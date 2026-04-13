RYODEN、「第1回 猛暑テック［大阪］猛暑対策テクノロジー展」に出展

株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、2026年5月13日（水）～15日（金）の3日間、インテックス大阪にて開催される「第1回 猛暑テック［大阪］猛暑対策テクノロジー展」に出展します。

当社は、非空調ゾーンにおいて、工場・作業場等の暑熱対策品である「エリア空調機」、空調機の省エネ効果を高める「エアポレーター」の展示を行います。出展ブースでは、「エリア空調機」のデモ機を設置し、大風量で20m先まで届く冷風をご体感いただけます。また「エアポレーター」のデモ機による温度低下の実演・可視化を通じて、その効果をご確認いただけます。

ブースイメージ▶ 展示会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/84_1_739aacf50ed4b94c92c769002d653cb8.jpg?v=202604130251 ]▶ 主な出展製品- 必要な場所や人を冷風でピンポイントに冷やす「エリア空調機(https://www.ryoden.co.jp/business/solution/detail/6)」「エリア空調機」の送風映像はこちら(https://www.ryoden.co.jp/hubfs/RYODEN/images/news/20260413_01/CG_analysis_of_two_area_air_conditioners_installed_in_series.mp4)- 気化熱を利用し電力負荷を抑える省エネ商材「エアポレーター(https://www.ryoden.co.jp/hubfs/RYODEN/images/news/20260413_01/RYODEN_AIRPORATOR_20260408.pdf)」▶「第1回 猛暑テック［大阪］猛暑対策テクノロジー展」のご案内はこちら(https://www.ryoden.co.jp/event/20260513_01)▶ 展示会に関するお問い合わせはこちら(https://www.ryoden.co.jp/inquiry/business/air)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr