集期間は2026年5月30日までとし、この期間内に限り支援を受け付けます。

クラウドファンディングのリターン・特典

[リターン・特典のイメージ]

支援者には、Ailsonムーンライトアンビエント超音波加湿器LUNA-X一式を提供します。電源はUSB電源ですので、感電したりする危険はなく、上から放出される水蒸気は、加熱されて出るのではなく、超音波振動で、細かいミストになったものが放出されるので、火傷などの心配もなく、お子様のいるお部屋でも、安心してご使用になれます。

プロジェクトの今後の展開

プロジェクト成功後は、直ちにメーカーに発注をかけ、2026年の9月には、全ての商品発送完了に向かって進行します。長期的なビジョンとしては、Webでの販売網を築き広げていって、持続可能な発展を目指します。

担当者コメント

[担当者イメージ]有限会社野村書店 クラウドファンディング事務局兼代表取締役 野村 浩

このプロジェクトは、Ailsonムーンライトアンビエント超音波加湿器LUNA-X普及の実現に向けた重要な一歩です。私たちは、一人でも多くの人が、幸福で充実した日々を送り、多くの人が世界を見ている日本文化の発展を心から願っています。